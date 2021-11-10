秘境瀑布探險、野溪漂流！盤點6大「部落旅遊」新玩法　像在地人一樣過日子

你知道台灣一共有多少個原住民部落嗎？目前被政府認定的原住民共有16族，分佈在600多部落裡，每一個部落除了擁有各自的語言，更傳承著各部落的文化歷史，以及生活傳統。因此即便是同一族人，但也可能因為居住環境不同，而發展出獨特的魅力色彩。走吧，讓我們走進不同的部落，用不同玩法認識善良熱情的原住民朋友！





玩法1：戶外體驗部落旅遊

部落旅遊#1 花蓮慕谷慕魚部落

秘境瀑布探險

慕谷慕魚部落又稱銅門部落，以出產太魯閣族傳統番刀「銅門刀」聞名。住在這裡的原住民是原本住在南投的太魯閣族，大約三百年前，翻越奇萊峰、能高山後，來到秀林鄉木瓜溪的河階地開墾。慕谷慕魚家族（Mukumugi）就是第一個到此開墾的家族，因此這地就被稱為慕谷慕魚。

▲部落旅遊－花蓮慕谷慕魚部落秘境瀑布探險。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

慕谷慕魚也是這裡有名的景點之一，但近幾年且因落石因素暫不對外開放，而同樣擁有絕美景色的翡翠谷水簾瀑布，就成了最近的熱門的景點。跟著獵人的步伐，還可以繼續深入山林，前往翡翠谷另一個秘境──琉璃瀑布去探索一番。路途中，獵人利用不同的地形地物，以及周邊植物，和我們分享狩獵的經驗故事，讓步伐變得輕鬆一些。

▲部落旅遊－花蓮慕谷慕魚部落秘境瀑布探險的獵人午餐。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

完成入山祈福儀式後，再一路涉水溯溪、踩過巨石、登高野攀，終於見到一個琉璃色的清澈池潭出現在眼前！這就是琉璃瀑布，或比較常聽到的名字是「翡翠谷深潭」，是在地人的玩水聖地。藍綠色的潭水，與蒼鬱山林、藍天白雲相映成輝，讓人流連忘返。一邊戲水拍美照、一邊大啖獵人準備的煙燻豬肉、土雞雞湯、野菜湯等美味午餐，心情隨著琉璃色的水波蕩漾，感嘆大自然的鬼斧神工。





部落旅遊#2 宜蘭南澳金洋部落

露營＆漂流

位在宜蘭南澳的金洋部落，是一個泰雅族的部落。金洋部落原本地處深山，約在50年前左右，配合政策從海拔1300公尺的山區，遷至現在的南澳鄉金洋村，成為南澳鄉最內山、離蘇花公路最遠、保存最多泰雅文化的部落。

▲部落旅遊－宜蘭金洋部落免搭帳露營體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

如今部落被群山、溪水環繞在廣闊山谷中，冬暖夏涼。不妨來到金洋部落的那山那谷休閒農場，享受免搭帳的輕鬆露營，體驗專為台灣氣候設計的絕美泰雅圖騰帳，在南澳絕美壯闊的自然山林裡，讓身心靈真正的放輕鬆！另外還可以步行3分鐘前往南澳南溪，體驗漂漂河、溯溪、沙灘車等水上探險活動，盡情享受大自然美好。

▲部落旅遊－宜蘭金洋部落天然野溪漂流體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





玩法2：漁作體驗部落旅遊

部落旅遊#3 花蓮豐濱靜浦部落

漁獵生活

靜浦部落是花蓮縣豐濱鄉最南端的村落，東臨太平洋，也是最接近日出的阿美族部落，因此有著太陽部落的美名。因為溫暖的海岸氣候，以及豐富的出海口生態，促成部落以漁業為主要的產業，至今仍傳承著以海鮮為主食，凌晨出海捕撈的生活文化。

▲部落旅遊－花蓮靜浦部落漁獵生活體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

坐上膠筏划向大海，面向寬闊的海洋，背後是層山疊翠，旁有則是幽靜的奚卜蘭島，山、海、溪、島四貌交織的美景，就在這個時刻慢慢體會。來到秀姑巒溪出海口，欣賞豐富的生態景致，回到岸邊，學習智慧古法巡捕著海洋生物，簡單的半日時光，深度體驗靜浦部落生活樂！

▲部落旅遊－花蓮靜浦部落漁獵生活體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





部落旅遊#4 花蓮壽豐水璉部落

捕捉浪花蟹

位於壽豐鄉的水璉部落據傳是一個擁有三千五百年以上歷史的古老部落，現在這個海岸村落是漢族與阿美族混合居住的社區。由於過去這裡叢林茂密、水蛭很多，阿美族人就以水蛭Ciwidian命名部落，但你別以為水璉是個荒蕪之地，這個小盆地在美人山及太平洋的包圍下，沿襲許多海邊、山林與田野的故事與智慧。

▲部落旅遊－花蓮水璉部落捉浪花蟹體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

來到水璉，可以跟著吉籟獵人學校上山下海，感受大自然的懷抱與滋養，體驗這裡的原住民生活文化。來到蜿蜒而美麗的海灘，一邊乘著海風，腳掌一邊感受著柔軟細砂，準備好的魚餌埋伏在浪花拍打得到的沙石下方，藉潮水的力量捕捉浪花蟹。最後帶著自己編織的頭冠，在歡樂的歌聲中，一起跳支阿美族的舞蹈，結束難忘的頂浪人體驗吧！





玩法3：手作體驗部落旅遊

部落旅遊#5 桃園復興卡普部落

一日竹農

卡普部落位於桃園復興區，在小烏來風景區附近，約三分之二的居民為泰雅族民族。卡普為泰雅族語qapu，野柿子的意思，因過去這個部落長滿了野柿子樹而得名，日本人開墾之後，取而代之的是竹林、五月桃、柿子、有機蔬菜。

▲部落旅遊－桃園卡普部落學習當一日竹農。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

「有泰雅族的地方就有桂竹」，因就地取材方便，且更新再生永續性高，泰雅族的生活應用和傳統工藝，處處可見桂竹足跡。深入卡普部落，學習當一日竹農，從觀察竹林及認識竹子生態開始，再體驗砍竹、拉竹、製作食器等，看泰雅族怎麼利用隨手可得的資源，實踐在地取材的生活。

▲部落旅遊－桃園卡普部落用竹食器享用山水餐桌。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

中午用做好的竹食器，透過部落山水餐桌上的美味佳餚，如桂竹筍、竹筒飯、香蕉糕、小米醃肉等，進一步認識泰雅族的飲食文化。最後再DIY帶回一罐泰雅族特別的傳統美食──小米醃肉或其他節氣食材，讓泰雅食農好日子，常常相伴著你。





部落旅遊#6 台東關山電光部落

酒釀體驗

坐落於海岸山脈西側山腳下的電光部落，是恆春阿美族在150年前往北遷移，落腳至現今電光村。這裡原為卑南族人管轄之地，要求阿美族奉獻及繳稅。阿美族藉著三場競賽贏了卑南族，獲得土地的使用權，與卑南族混居至今。

為什麼部落名稱叫電光呢？那是因為這裡舊稱為雷公火，相傳過去夜晚會出現怪火，居民們認為那怪火是閃電，而閩南語將閃電說成雷公，所以之後以雷公火作為社名，之後國民政府更名為電光。

▲部落旅遊－台東電光部落的阿美族傳統酒釀體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

釀酒是阿美族女性的重要的事務之一，因此來到電光部落，一定要體驗電光甜酒釀。酒麴是釀酒的必備材料，以部落傳統技藝製作的酒麴，是以十種新鮮草藥純手工製成的。將搗碎的酒麴加入糯米飯，經攪拌均勻，再裝入容器中靜置三天之後，就可釀出微甜微醺好滋味！





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