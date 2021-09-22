「台版九寨溝、新北尼加拉瀑布」美度爆表！全台3大瀑布仙境免費拍
隨著疫情警戒降級，大家終於能恢復探索台灣之美的小旅行，欣賞美景透透氣。今天跟大家分享全台3處瀑布仙境，在本土就能秒飛美國「尼加拉瀑布」、四川「九寨溝」，且通往懶人步道即可抵達，輕鬆將絕美瀑布壯闊景致盡收眼簾。
新北「迷你版尼加拉瀑布」：十分瀑布
新北平溪一日遊為國內外旅客到北部旅行的必排行程，其中位於十分瀑布公園的「台版尼加拉瀑布」因其傾瀉而下的簾幕式瀑布得名，免遠赴深山，在北市就能欣賞此起彼落的瀑布群。景點也規劃了觀瀑平台，可以近距離觀賞夢幻景觀，在那之前只需要走過吊橋、簡易步道即可抵達，難怪成為熱門朝聖地。
地址：新北市平溪區乾坑10號
嘉義「台版九寨溝」：阿葉溪瀑布
被譽為「台版九寨溝」的阿葉溪瀑布位於嘉義梅山，以三層瀑布最為搶眼，高低落差近130公尺，尤其最上層的瀑布每當水量豐沛時可分岔成白皙飛瀑，壯觀場景成為遊賞的最大亮點。此處景點沿近年新開放的「太興飛瀑步道」即可前往，木棧道全長約700公尺，預計十分鐘內即可抵達，全程被層層沁涼環境包圍，為親子極佳消暑旅遊地。
地址：嘉義縣梅山鄉太興村溪頭9號（可導航瑞興吊橋）
延伸閱讀：·嘉義「台版九寨溝」限定壯觀美景！三層瀑布飛瀉而下，順著懶人步道即抵達
台南「洞穴瀑布秘境」：蝙蝠洞瀑布
除了聲名大噪的兩大瀑布，台南楠西也藏身一處隱藏版瀑布桃花源。位於梅嶺路上的「蝙蝠洞瀑布」雖無水量爆發的瀑布，從山谷流下的迷你瀑布亦顯得清幽美麗，而從洞身內往外拍的構圖更是打卡必備，岩洞、瀑布、部分山林全入鏡，還帶有神秘的美感呢！從停車處到瀑布處大約10分鐘徒步路程，另外提醒大家美拍也需要安全至上，勿隨意入水以免發生意外。
地址：台南市楠西區茄拔路
延伸閱讀：
．彰化1.5公里「台灣欒樹金黃大道」登場！漸層隧道＋綠油油稻田 空拍好療癒
．無敵海景在腳下！台東「迷你版天空之鏡」美瘋 搭配日出超震撼
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言