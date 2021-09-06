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絕美部落餐廳！台中&高雄都市內的叢林秘境　爽嗑原住民料理還能賞表演

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

免跑花東、屏東、南投等地區，市區也能品嘗道地原住民料理！已低調開業逾10年的「城市部落原住民風味餐廳」於台中、高雄各有分店，從環境、店裝到餐點都能感受濃厚的原住民風情，隨著疫情降級開放內用後，高雄店家還特製獨特輕鋼架隔板，假日也恢復駐唱表演，讓民眾能夠在隱身都市的秘境中吃美食、聽音樂，放鬆身心。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

部落客饗食客棧4月造訪台中「城市部落原住民風味餐廳」，座落西屯青海路的餐廳無顯著的招牌，但從建築就能感受原住民風格。一樓戶外庭園座位區讓人彷彿走進都市山林，綠意盎然的氛圍搭配石階步道，夏季時傍晚入座愜意舒適，10月後白天也能邊吹風用餐。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

而餐廳所有桌椅皆使用漂流木製成，室內擺設也遍佈部落圖騰，讓人彷彿置身真正的原住民部落。餐點方面，餐廳提供石板、燒烤、創意料理、部落山野菜、下酒菜各式類型美食，其中最著名的莫過於「招牌桶烤雞」，原價700元目前外帶可享防疫價500元，為人氣必點美食。鹹魚木桶飯、生鮮花東小魚苗、蛋燒軟絲、洛神糖醋黃金錩等統統也都味道不怕雷，甜點再來份撒上糖粉的台東初鹿鮮奶饅頭，豐盛一餐意猶未盡。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／城市部落原住民風味餐廳-高雄店
圖／城市部落原住民風味餐廳-高雄店

目前因應疫情，內用提供個人套餐及單點，均採梅花座，高雄店還有自製ㄇ字隔板。而原先每週六、日可以欣賞原住民舞蹈表演，每週三、四亦有駐唱歌手，目前假日會有駐唱活動，讓饕客在寬敞舒服的環境用餐之餘，還可聆聽療癒的歌聲，詳細活動安排請以官方為準。

圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權
圖／饗食客棧。淘氣猴vs肥獅子的旅食天堂授權

城市部落原住民風味餐廳

高雄店地址：高雄市左營區自由三路551-1號
台中店地址：台中市西屯區青海路二段568號
營業時間：平日17:30-00:00、假日：11:30-14:30、17:30-00:00

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