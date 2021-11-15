5大北部花海超好拍！台版富良野、普羅旺斯花毯、士林官邸菊展　還能在花叢露營賞星星

你知道台灣一共有多少個原住民部落嗎？目前被政府認定的原住民共有16族，分佈在600多部落裡，每一個部落除了擁有各自的語言，更傳承著各部落的文化歷史，以及生活傳統。因此即便是同一族人，但也可能因為居住環境不同，而發展出獨特的魅力色彩。走吧，讓我們走進不同的部落，用不同玩法認識善良熱情的原住民朋友！

2021-11-10 11:00