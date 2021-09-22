「台版九寨溝、新北尼加拉瀑布」美度爆表！全台3大瀑布仙境免費拍

隨著疫情警戒降級，大家終於能恢復探索台灣之美的小旅行，欣賞美景透透氣。今天跟大家分享全台3處瀑布仙境，在本土就能秒飛美國「尼加拉瀑布」、四川「九寨溝」，且通往懶人步道即可抵達，輕鬆將絕美瀑布壯闊景致盡收眼簾。

新北「迷你版尼加拉瀑布」：十分瀑布

十分瀑布。圖／IG@yanyan_terry授權

新北平溪一日遊為國內外旅客到北部旅行的必排行程，其中位於十分瀑布公園的「台版尼加拉瀑布」因其傾瀉而下的簾幕式瀑布得名，免遠赴深山，在北市就能欣賞此起彼落的瀑布群。景點也規劃了觀瀑平台，可以近距離觀賞夢幻景觀，在那之前只需要走過吊橋、簡易步道即可抵達，難怪成為熱門朝聖地。

十分瀑布。圖／IG@hum6le_d授權

地址：新北市平溪區乾坑10號

嘉義「台版九寨溝」：阿葉溪瀑布

太興飛瀑。圖／IG@wow.traveler118授權

被譽為「台版九寨溝」的阿葉溪瀑布位於嘉義梅山，以三層瀑布最為搶眼，高低落差近130公尺，尤其最上層的瀑布每當水量豐沛時可分岔成白皙飛瀑，壯觀場景成為遊賞的最大亮點。此處景點沿近年新開放的「太興飛瀑步道」即可前往，木棧道全長約700公尺，預計十分鐘內即可抵達，全程被層層沁涼環境包圍，為親子極佳消暑旅遊地。

太興飛瀑。圖／IG@andrew.tw授權

太興飛瀑。圖／IG@andrew.tw授權

地址：嘉義縣梅山鄉太興村溪頭9號（可導航瑞興吊橋）

延伸閱讀： ·嘉義「台版九寨溝」限定壯觀美景！三層瀑布飛瀉而下，順著懶人步道即抵達

台南「洞穴瀑布秘境」：蝙蝠洞瀑布

圖／IG@outdoor.hans授權

除了聲名大噪的兩大瀑布，台南楠西也藏身一處隱藏版瀑布桃花源。位於梅嶺路上的「蝙蝠洞瀑布」雖無水量爆發的瀑布，從山谷流下的迷你瀑布亦顯得清幽美麗，而從洞身內往外拍的構圖更是打卡必備，岩洞、瀑布、部分山林全入鏡，還帶有神秘的美感呢！從停車處到瀑布處大約10分鐘徒步路程，另外提醒大家美拍也需要安全至上，勿隨意入水以免發生意外。

地址：台南市楠西區茄拔路

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