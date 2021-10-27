地表最萌生物！全台5處「水豚君」景點大公開，溫馴親人小孩大人都瘋狂

史上公認最勾錐生物非我們水豚君莫屬啦！號稱動物界的超級暖男，既溫馴又不怕生，見到本人先直接融化一半，男友什麼的不好意思先放旁邊～（或是幫忙拍照也可以哈哈哈）

水豚不管是吃東西、發呆還是泡水都超級可愛，呆萌的表情太犯規啦～Ready Go幫各位少女們整理全台三大水豚出沒地，帶好相機出發啦！

宜蘭｜張美阿嬤農場

宜蘭近期爆紅特色農場非張美阿嬤農場莫屬！園區內可近距離餵食小鹿及水豚，除了與動物互動之外，還提供和服租借，搭配千鳥居、日式風格佈置，讓你一秒置身日本。另外也有其他DIY活動可以自行報名唷～

圖/IG linlin81123

購票後工作人員會很貼心的解說農場規則，並給每個人發一把牧草，接下來就可以踏入水豚君的家與他們互動啦～

這邊一共有六隻水豚君，園區也特地製作溫泉佈景，水豚泡在裡面的樣子真的太萌啦！一旁還有小橘子跟帽子可以幫他們戴上唷～

圖/IG leeu.710

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

開放時間：9:00-17:00

購票資訊：入園門票$200

台北｜木柵動物園

2021年2月水豚寶寶「車車」出生後，水豚君第二代「妹妹」在7/30順利產下兩隻可愛的寶寶。

圖/IG leeu.710

歡迎大家到熱帶雨林戶外區拜訪新生的水豚寶寶，或許會有機會看到水豚寶寶趴在媽媽身上，與媽媽溫馨互動～也提醒大家，不要餵食動物、並保持輕聲細語唷！

地址：臺北市文山區新光路二段30號

開放時間：9:00-17:00

購票資訊：全票$60

桃園｜埔心牧場

埔心牧場經翻後新規劃完善，其中可愛動物區最受大人小孩的歡迎，有水豚、梅花鹿、羊駝小動物可以近距離餵食互動，園區也很貼心的劃分動物們的生活空間，讓動物們分別有自己的獨立空間，環境整齊乾淨、動物也都不怕生，互動的過程實在是太療癒啦~

圖/IG ennn.0324

園區內還有遊園小火車、住宿區、野餐區、露營區等等，同時提供最專業活潑的榨乳解說及修馬蹄解說，還有靜態的乳業展覽館及蝴蝶昆蟲生態館可以讓孩子們體會自然生態的奧妙。

圖/IG yihan.zzz

此外，還可以親手體驗擠牛奶的樂趣、餵食馬兒、小牛、小白兔，或至DIY工坊創造屬於自己獨一無二的作品唷～大人帶著小孩來這裡玩兩天一夜保證收穫滿滿！

地址：桃園市楊梅區幼獅路一段439號

開放時間：9:00-17:00

購票資訊：全票$300

新竹｜新竹動物園

新竹動物園2021年初時來了一隻年紀小的水豚君～因個性害羞常常躲在水裡觀察大家，想看到水豚的廬山真面目，記得靠近時不要有過大動作嚇到他唷～

全台水豚圖片來源：新竹市立動物園

地址： 新竹市東區食品路66號

開放時間：9:00-17:00

購票資訊：全票$50

台南｜頑皮世界野生動物區

南部同學們的童年回憶自然都會聯想到頑皮世界！這邊的動物相較其他園區更接近自然，只有少數動物才會有高高的圍牆，讓小朋友可以和動物近距離互動。

圖/IG _._._.zhu

頑皮世界的動物種類眾多，每隻都看起來很強壯、健康，同時是台灣第一家引進南美水豚的動物園。獨家水豚互動體驗需要另外購票，會有飼育員說明如何幫水豚做按摩SPA，也提供牧草給你餵食唷～

圖/IG jch_travel

地址：台南市學甲區三慶里6鄰頂洲75-25號

開放時間：9:00-17:00

購票資訊：全票$480

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