2021「全台聖誕場景」整理包！樂高耶誕城、史努比造景超好拍

一年一度的聖誕節又要到來了，台灣近年的聖誕節商家們也熱衷於利用浪漫點燈吸引人潮。浪漫的冬夜微光，讓戀人間的氣氛迅速加溫，也讓親朋好友們得以相聚感受溫暖。快來跟小編看看台灣各處精采的聖誕節活動～約好家人朋友另一半逛街去！

新北-2021新北歡樂耶誕城

2021新北歡樂耶誕城。 圖／新北市觀光旅遊局提供

新北耶誕城一直以來都是每年聖誕節最萬眾矚目的活動，去年的迪士尼主題不僅依舊吸引許多人潮，燈區範圍還是史上最大！今年雖然因為疫情影響新北耶誕城延後舉辦，不過今年主題也是非常用心，將以繽紛的「樂高Lego主題」現身， 大家可以期待一下2021新北耶誕城啦～

日期：2021/12/3~2022/1/2

地點：新北市板橋區中山路一段161號

推薦附近住宿☛板橋馥都飯店

板橋馥都飯店。 圖／agoda

住宿特色

1. 府中站1號出口2分鐘

2. 步行可抵達新北歡樂耶誕城

3. 部分房型可看新板特區夜景

4. 訂房網評價8.4/10(agoda)

推薦附近餐廳☛50樓Cafe自助餐廳

50樓Cafe自助餐廳。 圖／kkday

板橋50樓Cafe自助餐廳位於全國第五高-百揚大樓的50F，就在板橋大遠百旁、新北耶誕城第一排，由遠東集團和香格里拉酒店集團聯手打造。非常適合參加新北歡樂耶誕城前到50樓Cafe來頓浪漫的晚餐~

台北-2021信義區聖誕樹

台北-2021信義區聖誕樹。 圖／IG, eu_0420

信義區因為有好幾家百貨公司，形成了大家喜愛的信義商圈，沿途的行道樹早早就掛起燈飾，夜晚亮起時將整個街道照的閃閃動人，每年聖誕節無論如何都要來這裡走走逛逛，格外有聖誕氣氛呢！今年的聖誕樹為17米高的夢幻灰耶誕樹，就位在A11前的香堤廣場，晚上五點起，還會有浪漫飄雪聲光秀及幸福驚喜燈光秀哦！

演出時間：

【浪漫飄雪聲光秀】17:00~22:00每半小時一場

【幸福驚喜燈光秀】17:15~21:45每半小時一場

日期：即日起至1/3

地點：台北市信義區松壽路11號

推薦附近住宿☛太平洋商旅

太平洋商旅。 圖／agoda

住宿特色

1. 近101捷運站，生活機能方便

2. 步行可達臨江街觀光夜市（通化夜市）

3. 環境乾淨舒適、備品及設備齊全

4. 訂房網評價8.4/10(agoda)

推薦附近餐廳☛探索廚房、凱菲屋

探索廚房、凱菲屋。 圖／KLOOK

聖誕節怎麼能不到信義區感受濃濃的節日氣氛！跟聖誕樹拍照前，不妨到寒舍艾美酒店探索廚房或是君悅凱菲屋享用聖誕晚餐！兩間都是知名的Buffet餐廳，還沒想好聖誕大餐要吃什麼的人，趕快去訂位吧~

桃園-2021桃園華泰名品城聖誕村

2021桃園華泰名品城聖誕村。 圖／IG, zoe_5o6

桃園華泰名品城聖誕村每年聖誕節都布置得超有氣氛，繼去年在華泰名品城飄起雪之後，今年除了飄雪之外，整個園區以「復古耶誕」為主題，將美式復古的電影場景直接搬來啦！聖誕老人、聖誕禮車、巨大聖誕靴、雪花、鈴鐺，處處擺滿了聖誕元素，還有復古音樂祭，改編7-80年代的聖誕組曲，非常有聖誕氣氛哦！

活動時程

耶誕初雪國度（飄雪時間）：每日16:30~22:00全園區（每半小時）

聖誕老人靴七彩燈光秀：每日16:00~21:00二期廣場噴水池（每整點）

耶誕復古音樂祭：12/17（五）15:00~16:30、12/24（五）15:30~17:00

日期：2021/11/19~2021/1/2

地點：桃園市中壢區春德路189號（華泰名品城）

推薦附近住宿☛藍水輕旅

藍水輕旅。 圖／agoda

住宿特色

1. 步行8分鐘可達華泰名品城、步行8-10分鐘可達A18捷運高鐵桃園站

2. 可寄放行李、入住當日全天可停車

3. 房型乾淨簡約，24小時可入住

4. 訂房網評價8.7/10(agoda)

推薦附近景點☛Xpark水族館、巧虎夢想樂園

Xpark水族館、巧虎夢想樂園。 圖／kkday

逛華泰名品城前，先到Xpark走走吧！如果帶小孩出門放電，更適合帶去巧虎夢想樂園！Xpark水族館和巧虎夢想樂園都位於國泰置地廣場內，有空橋連通道直達華泰名品城。

林口/台中-三井OUTLET皮卡丘聖誕樹

三井OUTLET皮卡丘聖誕樹。 圖／IG, danluwencheng

三井OUTLET皮卡丘聖誕樹。 圖／IG, danluwencheng

皮卡丘現身三井OUTLET！今年三井非常隆重的請到寶可夢來擔任聖誕節嘉賓～林口店以「禮物派對嘉年華」為主題，看的見八米高皮卡丘聖誕樹，台中港店則是主打「閃耀冰幻遊樂園」，結合摩天輪推出寶可夢主題車廂，無論是林口還是台中港三井OUTLET都可以看到可愛爆表的皮卡丘、卡比獸哦！寶可夢大師趕快來這裡過聖誕節吧！

日期：即日起至2022/2/28

地點：林口三井OUTLET、台中港三井OUTLET

推薦附近住宿☛台中公園智選假日飯店

台中公園智選假日飯店。 圖／agoda

住宿特色

1. 國際連鎖品牌IHG集團旗下飯店

2. 鄰近火車站及一中街，生活機能佳

3. 部分房行為景觀房，可看台中市景及夜景

4. 訂房網評價8.4/10(agoda)

推薦附近景點☛台中三井Outlet雪樂地

台中三井Outlet雪樂地。 圖／kkday

到三井outlet除了血拚、買戰利品之外，還可以帶小孩到SNOWTOWN雪樂地玩！SNOWTOWN雪樂地是台灣第一家室內恆溫雪場，讓大家不用出國也能滑雪、打雪仗。

台南-史努比與好朋友的歡樂假期

史努比與好朋友的歡樂假期。 圖／IG, beckhamhong66

史努比與好朋友的歡樂假期。 圖／IG, beckhamhong66

史努比聖誕樹位在台南南紡購物中心，在11/9正式點燈！喜歡史努比的粉絲千萬別錯過，這裡有一座13公尺高的巨大史努比聖誕樹，周圍還有巨大史努比擺設，以及查理布朗、莎莉布朗等可以一起拍照；除此之外還有炫麗燈光秀以及奇幻雪花秀，絕對可以好好拍個夠，一起過個可愛又浪漫的聖誕節吧！

活動時程

絢麗燈光秀：每天18:00~22:00整點播放

奇幻雪花秀：每周五～日、平安夜19:00、20:00整點飄雪

日期：2021/11/09~2022/01/02

地點：台南市東區中華東路一段366號（台南南紡購物中心）

推薦附近住宿☛康橋慢旅

康橋慢旅。 圖／agoda

住宿特色

1. 康橋集團子品牌，文輕質感旅店

2. 提供早餐、宵夜Buffet及全天候點心

3. 房間不大但設備新穎齊全

4. 訂房網評價9.0/10(agoda)

高雄-漢神巨蛋歐風童話小鎮

漢神巨蛋歐風童話小鎮。 圖／IG, beckhamhong66

漢神巨蛋歐風童話小鎮。 圖／IG, beckhamhong66

高雄漢神巨蛋於10/13超早就開跑的歐風童話小鎮可是充滿聖誕風情，在廣場佇立了好幾間彩色小屋，非常有歐式風情！廣場中還有一座高達16公尺的巨型聖誕樹以及一座幸福噴泉許願池，夜晚燈一亮，就能感受濃濃的聖誕氣息！除了跟每個場景合照之外，到明年2/14之前每晚六點到九點每整點就會飄雪10分鐘哦！

日期：2021/10/13~2022/02/28

地點：高雄市左營區博愛二路777號（漢神巨蛋）

推薦附近住宿☛高雄WO Hotel

高雄WO Hotel。 圖／agoda

住宿特色

1. 愛河、六合夜市都在附近，生活機能佳

2. 整體風格時尚，是高CP值的設計飯店

3. 早餐相當豐盛，服務也很親切

4. 訂房網評價8.3/10(agoda)

屏東-2021屏東聖誕節

2021屏東聖誕節。 圖／IG, beckhamhong66

北部有新北耶誕城，南部則有台灣最南端的聖誕節－屏東聖誕節！屏東聖誕節今年即將邁入第五年，於11/26在屏東公園點燈展出，今年主打夢幻聖誕，展區內會有聖誕市集、表演秀、遊樂設施等，主燈「冰雪城堡」高達12公尺非常壯觀啊～還有一座點亮繽紛燈飾的彩色隧道，在這邊一定要多拍幾張，非常漂亮哦！

日期：2021/11/26~2022/1/2

地點：屏東市屏東公園

推薦附近住宿☛薇米文旅

薇米文旅。 圖／agoda

住宿特色

1. 位於屏東市區，交通機能方便

2. 步行10分鐘可達屏東公園

3. 設計典雅、房間寬敞舒適

4. 訂房網評價8.2/10(agoda)

台灣的聖誕節活動真的越來越豐富多元了，好慶幸雖然不能出國，但仍舊有布置華麗又有氣氛的聖誕節可以過，陸陸續續能看到璀璨的光雕藝術和點燈，大家千萬別錯過今年的聖誕節！

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