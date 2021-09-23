太空屋、一把青古宅！全台7處「廢墟景點」挑戰清單　加碼周邊玩法推薦

微解封除了廢在家也可以去這裡廢！廢墟裡的蕭然落寞別有風情，走在裡面看著斷垣殘壁就像拾起了過去的風華發現了被遺忘的回憶。廢墟的了無生機和讓人卻步的落魄，成為了大家口中的「鬼地方」，但也吸引了網美網帥們來拍照。想去拍照的朋友跟著小編一起探索全台7個廢墟景點，以及附近的玩法懶人包。









全台7個廢墟景點推薦

廢墟景點＃1

新北｜翡翠灣太空屋

▲廢墟景點-新北｜翡翠灣太空屋。（圖／tm.cw,Instagram）

位在萬里翡翠灣的太空玲瓏屋，外形酷似飛碟的造型，來到這裡就像到了外太空一樣。1970年代自國外引進的飛碟屋，當時經濟起飛民眾對消費和娛樂的需求改變，地主看好海濱度假風潮與財團聯合興建，然因資金週轉不靈部分設施來不及完成。雖然廢置已久但特殊的造型可說是北台灣僅有，是非常具有特色的廢墟景點。





廢墟景點＃2

新北｜永達礦場

▲廢墟景點-新北｜永達礦場。（圖／lee0281331,Instagram）

三峽在民國50~60年代礦業盛行，永達礦場便是當時的建物，隨礦產資源匱乏礦場一一倒閉，永達礦場也逃不過時代的命運變成一座廢墟。與許多廢墟景點不同的是，這裡的最佳玩法不是白天去拍拍網美照而已，而是在每年4~6月時能拍出絕美的螢火蟲燈光海～





廢墟景點＃3

台中｜千越大樓

▲廢墟景點-台中｜千越大樓。（圖／journey_backpack,Instagram）

千越大樓原只是一個製冰廠，在製冰廠收掉後於70年代改建為綠川商業大樓，作為百貨購物中心，頂樓有旋轉餐廳、地下室還有冰宮。60、70年代的台中中區可說是全台中最繁榮的地方，商場百貨、夜市電影院林立。然千越大樓在1980年代因為大火成為廢置大樓，甚至有幽靈船的傳說，相傳在大樓附近有幽靈船漂浮要帶走100個靈魂才會罷休，曾被列為全台最恐怖的10大鬼屋之一。

▲廢墟景點-台中｜千越大樓。（圖／ting_yu0926,Instagram）

時至今日因治安問題和都市更新計畫，2017年已有藝術團隊「逃亡計劃」進駐以塗鴉的方式展現廢虛的空間魅力，除了開放讓大家拍照打卡(門票：100元)，不時也會邀請歌手舞者，讓更多藝文元素在這個地方發生引起年青人的共鳴。





廢墟景點＃4

雲林｜西螺戲院

▲廢墟景點-雲林｜西螺戲院。（圖／gkpapapa,Instagram）

西螺戲院建於日治時期(1930年)，屬於綜合型戲院，結合放電影、演戲等多種藝文活動。除了藝文活動，西螺戲院也租做頒獎典禮和學校畢業典禮的舉辦場所，而後在1980年代廢置。然就在去年有小偷拆光戲院內所有的木椅，就為了偷走木椅下的鐵條，少了座椅的戲院失去了震撼更加的淒涼。拆掉的也不只是廢鐵，而是許多西螺居民小時候的歡樂回憶。





廢墟景點＃5

高雄｜安樂樓

▲廢墟景點-高雄｜安樂樓。（圖／tm.cw,Instagram）

許多朋友認識安樂樓這個古宅是因為電影«一把青»，安樂樓位在林園新街（林園北路）、舊街（福興街）的交接處，這一代是林園區當時開發最早也最繁榮的地方。安樂樓在過去是最豪華的酒家、戲院，曾被日本政府徵用為日本軍士官俱樂部。在光復後安樂樓恢復經營酒館，後來還轉型成旅店，然在時代的巨輪下逐漸沒落後歇業。





廢墟景點＃6

高雄｜蕃茄會社

▲廢墟景點-高雄｜蕃茄會社。（圖／hannababy_,Instagram）

位在高雄的大湖番茄會社，在日治時期是番茄罐頭的加工廠，被當地人稱作「柑仔蜜會社」，在荒廢多年後因為這會社前的一棵大鳳凰木吸引大批遊客前來拍照。每年6月這個荒廢的景點像是被鋪上紅地毯一般，有這頹廢又同時充滿生命力的反差美感。





廢墟景點＃7

金門｜沙美老街

▲廢墟景點-金門｜沙美老街。（圖／liliantsaily, Instagram）

沙美老街是金門最早形成市集的地區之一，雖然今日有些沒落，但街道上豎立著整齊又復古的招牌可以想像過往繁華的場景。金門由於長期人口外流嚴重，許多屋主都不住在金門，房屋也隨時間斑駁損毀，然因複雜的產權問題也不便拆遷，因此當地政府怕危樓造成居民發生意外，因此稍作修復與上色，因此讓這個廢墟景點沙美摩洛哥的美稱。









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