象山、陽明山、劍南山！9個「台北夜景推薦」 俯瞰城市燈火的夜晚好去處

無聊的夜晚或是晚上約會常常不知道要去哪裡？除了躺在家追劇、出門看看電影逛逛街，小編推薦大家可以遠離都市的喧囂，出發去賞浪漫夜景，體驗一下從遠處俯瞰城市的萬家燈火，也是很不錯的選擇哦！今天就要跟大家介紹9個台北賞夜景好去處，快來看看吧～

虎山峰觀景台

虎山峰觀景台。 圖／IG, miss_yvaine_queen

虎山位在信義區，和台北知名夜景地標象山皆為四獸山之一，來這裡看夜景視野超廣、遮蔽物也不多，最吸引人的就是來到這兒不需要爬太多路就可以抵達觀景台，一樣能清楚地遠眺台北101哦！

交通：從虎山峰步道出發，步行約10分鐘

北投四季長廊觀景台

北投四季長廊觀景台。 圖／IG, du.donna

北投四季長廊觀景台是台北約會的好地方，白天先到北投圖書館、地熱谷走走，接著去泡個北投溫泉，晚上再來四季長廊觀景台看夜景！四季長廊觀景台是一座木造觀景台，能將淡水河、關渡平原、觀音山盡收眼底，視野很開闊，最棒的是開車或騎車就可以抵達觀景台，不需爬山哦！

交通：台北市北投區復興三路343號（吳氏宗祠旁）

福州山公園

福州山公園。 圖／IG, dry_cappuccino

在台北大安區也可以看夜景，而且只要搭捷運到麟光站，走到富陽生態公園再爬一下下就可以抵達囉，這邊的登山步道設計的很完善（也很適合白天來走走啊XD），來這裡看夜景的人潮相對沒那麼多，不過視野一樣很廣，可以看到台北101哦！

交通：麟光站1號出口步行約8分鐘抵達富陽生態公園，再爬約20分鐘即可抵達。

貓空（樟山寺）

貓空（樟山寺）。 圖／IG, nineronefour_aviation_spotter

貓空可以說是夜晚的熱門景點，也是大家無聊會想到的好去處！到貓空除了可以到茶餐廳喝喝茶、看看夜景，也可以樟山寺看夜景，完全免費而且氣氛超好！有別於在市區看到的超大101，從這裡遠眺101也相當不錯；樟山寺人不多，既寧靜又有超廣的視野，天氣好的話就能欣賞到厲害的百萬夜景啦～

交通：台北市文山區老泉街45巷29號（可至木柵站轉搭小型公車10路漳湖線至瓦厝站）

內湖碧山巖

內湖碧山巖。 圖／IG, h.s.w8379

內湖碧山巖的夜景，光看照片就覺得好迷人～視野寬廣可以將市景一覽無遺，除了台北101、松山機場、圓山飯店，還可以看到來往的車流，整個臺北盆地就在眼下，能感受到與世無爭、有別以往的平靜。小編推薦可以下午就來，無論是白天的景色或者夕陽餘暉時都非常值得一看哦！

交通：台北市內湖區碧山路24號（可至內湖站轉搭小2區間車）

台北101觀景台

台北101觀景台。 圖／IG, s85344

身為台灣第一高樓的台北101，買張觀景台門票便能坐擁整個台北市夜景，有別於其他台北熱門夜景從遠處欣賞萬家燈火；上來台北101看夜景，最繁榮的街景都在腳下，一棟棟高樓清晰可見卻一樣能感受那燈火燦爛之美，還有幾個座位區可以邊喝咖啡邊看夜景哦～

交通：台北市信義區信義路五段7號

象山

象山。 圖／IG, alan_shih_

象山一直是台北熱門夜景景點，搭到象山捷運站走一小段路就可以抵達登山口，想要到達觀景台也不會走得太累，大概20分鐘可以抵達，由於象山就位在信義區，離101很近，可以看得非常清楚，而且來看夜景的人滿多的，路線規劃跟安全性上也都相當完善！

交通：自象山登山口往上步行約20分鐘

陽明山文化大學後山情人坡

陽明山文化大學後山情人坡。 圖／IG, huang__0517__

文化大學後山是許多大學生夜衝看夜景的首選，因為常常有情侶來看夜景，於是就有了「情人坡」這個名字，這裡也可以說是看陽明山夜景最棒的地方，因為視野極佳，到了晚上就會聚集許多人潮；不過要到這邊的話還是有交通工具較為方便，或者也可以在山下搭計程車哦！

位置：台北市士林區光華路61巷4弄33號

劍南山

劍南山。 圖／IG, febewu0107

劍南山夜景雖然視野不是特別厲害（有樹蔭遮蔽物），但是卻非常浪漫，可以看到大直美麗華摩天輪及遠方的101，當年《我可能不會愛妳》的大仁哥和又青姐就是在這裡喝啤酒看夜景的，經過他們的加持，這裡也吸引不少粉絲朝聖約會～不過因為這裡的路況不好會車，建議騎車來唷！

交通：台北市中山區自強隧道181號

無論在高山、高樓或平地，能有一個角落能夠靜靜地欣賞夜景，遠離城市喧囂，也是日常生活中不可或缺的休閒呀～快把這篇納入口袋名單，有空就出發吧！

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