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5大北部花海超好拍！台版富良野、普羅旺斯花毯、士林官邸菊展　還能在花叢露營賞星星

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@orzmoney授權、北市公園處提供、桃園市政府農業局提供
圖／IG@orzmoney授權、北市公園處提供、桃園市政府農業局提供

北部花仙子出動！11月花季陸續登場，今天為大家盤點台北、桃園的5大最美花海，不僅有台北最大秋季花展、台版富良野、台版普羅旺斯等，還能夜宿花叢觀星，大部分還只要搭捷運、公車就能抵達，趕快跟著踩點去吧！

圖／IG@orzmoney授權
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台北：北投社三層崎公園（公共交通√）

圖／IG@chih07090616授權
圖／IG@chih07090616授權

台北最熱門的「台版富良野花海」位於北投社三層崎公園，以往1月起開跑，今年種滿16萬盆花草，日前第一期展區已搶先登場，小百日草及雞冠花全數開花，橘、艷紅、亮黃色系交錯的花毯截至12/8都能拍。而第二期則有銀葉菊、五彩石竹、孔雀草、四季秋海棠及擴大規模的薰衣草等，預計12/24至隔年3月能夠賞見最美花期。

圖／IG@orzmoney授權
圖／IG@orzmoney授權

北投社三層崎公園花海
地址：台北市北投區秀山路45號
公共交通：
1）捷運新北投站下車步行約15分鐘
2）搭乘大南公車216、218、223(正線、區間車)路線至貴子坑水土保持園區站下車。

台北：2021關渡花季（接駁車√）

關渡花海提供免費接駁車。圖／關渡秘境花海 臉書專頁
關渡花海提供免費接駁車。圖／關渡秘境花海 臉書專頁

「2021愛戀關渡 花現幸福」於北投區八仙抽水站種滿繽紛波斯菊，廣達5公頃的花海屬歷屆最大面積，盛放的粉色、白色、橘黃色波斯菊加上向日葵等，成為迷人鄉間景致。而現場還能遠眺大屯山、七星山，納入構圖更顯浪漫。值得一提的是，截至11/21不限平假日都有接駁車，供民眾免費搭乘直達花海，無車人士必筆記。

2021愛戀關渡 花現幸福
地點：台北市北投區承德路七段401巷；日期：11/6-11/21
免費接駁車：至捷運唭哩岸站旁的公車站「唭哩岸(西安)」搭車
平日班次20至30分一班，假日7至10分一班

台北：士林官邸菊花展（公共交通√）

「士林官邸菊展」展期快閃17天。圖／北市公園處提供
「士林官邸菊展」展期快閃17天。圖／北市公園處提供

號稱台北市秋季最大花展「士林官邸菊展」即將於11/26開跑，本屆主題為「菊來運轉」，漫步園區可賞見各色及不同品種的菊花，黃色、白色、粉色、橘色乃至漸層應有盡有，而其中巨大的「大立菊」、「造型菊」更是一大觀賞亮點，截至12/12都能造訪「台北人都市後花園」賞菊。

士林官邸菊花展
地點：台北市士林區福林路60號
日期：11/26-12/12 08:00-18:00
公共交通：捷運士林站2號出口左轉過中山北路，約500公尺即可抵達

2021桃園花彩節

2021桃園花彩節大溪場推星宿花海露營。圖／桃園花彩節臉書專頁
2021桃園花彩節大溪場推星宿花海露營。圖／桃園花彩節臉書專頁

「2021桃園花彩節」首波由平鎮場領跑，首度以棒球主題打造多款造型花田及裝置藝術，雖已閉幕仍開放賞花。而另一大溪場次則於11/20開幕，主打異國風情，將日本富士山、美國自由女神、荷蘭風車意象融入圖騰花海，更設有夜間光雕花田。此外，官方首度開放「星宿花海露營」，在農田搭帳篷與花海為伴，還有夜訪山豬湖、DIY金銀花手工餅乾、享用法式料理美食等行程，報名詳情請參臉書專頁

大溪展區 花遊世界
展出期間：11/20-11/28 09:00至19:00
地點：桃園市大溪區月眉里（月眉休閒農業區）

2021桃園仙草花節

左圖為歷屆花海，右圖為本屆裝置藝術模擬圖。圖／桃園市政府農業局提供
左圖為歷屆花海，右圖為本屆裝置藝術模擬圖。圖／桃園市政府農業局提供

每年成為社群洗版主人公的「2021桃園仙草花節」即將於11/20登場，超過5公頃的大片紫色仙草花海美度不輸南法薰衣草田，堪稱「台版普羅旺斯」。今年園區加碼2.7公頃波斯菊花海及農事體驗，而裝置藝術則以「癒風仙境」為主題概念，設置與風相關的5座裝置藝術，讓民眾再添拍照新畫面。

2021桃園仙草花節
地點：楊梅休閒農業區
展期：11/20至12/5

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