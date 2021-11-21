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台南奇美耶誕市集12月登場、屏東聖誕節「冰雪城堡」還會飄雪！南台灣2大最美必拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權
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南台灣聖誕行程可以著手安排了！台南年度最美「奇美耶誕市集」即將於12/18開跑，屆時現場將能爽逛近80個攤位，即日起還能美拍13公尺高的聖誕樹；而「2021屏東聖誕節」除了有日前分享的打卡攻略，再有攝影好手搶先拍到最新曝光的夢幻城堡與粉系聖誕樹，12月起還會固定下雪，週末限定亮點讓大家秒出國。

台南奇美博物館

圖／奇美博物館提供、圖／IG@beckhamhong66授權
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台南奇美博物館「聖誕週末」每年吸引大批人朝聖，而2021年度的耶誕市集落在12/18起的連兩個週末登場，集結多達80個攤位，提供異國美食、創意手作，還有70場演出及「戶外星光電影」，每日14:00起至22:00都有活動。活動預售票售價250元、現場票300元，12歲以下兒童免費入場。

圖／IG@beckhamhong66授權
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此屆以英國倫敦V&A博物館《蒂姆．沃克：美妙事物》巡迴展為發想，延伸出「美妙聖誕」的主題，主打英國風及搖滾元素，其中高達13公尺的聖誕樹佈滿彩色圓球，並以粉、金色系及星星加以點綴，即日起現身繆思廣場。「幸福聖誕樹」夜晚亮燈浪漫氛圍直線飆升，限定四天的聖誕市集當晚也會有聖誕燈光秀加持，而部落客阿瑋也不藏私分享最美拍攝時間，建議晚間17:50至18:30造訪，白天打卡也是好選擇，台南人即日起就可以就近拍一波。

圖／IG@beckhamhong66授權
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2021奇美聖誕週末
地址：台南市仁德區文華路二段66號
活動時間：12/18-19、12/25-12/26
聖誕樹展期：即日起至2022/01/11
亮燈時間：17:30至22:00（非聖誕週末時期18:30清場）

屏東公園

圖／IG@beckhamhong66授權
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位於屏東公園周邊的「2021屏東聖誕節」11/26正式開幕，今年除了有散佈各地的唯美燈海可以瘋狂美拍，最新亮點莫過於高達12公尺的主燈「冰雪城堡」，若卡準整點下雪時間，更能秒飛冰雪國度。而現場亦有10公尺高的粉色聖誕樹屋，瞬間點亮公園的視野，全區17組燈飾勢必讓民眾忘我拍到手機沒電，成為大小朋友放電新去處。

圖／IG@beckhamhong66授權
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屏東「2021屏東聖誕節」
地點：屏東縣屏東市中正路72號
展期：2021/11/26至2022/01/02
亮燈時間：18:00-22:00
飄雪時間：12月每週末18:00-21:00整點下雪

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