海景第一排、電影場景一次收！全台8大「最美車站打卡點」推薦

台灣有許多有特色的車站，像是電影場景的崎頂車站、鐵道迷心中最美的多良，以及保留日治時期歷史古蹟的扇形車站。本期小編為大家推薦台灣8個絕美車站，各有魅力，超適合拍照打卡上傳IG~再不跟上就落伍囉！

北部車站

苗栗崎頂車站－我還不想錯過你

崎頂車站。 圖／IG, xider0710

想必大家都有看過前陣子票房超高的日本動畫電影「你的名子」吧！與動畫類似的場景台灣也有哦！站在階梯上宛如進入電影裡的時空，映入眼簾的是男女主角錯過的遺憾，大家快去崎頂車站尋找自己的那個他吧！

附近景點

崎頂觀景臺、崎頂海水浴場、崎頂子母隧道、海之聲、竹南啤酒廠

海之聲。 圖／IG, 153.shanshan

崎頂子母隧道。 圖／ by IG, wumaofun

附近景點其中小編最推的是「海之聲」，景色真的超唯美，拍照完全不雷還很有意境~拍完唯美照後，還可以去竹南啤酒廠拍可愛的啤酒罐們！用借位的方式喝著大酒罐們，一定很有趣 （笑）

基隆舊七堵車站（七堵鐵道紀念公園）－一個人沉思的車站

舊七堵車站。 圖／IG, mi512_

剛說到日本的動畫，接著來介紹北部少有的日式建築車站吧~這個位於基隆的舊七堵車站為七堵車站的前身，現已成為一個紀念公園，離還在運營的七堵站只要步行五分鐘。找一個安靜的角落坐下，感受光線照進車站內，內心的喧囂也能被稍稍撫平。這麼美的日式車站，當然也是拍美照的最佳景點啦！

基隆八斗子車站-看海的最佳位置

八斗子車站。 圖／IG, mercury_200104

喜歡看海的朋友們千萬不要錯過八斗子車站！此站位於基隆市中正區及新北市瑞芳區的交界上，擁有「北多良」的美稱，廢除很久後以新的樣貌再次啟用，依山傍海的八斗子車站鄰近許多熱門景點，遼闊的海景及美麗的山景是體驗大自然的最佳選擇！

附近景點

基隆廟口夜市、忘憂谷、和平島公園、海科館、仙洞巖、彩色屋

小編小提醒：以上六個景點其實離舊七堵車站還有一些距離哦！車程大概15-20分鐘，搭火車前往的話，建議先到八斗子車站比較近。另外因為這些景點都靠近海岸線，開車或騎車會比較方便哦~

基隆彩色屋。 圖／IG, lyehazen

基隆廟口夜市。 圖／IG, charlie.style1998

話說小編之前去忘憂谷跟彩色屋拍了超多照片，超美！超好拍！有種威尼斯的國外感。溫馨小提醒，如果是夏天去彩色屋會滿熱的，要注意防曬喔。玩累了晚上就去基隆最大的廟口夜市走走吧！因為燈籠燈光的關係晚上會有一點動畫神隱少女的感覺~很好逛，也有很多好吃的基隆特色美食，其中小編最推薦的是「營養三明治」！

中部車站

彰化扇形車庫-活的歷史古蹟

扇形車庫。 圖／Wikimedia

「活的歷史古蹟」指的就是這個車站了吧！也是一個很好拍照的親子景點唷！位在彰化的扇形車站，是日治時期設的「機關車庫」，主要用做為火車頭維修補給、輪調轉向的地方，又因多台列車成散狀並列，故得名「扇形車庫」。 鐵道迷的大家一定不要錯過了！

附近景點

八卦山、彰化孔子廟、八卦山天空步道、彰化縣立美術館、彰化南瑤宮（彰化媽祖廟）

南投集集車站-滿滿檜木的古老車站

集集火車站。 圖／Flickr

南投縣集集火車站絕對是大家都聽過的旅遊勝地。車站以檜木製造、建於1922年，當年921大地震時嚴重損毀，後來積極推動觀光事業下，才恢復今天的樣貌。70多年歷史的集集車站，同時也能象徵南投重建家園的精神~不只車站，連當地古早味美食都相當有資歷，像是四十年臭豆腐、五十年手工豆花、枝仔冰等等，下次有機會前來，別忘了也要跟站前的小火車合照唷！

附近景點

武昌宮、車程老街、車程木業展示區明新書院、集集綠色隧道、紅太陽向日葵休閒花園

南投車埕車站-木造的火車站

車埕車站。 圖／IG, bun_ni_c

這個在著名集集火車站旁的車埕車站，想必大家也不陌生吧！？車埕火車站最大的特色就是木造的建築，是集集支線鐵路的終點站。古色古香的火車站和小鎮美景，拍起照來超好看，還可以去附近的車埕老街走走，體驗滿滿的懷舊氛圍！

附近景點

武昌宮、車埕貯木池

車埕貯木池。 圖／ IG, jonathan201001

武昌宮。 圖／IG, lambert6200

武昌宮是在車埕車站附近的歷史地標，一座因921倒塌的寺廟，目前仍保持著倒塌的模樣，記錄著當時大地震帶來的一切，新建的武昌宮就在隔壁，同時看見兩座廟宇，更是震撼！

南部車站

嘉義奮起湖車站-最接近日出的車站

奮起湖車站。 圖／IG, zong_tw

位在嘉義阿里山的奮起湖車站，是阿里山森林鐵路旁的車站，小編我都叫他便當車站XD因為他們老字號便當真的超好吃（笑），來到這也別忘了當然要和月台拍一張照囉！拍累了旁邊有老街可以覓食。最後，最重要的當然是要體驗一下阿里山的紅色小火車啦！

附近景點

巨墓碑、蝙蝠行宮、義母樹、明月窟、大凍山步道

東部車站

台東多良車站-鐵道迷心中最美車站

多良車站。 圖／Wikimedia

最後一個要介紹的多良車站，是眾多鐵道迷心中「最美車站」第一名！從車站望出去就可以看到湛藍廣闊的太平洋，一望無際的天空讓人心曠神怡，拍照不管怎麼拍都好看，幸運的話還可以拍到列車經過。近年雖已廢站，但觀景台仍舊吸引的大批遊客前往朝聖，有機會一定要來欣賞這宛如天涯海角般遺世孤立的絕美海景。

附近景點

阿塱壹古道、金崙祕境海灘、櫻木花道平交道（台版晴子揮手地）、金崙溫泉、瀧部落、天使之翼

多良車站天使之翼。 圖／ IG, lovely_juliayeh

天使之翼是近幾年多良車站超級熱門的拍照景點，華麗的翅膀造型，無論是正面照、後面拍，搭配後方藍天大海，看起來就好像海洋天使XD

看完以上的介紹是否很心動呢？不妨趁假日搭著火車前往心中最美的火車站，拍張文青風格的照片，來趟小旅行吧！

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