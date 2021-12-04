湖光山色＋名湯！5處溫泉飯店推薦　到北投、蘇澳、泰安、谷關、日月潭泡湯忘憂

冬意漸濃冷冷的天氣讓人特別想泡湯，在湯池裡溫暖身子放鬆心情的同時也能替冬日增添儀式感。在地震帶上的台灣，除了彰化、雲林、澎湖外其他縣市幾乎都有不同的特色名湯。想泡湯的你快來看看這篇2021溫泉飯店推薦！跟著小編來去北投、蘇澳、泰安、谷關、日月潭桑一下吧～





2021必住溫泉飯店大賞

2021溫泉飯店推薦＃1

蘇澳-瓏山林冷熱泉度假飯店

▲2021溫泉飯店推薦-蘇澳瓏山林冷熱泉度假飯店。 （圖／icetravel_foodie,Instagram）

位在蘇澳的瓏山林是台灣知名的度假型飯店，多元的水療設備和寬敞氣派的環境讓人有置身海島飯店的錯覺。不想自己開車來的朋友逮就補！這間溫泉飯店在羅東轉運站、蘇澳火車站還有提供免費的接駁服務呦～

▲2021溫泉飯店推薦-蘇澳瓏山林冷熱泉度假飯店。 （圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

從飯店的大廳走出去迎接我們的就是歐式迴廊、冷熱水療池以及大型的泳池。冬日不想在室外的朋友也可以在室內的溫水泳池游泳。此外頂樓還附有男女分開的景觀裸湯、SPA按摩室以及溫泉湯屋供大家使用。

▲2021溫泉飯店推薦-蘇澳瓏山林冷熱泉度假飯店。 （圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

另飯店還提供多樣體驗活動讓你打發打發時間，無論是結合宜蘭在地特色的館外活動或者療癒放鬆的館內手作體驗都能帶給旅人滿滿的幸福感，讓你的溫泉假期一點也不無聊。





2021溫泉飯店推薦＃2

北投-大地溫泉酒店

▲2021溫泉飯店推薦-北投大地溫泉酒店。 （圖／spicy_pork_,Instagram）

北投(Padaw)在凱達格蘭族語裡是女巫的意思，終年煙霧裊裊就像女巫在作法一般。北投是日治時期高級官員和貴族泡湯享受的地方，在光復後成了男人們尋歡的溫柔鄉。時至今日的北投沒了燈紅酒綠的繁華，取而代之的是靜謐放鬆的自然景觀，是個適合冬日和情人、朋友、家人來泡澡放鬆的好去處。

▲2021溫泉飯店推薦-北投大地溫泉酒店。 （圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

北投大地溫泉酒店近期推出了「秋冬暖湯一日遊」、「旅人一駁二食遊」等方案，讓大家用最實惠的價格享受美食饕宴和愜意暖湯。大家只要搭捷運到新北投站在漫步過來即可抵達，如果帶著大包小包行李的朋友也別擔心，旅館每小時都會提供巡迴接駁車，路線會經過北投站和新北投站喔！

▲2021溫泉飯店推薦-北投大地溫泉酒店。 （圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

這間五星級飯店沒有豪奢的裝潢，取而代之的是精緻大氣的歐風，在接待櫃檯旁的便是飯店最有名的網美書牆---「光陰部落藏書閣」，其他樓層則設有中西餐廳、健身房、露天風呂等設施。而房內則備有獨立湯池，打開水龍頭流出的就是有美人湯之稱的白磺湯，除了湯池不得不提一下浴室中選用的愛馬仕備品，是不是非常高級呀！不知道聖誕節、跨年怎麼安排嗎？那就來入住這間2021必住溫泉飯店享受慵懶假期吧！





2021溫泉飯店推薦＃3

日月潭-馥麗溫泉大飯店

▲2021溫泉飯店推薦-日月潭馥麗溫泉大飯店。 （圖／pei.526,Instagram）

日月潭可說是台灣最長紅的景點之一，愜意的湖光山色能讓人放下心中的塊壘、接受大地的能量、享受自然的洗滌。馥麗溫泉座落在水社碼頭不遠處，飯店提供親子戲水池、游泳池、兒童遊戲室、健身房、日式獨立溫泉湯屋、岩盤浴等設施，餐飲的部分則有中、西、日式百匯美食和英式下午茶等各式珍饈供您細品。

▲2021溫泉飯店推薦-日月潭馥麗溫泉大飯。 （圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

房內提供的迎賓點心為日月潭的特色商品，沐浴備品則是使用台灣在地品牌「茶籽堂」，給人接地氣又不流俗的美好享受。至於泉質的部分則屬於碳酸氫鹽泉，水質純淨無特殊味道，泡完有種肌膚特別光滑的感覺。

▲2021溫泉飯店推薦-日月潭馥麗溫泉大飯。 （圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）





2021溫泉飯店推薦＃4

泰安-錦水溫泉飯店

▲2021溫泉飯店推薦-泰安錦水溫泉飯店。 （圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）

錦水溫泉飯店座落在苗栗縣泰安鄉汶水溪畔，戶外溫泉的部分分為三泉七池，包含水療按摩動壓池、草本藥浴池、冷水足浴池等...泉質的部分為鹼性碳酸氫鹽泉，泉水清澈泡完後肌膚有古溜古溜的感覺又被大家稱為美人湯。除了大眾池錦水溫泉飯店也有座落在九樓頂層的景觀湯屋，邊泡湯還能邊欣賞落差達數百米高度的群山溪谷。

▲2021溫泉飯店推薦-泰安錦水溫泉飯店。 （圖／AsiaYo！亞洲最大的住宿訂房平台）





2021溫泉飯店推薦＃5

虹夕諾雅溫泉渡假村

▲2021溫泉飯店推薦-谷關虹夕諾雅溫泉渡假村。 （圖／__hsuanchen__,Instagram）

這間入住一晚均消要四萬塊的虹系諾雅，有著酒店界的法拉利之稱，到底是什麼魔力讓住一晚要價驚人的虹系諾雅仍常常滿房？「虹夕諾雅」是星野集團最具代表性的系列飯店，目前全球共計八間分別座落在日本知名觀光區、印尼峇里島和台中谷關。

▲2021溫泉飯店推薦-谷關虹夕諾雅溫泉渡假村。 （圖／m181211,Instagram）

入住最基本的房型不含餐食一晚就要破萬元，再加上餐食和體驗活動均消可達四萬元一晚。度假村內的設計有別於其他度假村的過度整修，取而代之的是保留園區原有的植物和老樹讓住客能享受純然的地景風貌。客房的部分每一間皆採用樓中樓的設計，從挑高的落地窗望去盡是被大自然環抱的忘憂怡然。浴室內的浴池，更是全日不間斷的填滿流動的泉水，讓住客隨時可以泡湯好好享受奢而不華、簡而不凡的假期。

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