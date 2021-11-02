2021最美波波草！雲林上千純白雪球太壯觀，嘉義緋紅美景新添綠色打卡點

中南部花仙子最夯熱點一次收！嘉義日前爆紅的「紅色波波草」打造人工特色打卡點，近期還應景新增綠色系列，而雲林新登場的1000棵波波草秘境也從圓滾滾的「抹茶丸子」變身猶如飄雪的場景，可謂2021年最美亮點。

雲林三塊厝姚正宮

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雲林虎尾「三塊厝姚正宮」後方種滿超過1000棵芙蓉草，上半年為一片綠色療癒風光，吸引不少人朝聖，如今隨著季節已全數轉白，渾圓的草球彷彿鋪上了一層白雪，俯瞰視角的美度更是驚艷指數飆升，一字排開極為壯觀。

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現場占地廣，即便沒有空拍機也能拍出好構圖，還能以農舍小屋為背景，增添田野氣息。提醒大家此地為園主無私開放參觀，拍照時務必維護農民心血，切勿踩踏、謹記垃圾不落地，並配合防疫措施。

座標：23.7193986, 120.4734376

嘉義大慶製香廠

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除了雲林景點，近期許多遊客造訪嘉義的行程都少不了位於新港「大慶製香廠」。這處亮點為店家將染色的線香集結成束，精心擺排成獨家花海，只要抓好視角就能拍出滿版波波草美景，還有白鵝裝置藝術能一併攝入鏡，搭配下午光影美度更升級。

值得一提的是，除了緋紅的香腳團波波球，日前店家還新增了綠色陣容，像極了因應季節翠綠轉緋紅色的「台版波波草」組合。不過由於店家有工作無法每日佈置擺設，為週末假日限定，但建議事先預約或查看官方粉絲團貼文公告。另外提醒大家要遵守秩序於外圍拍攝，切勿走入香腳花陣內或隨意拿起線香束哦！

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地址：嘉義縣新港鄉董厝 37號

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