2021全台花海攻略！苗栗銅鑼雪白杭菊、彰化波波草飄仙氣　秋冬賞花更浪漫

台灣四季怡人，不僅在春天、夏天有五彩繽紛的花海可以欣賞，微涼的秋日與涼爽的冬天也有特別又充滿意境的花海可以走走看看，拍攝美麗的照片喔！Ready Go 精選全台花季攻略，讓你在秋冬賞花的同時還能與親朋好友一同體會季節變化的自然魅力。

桃園花彩節

IG @molly888666

2021桃園花彩節於11/6-21在平鎮、大溪區等不同展區接力開放！這次介紹的則是位於大溪展區的李騰芳古宅週邊！不僅有古色古香的老宅風情，還有七彩的波斯菊飄逸在旁，美景與人的交織讓遊客流連忘返。

地址：桃園市大溪區15鄰105號（現場設有月眉停車場及第二停車場）

時間：11/6-21

苗栗銅鑼杭菊花季

IG @linxuan29

每年到了僅有數十天的的杭菊花季，賞花人潮總是絡繹不絕！而銅鑼杭菊花海，主賞區是在九湖農場附近，雪白的杭菊宛如雪花般覆滿整個會場，乳白色的場景讓人似乎置身於高海拔的區域，氣溫卻又微涼舒適，怎麼拍照怎麼仙！

地址：苗栗縣銅鑼鄉九湖村92-3號（九湖休閒農場）

時間：11月

彰化田尾波波草花季

IG @shiba_orange

想要看到波波草不用大老遠跑到國外！台灣就能到的爆紅拍照景點就位於彰化田尾。而雪白波波草，又名「芙蓉草」，一球一球的波波草十分療癒，宛如花間精靈一般！而波波草若是在非花季期間則為綠色，皆有不同風情。

地址：彰化縣田尾鄉彰141鄉道210-224

時間：9-11月

陽明山櫻花花季

IG @yuyulin0419

每到冬季的陽明山，總是有許多遊客為了一覽櫻花季的芳澤而塞車前往。這次小編為你推薦了在地人決不想公開的私房秘境賞花景點！位於平菁街的櫻花色澤鮮艷、花朵飽滿，彷彿置身於日本京都的小巷弄中。

地址：台北市士林區平菁街42巷

時間：2月

陽明山芒花花季

IG @tagui43

陽明山是秋季的賞芒花景點主要在擎天崗、冷水坑、魚路古道、七星山步道等，而最多遊客喜愛的便是從冷水坑以及擎天崗的步行行程，雪白的芒花配上金黃的稻草色枝枒，讓整座山頭染上了秋季的風采，十分愜意！

地址：台北市士林區菁山路101巷170號（冷水坑）。台北市士林區菁山路101巷246號（擎天崗）

時間：11月

台中外埔油菜花花季

IG @153_mom

秋冬賞花不止有櫻花！位於台中外埔的油菜花田一片金黃絢爛，每年總是吸引許多攝影師慕名前往拍攝。在耕作交替之際，農田經常施種的大片油菜花，搭配上仙氣十足的落羽松，美景宛如油畫般精緻。

地址：台中市外埔區土城南路40號

時間：12月至2月

桃園仙草花節

IG @jessie.traveler

浪漫的紫色遍覆整片花園，就像是法國鄉間的小徑那般讓人心曠神怡。想一窺花間精靈的樣貌不用飛到普羅旺斯，只要帶著愉悅的心情就能讓仙草花的魔力為你的假期染上獨有的愜意與美麗！來到桃園絕不能錯過。

地址：桃園市楊梅區楊湖路三段239號

時間：11/20-12/5

蔡家秘境梅園

IG @yyl011

號稱攝影師最愛的賞梅攝影秘境，位於南投的蔡家秘境擁有的是得天獨厚的地理位置以及漫山遍野的雪白冬梅，在山嵐與梅花的環繞下能讓人忘卻平日的煩惱，到了假日不妨來南投踏青一下吧！

地址：南投縣信義鄉太平巷

時間：12月底至1月

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