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搶拍紫色花瀑！全台4大「蒜香藤花廊」 不只新北泰山，苗栗、桃園也有秘境
一年一度短而美的花季來襲！新北泰山楓樹河濱公園近幾年憑藉「蒜香藤」紫色花海成為打卡聖地，往年10月份綻放的浪漫景致今年延後至11月中開花，日前各地秘境盛放中。今天與大家介紹花控成功蒐集的4處「蒜香藤花廊」，新北、苗栗、桃園統統都有，但花期極短，通常只有7至10天，要拍動作要快囉！
苗栗：通霄楓樹里蒜香藤秘境
苗栗有條全長近百公尺的蒜香藤大道隱身通霄鄉間路，根據今（20）日新鮮出爐的美拍，可見道路左右兩側都被滿開的紫色花瀑圍繞，彷彿置身隱世花仙境。但提醒大家此處隱藏版景點位於鄉村，切勿擅闖民宅或大聲喧嘩打擾在地居民，也謹記垃圾不落地、不要攀折花枝，讓短暫的美景無限延續。
地點：苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰27號
桃園平鎮：過嶺支渠香榭水岸
另一新景點「水岸蒜香藤」藏身桃園平鎮，蒜香藤綿延350公尺，上週末已怒放得耀眼迷人，沿著河岸散步可遊賞紫色花瓣鋪成的唯美景色，搭配綠色植栽氛圍超愜意，站在橋上還能拍出詩意美景，在地人手刀衝這波！
地點：桃園市平鎮區延平路二段350號
新北：鶯歌永吉公園
以炮仗花海最廣為人知的新北「鶯歌永吉公園」日前化身紫色美景，蒜香藤攀沿在花架上，垂吊而下的花朵遠看近拍都嬌艷動人，現場還放有A字梯讓民眾更能捕捉心目中的畫面，賞完花還能帶小孩到公園放電，親子半日遊輕鬆入袋。
地點：新北市鶯歌區鶯桃路294號
新北泰山：楓樹河濱公園
位於新北泰山楓樹河濱公園的蒜香藤秘境，如今已成最受歡迎的朝聖地，花期雖只有1至2週的時間，每年仍吸引大批民眾一睹花姿。今年花季雖遲但到，預計本週為最佳賞花期，截至11/28都能賞花，而周邊也設有穀倉地景藝術可以順遊打卡，一年一度期間限定旅程別錯過。
地點：新北市泰山區明志路一段19巷5弄
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