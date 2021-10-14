台灣「5大賞楓勝地」秒飛日本！秋天限定落羽松、芒草一日遊588起

台灣山林蘊含豐富生態及林業資源，更因海拔分佈和四季更迭而有不同的地景樣貌，隨著大地披上秋色，炙熱高溫日漸轉涼，楓葉也漸漸由青綠轉為豔紅，雄獅旅遊嚴選全台五大賞楓景點，整合國內食、宿、遊、購、行等多方資源，推出北、中、南皆可出發的1至5日追楓遊程，還可獨家搭乘阿里山森林鐵路專車，欣賞全台唯一高山鐵道楓紅。此外，雄獅旅遊會員報名指定行程，還能享最高每人2,500元的團費優惠折扣，趕緊把握好時機，跟著雄獅旅遊的腳步一起欣賞最美的台灣楓葉。

杉林溪生態園區豔麗楓紅，讓人一秒到日本；圖片／雄獅旅遊提供 中部最具代表性的賞楓地點–武陵以及福壽山農場；圖片／雄獅旅遊提供

中部賞楓首選！武陵農場、福壽山「松盧」，讓你一秒到日本

台灣中部最具代表性的賞楓地點，莫過於海拔2000公尺以上的武陵以及福壽山農場，蘊藏種類繁多的植物及花卉，每每自10月中旬起的楓紅時節，總是吸引許多旅客造訪，其中特別推薦的賞楓景點位於福壽山農場「松盧」，當地所栽種的「掌葉楓」葉片小巧精緻，一到賞楓季節紅、橙、黃、綠五彩交錯，配合上日式三合院庭園、木造平房，讓人彷佛置身於日本一般，雄獅旅遊推出2日遊行程，一次走訪兩大農場，更有森林導覽員帶領旅客進行南谷生態半日遊，徜徉於青山綠水的懷抱，兩天一夜每人5,688元起。

位在台灣東部的太平山森林遊樂區，早期為台灣三大林場之一，擁有豐富的林木資源，4月至9月的「紫葉槭」花期，讓太平山成為全台唯一夏天也能賞楓紅的景點，秋季後的「山毛櫸」轉為金黃，也吸引眾多遊客上山一訪這季節限定美景，此外太平山也規劃有多條各具特色的步道、溫泉、高山湖泊等豐富自然景觀。雄獅旅遊推出太平山2日遊行程，造訪入選全球最美28條小路的「見晴懷古步道」、鳩之澤溫泉賞秋楓美景，每人最低4,099元起。

夜宿大雪山，體驗楓葉以及雲海一次雙享的樂趣；圖片／林務局提供

來場大雪山浪漫秋日之旅「賞楓、雲海」一次滿足

大雪山森林遊樂區為林務局所轄森林中，林相變化最為細膩的遊樂區，豐富的自然生態、千年神木、夜晚星空，吸引無數旅人前往，更有機會一遇罕見的帝雉、藍腹鷴等珍稀動物，每年11月起至12月是當地最佳的賞楓期間，同時也為大雪山的雲海季節。雄獅旅遊推出夜宿大雪山2日行程，前往埡口觀景台、天池、雪山神木等，體驗楓葉以及雲海一次雙享的樂趣，每人最低4,388元起。

南投秋季限定杉林溪賞豔麗楓紅、黃金水杉林

位於南投車程的杉林溪生態園區海拔約為1600米，園區有多種楓樹品種，包括青楓、紫葉槭、楓香等，更栽種有數量高達800顆的水杉，到了秋季火紅的楓葉與金黃水杉接力上陣，將原本一片翠綠的林蔭點綴上紅黃色澤。雄獅旅遊推出秋季南投2日遊，至杉林溪生態園區賞豔麗楓紅、黃金水杉林、再到「百香果的故鄉」南投埔里體驗水果採摘，每人最低3,399元起。

雄獅旅遊推出「阿里山林鐵獨家包列」行程， 乘著百年阿里山森林鐵路欣賞秋季限定楓紅；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅獨家推出阿里山百年林鐵行程賞全臺唯一高山鐵道楓紅

阿里山國家森林遊樂區，是台灣最受歡迎的森林遊樂區，每年11月起至隔年元旦期間是阿里山賞楓最佳時機，當地主要以楓樹與紅榨楓為主，秋季紅葉翩翩飛舞的景象，令許多旅客醉心於此景之中。雄獅旅遊推出「阿里山林鐵獨家包列」行程， 乘著百年阿里山森林鐵路欣賞秋季限定楓紅，行程更獨家停留於獨立山第三觀景平台，再到百年老街一嚐奮起湖便當的美味，兩天一夜每人最低4,399元起。

白芒花海與金黃燦爛的落羽松也是必賞的秋日美景之一；圖片／雄獅旅遊提供

秋季限定「落羽松、芒草」一日遊秋賞行程等你探索

除了楓葉之外，白芒花海與金黃燦爛的落羽松也是必賞的秋日美景之一，雄獅旅遊推出一日遊行程，帶旅客賞秋季浪漫限定「草嶺古道芒花」，每人只要588元起，或是走訪2021最熱門落羽松打卡景點新竹「小森之歌」，再到新竹市立動物園，一日遊每人只要最低699元起。

雄獅旅遊會員凡報名賞楓行程，於下單後四小時內完成訂金繳付，指定團型可享每人最高2500元的會員專屬折扣，此外也與以「好的人事物聚集成丘」為品牌精神的「Good Cho’s好丘」合作，報名指定團型將提供好丘手作貝果餐點，讓旅客在充滿秋意的氛圍下，品嘗好丘的美味貝果。

「天涼好Chill 出遊賞秋」推薦行程：https://event.liontravel.com/zh-tw/season/autumntravel/event

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/198865