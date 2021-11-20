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搶拍紫色花瀑！全台4大「蒜香藤花廊」　不只新北泰山，苗栗、桃園也有秘境

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
右下為2018年現場圖，其餘皆為今年最新花況。圖／IG@yijiun_lee授權
右下為2018年現場圖，其餘皆為今年最新花況。圖／IG@yijiun_lee授權

一年一度短而美的花季來襲！新北泰山楓樹河濱公園近幾年憑藉「蒜香藤」紫色花海成為打卡聖地，往年10月份綻放的浪漫景致今年延後至11月中開花，日前各地秘境盛放中。今天與大家介紹花控成功蒐集的4處「蒜香藤花廊」，新北、苗栗、桃園統統都有，但花期極短，通常只有7至10天，要拍動作要快囉！

苗栗：通霄楓樹里蒜香藤秘境

苗栗通霄楓樹蒜香藤花海今（11/20）最新花況。圖／IG@yijiun_lee授權
苗栗通霄楓樹蒜香藤花海今（11/20）最新花況。圖／IG@yijiun_lee授權

苗栗有條全長近百公尺的蒜香藤大道隱身通霄鄉間路，根據今（20）日新鮮出爐的美拍，可見道路左右兩側都被滿開的紫色花瀑圍繞，彷彿置身隱世花仙境。但提醒大家此處隱藏版景點位於鄉村，切勿擅闖民宅或大聲喧嘩打擾在地居民，也謹記垃圾不落地、不要攀折花枝，讓短暫的美景無限延續。

地點：苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰27號

桃園平鎮：過嶺支渠香榭水岸

桃園平鎮秘境11/14花況。圖／IG@yijiun_lee授權
桃園平鎮秘境11/14花況。圖／IG@yijiun_lee授權

另一新景點「水岸蒜香藤」藏身桃園平鎮，蒜香藤綿延350公尺，上週末已怒放得耀眼迷人，沿著河岸散步可遊賞紫色花瓣鋪成的唯美景色，搭配綠色植栽氛圍超愜意，站在橋上還能拍出詩意美景，在地人手刀衝這波！

地點：桃園市平鎮區延平路二段350號

桃園平鎮秘境11/14花況。圖／IG@yijiun_lee授權
桃園平鎮秘境11/14花況。圖／IG@yijiun_lee授權

新北：鶯歌永吉公園

新北鶯歌永吉公園11/13現場美景。圖／IG@yijiun_lee授權
新北鶯歌永吉公園11/13現場美景。圖／IG@yijiun_lee授權

以炮仗花海最廣為人知的新北「鶯歌永吉公園」日前化身紫色美景，蒜香藤攀沿在花架上，垂吊而下的花朵遠看近拍都嬌艷動人，現場還放有A字梯讓民眾更能捕捉心目中的畫面，賞完花還能帶小孩到公園放電，親子半日遊輕鬆入袋。

地點：新北市鶯歌區鶯桃路294號

新北鶯歌永吉公園11/13現場美景。圖／IG@yijiun_lee授權
新北鶯歌永吉公園11/13現場美景。圖／IG@yijiun_lee授權

新北泰山：楓樹河濱公園

位於新北泰山楓樹河濱公園的蒜香藤秘境，如今已成最受歡迎的朝聖地，花期雖只有1至2週的時間，每年仍吸引大批民眾一睹花姿。今年花季雖遲但到，預計本週為最佳賞花期，截至11/28都能賞花，而周邊也設有穀倉地景藝術可以順遊打卡，一年一度期間限定旅程別錯過。

新北泰山蒜香藤花海預計本週（11/20-11/21）滿開，花期截至11/28。圖／泰山區公所提供
新北泰山蒜香藤花海預計本週（11/20-11/21）滿開，花期截至11/28。圖／泰山區公所提供

地點：新北市泰山區明志路一段19巷5弄

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新北鶯歌永吉公園11/13現場美景。圖／IG@yijiun_lee授權
新北鶯歌永吉公園11/13現場美景。圖／IG@yijiun_lee授權

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