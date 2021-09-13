看一次一生難忘！ 走入「絕美鐵道」的寶島明信片風景畫

如果不是仔細研究鐵道史的人，可能不清楚台灣鐵路發展至今超過百年，行駛總距離也長達1,000餘公里。透過千里鐵道，旅人不但可以用舒適且不塞車的速度穿山過海、飽覽寶島風光，更可以在鐵道行經的沿路上發現美得像明信片一樣的風景，想知道哪裡有看一次就一生難忘的明信片鐵道風光嗎？快快上車，絕美鐵道之旅就要「匡噹匡噹」地啟航囉！

鐵道風景祕境報您知

1.西部幹線：苗栗 白沙屯站

俯瞰西濱海岸線上的風力發電風車群時，會看見穿越其中的火車猶如迷你玩具車一樣可愛至極。

2.平溪支線：新北 望古站

由望古站出發前往十分，途中行經眼鏡洞瀑布時，可拍攝觀瀑吊橋與火車鐵橋並行的絕美景色。

3.東部幹線：花蓮 玉里站

看著金色稻浪、油菜花海、彩色波斯菊映襯著列車通過客城橋，是東海岸四季皆美的鐵道風情畫。

4.觀光車站：台東 多良站

雖然多良車站已不再營運，但卻不影響它坐擁蔚藍太平洋這樣得天獨厚且寬闊無垠的超級美景。

花蓮 玉里站四季皆宜 零失敗的攝影天堂

火車雖然是人造的產物，然而與其他交通工具相比，它卻是最能融入自然景觀的一個，無怪乎會有那麼多鐵道迷喜歡追逐列車、鐵道與大自然共構的和諧景象，其中，玉里車站附近的鐵道就是最佳的選擇之一。

花東縱谷是台灣的後花園，山海之間的狹窄平原上保留了大片美麗的天然景觀，從花蓮玉里站步行十餘分鐘即可抵達的「玉里客城鐵橋」，為喜歡拍照的旅人提供一個零失敗攝影天堂。這裡有大片的水田與花海，加上圓拱型的鮮紅色大鐵橋（當地人常稱之為彩虹橋），可以說是百搭景致與色調，而且四季各有風采。來玉里鐵橋拍照，不同的時節有不同的拍照樂趣，夏季時水稻田翠綠似海，點綴著些許橋身在豔陽下的亮紅，煞是好看；秋季時稻穗轉為金黃，又有另一番和煦的稻浪景致。

就連休耕時的冬季到春季時節，農民們也栽種了大片的油菜花、彩色波斯菊、向日葵等，成為另一種季節限定美景；時序再到春初，水田新綠剛插秧時，甚至還能拍上下對映的倒影，只要您慢慢等待，抓準列車過橋的時間，就可以捕捉那屬於花東鐵路最純粹的美景。

【貓頭鷹老師小教室】

拍攝火車時通常是遠拍，首重「快門速度」而非光圈大小，如果想拍出靜態、有細節的列車，則快門速度要比「安全快門」更快，也就是「1/鏡頭焦距」的秒數（例如70焦距的鏡頭，安全快門時間就要設定1/70秒或更快），這樣車身才不會產生運動或模糊感。

台東 多良站失落小站 被世人重新發現它的美麗

如果有人問，火車站的功能是什麼？應該多數人都會回答「搭車」。然而台灣卻有這樣一個車站，它已經失去了載運旅人的功能，但遊客卻不減反增，還贈送給它一個響亮的頭銜，稱為「台灣最美車站」。這個因為美景而留存下來的，就是台東的多良站。

民國81年10月啟用的多良站，是為了服務少數通勤旅客而設的台鐵招呼站，無固定駐站人員，但後來隨著台東的人口與產業外移，營運還未滿15年，就因為使用率太低而裁撤，民國95年起列車不再停靠。但在這時，台灣環島旅遊與數位攝影風氣開始盛行，有些人在這個「廢棄」車站拍下鐵道與太平洋相依的美景，並分享到社群網站上，引起眾多鐵道迷的朝聖，反而重新帶起多良站的生機。

多良站的站址是山坡地，且採高架設計，登上二樓的月台可以鳥瞰太平洋，鐵道正好夾在大山與大海之間，當列車從山洞中魚貫而出，穿越多良站時形成了一幅特殊的景色。雖然目前多良站純粹是個觀光車站，旅客只能付費進入，但近年來常有人鼓吹復站，地方政府亦表示考慮以觀光列車來停靠。此外，車站周邊也依然在不斷改造與美化，今年新增了饒富原住民部落意象的彩繪「騰雲祥龍」，其中隱含了此地在部落傳說中的美麗故事，等著您前往欣賞與聆聽。

苗栗 白沙屯站當媽祖遇上風電機 人文與自然的和諧之地

白沙屯原名白沙墩，是指白色的海鹽堆積如山的意思。白沙屯地區的拱天宮香火鼎盛，每年媽祖徒步前往雲林朝天宮的進香活動更是熱鬧，也把拱天宮旁的白沙屯火車站擠得水洩不通。為了表現這個在地文化特色，白沙屯站進行了意象改善工程，完工不久的Q版媽祖與站體垂簾意象大受好評，整個車站看起來就像是一個大型媽祖鳳冠，也讓這個老車站增加許多看頭。

說起意象，白沙屯站過往最具代表性的圖騰不只有媽祖，還有風力發電機，連車站紀念章都是風力發電機圖案。白沙屯海岸邊羅列著一整排大型風電機，從龍港至白沙屯間區域共有21架，光是從車站天橋上遠望，就可以遙見巨大的鹽山以及風電機的模樣。當然，這樣的景象光遠望是不夠的。出站後可以先至拱天宮參拜著名的白沙屯媽祖，或在老街雜貨店與小市集感受復古人情味。穿過拱天宮後走向海邊堤岸不遠，就可以親眼目睹火車、大海與風電機同框之景。攝影迷不妨再驅車前往白沙屯北區的「好望角」，在那可以直接站在風電機下感受巨大扇葉的震撼力，以及嗡嗡的低頻運轉聲。

若爬上小山坡，從山頂眺望是火車與風電機合照的最佳角度，俯瞰海岸線上的風電機群時，穿越的火車猶如迷你玩具車一樣可愛，小小辛苦換來大大美景，絕對值得！

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新北 望古站走進支線 親山近水的自然祕境

說到平溪線鐵道，多數人馬上會想起十分與平溪兩大站，然而那是一般觀光客的印象，真正懂門道的旅人，可絕對不會錯過望古站這個隱藏祕境。許多人以「神祕」、「空靈」等字眼來形容望古站，甚至會讓人聯想起動畫電影《神隱少女》中的奇妙列車，原因無他，這個舊日的礦坑運輸站深藏在山林之間，每當傍晚天色漸暗但尚未入夜的時分，順著蜿蜒鐵道亮燈前行的列車，現身在隱約的山色與飄渺的霧靄之中，那景象煞是好看，無怪乎吸引了大批攝影迷前往。

【貓頭鷹老師小教室】

拍攝瀑布的快門要求通常與拍攝火車相反，需要長時間曝光，才可拍出有絲綢般滑順感的流水；若快門時間不夠低，可再搭配減光鏡；瀑布水量較小，則需進階調整至B快門模式。此外，還要注意整體自然光是否均勻，長快門容易造成部分景色過曝，可使用漸層減光鏡調整現場光源強弱。

撰文＞葉文欽、吳丁江︱圖片＞shutterstock

※圖文授權：轉載自合作金庫《Lohas Co》2021 九月號主題旅遊專欄

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