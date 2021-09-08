睡醒就是墾丁大海！夏日避暑「5間豪華露營地」　還有山林露營車

【圖／文：行遍天下】

雖然疫情繼續維持2級警戒，但擋不住大家想出門走走的心，這5間豪華露營地讓你在炎熱的天氣好好消暑，不論是睡醒就看見大海的屏東野奢露營，或是宜蘭山中遠眺蘭陽平原，甚至是國外流行的豪華露營車都能體驗，出門走進山林、前往海邊吧！

夏日玩水露營，5間避暑野奢露營還能體驗豪華露營車。





海拔千尺的原始山林中體驗在地職人共好

海拔100公尺的「山思雲想」，比平地氣溫低了6度，而2100坪的園區空間實際上只使用900坪，保留超過一半以上的山林。強調5感的空間，將園區種植的五葉松打成果汁加入蜂蜜檸檬，成了清爽退暑氣的最佳迎賓飲料

像場夢幻派對，隨意取景都是一張又一張的網美照，好看只是剛好，那是從事造型師工作8年的Ota對美學的一貫要求，客人入住的帳篷更是使用頂級的比利時CanvasCamp神殿帳篷，主要原因是帳篷的棉布材質有透氣與保溫之效，符合山上溫差大的需求，不光美型，一切是從實用著眼。

CanvasCamp帳篷內空間挑高寬敞，在立體聲的蟲鳴中入眠是難得體驗。

不僅表裏兼顧，這營區難能可貴的在於用心，不只花心思讓自己變得更好，這裡真正追求的，是共好！從食材的選用盡可能與當地優秀店家合作，例如下午茶提供的蜜地瓜到早餐的麵包，就連晚餐特別選用的炸香菇，都是一段疼惜地方產業的故事。

咖啡烘豆職人體驗，由陳姵亭帶領學員烘豆、手沖，並自製掛耳包。





景點推薦

山思雲想

地址：南投縣竹山鎮大林巷16-32號（Googlemap:山思雲想）

電話：0933-587-577（客服時間9:00 ∼ 20:00）

網址：reurl.cc/Ez93Kv

價位：每位3,800元起

備註：「山思假期森活露營」費用包含迎賓飲料、午茶、燒烤晚宴、宵夜、早餐，以及職人體驗、秘境小旅行。神殿帳（2∼4人）、豪華神殿帳篷（可睡5∼7人），不接待3歲以下孩童。

注意：疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準。





海邊住進絕美白色冰屋內 醒來就是藍天大海

愛琴海岸擁有全台首創的白色大冰屋式帳篷，風格獨特，圓型大冰屋裡頭空間非常寬敞，除了2張大床還有獨立衛浴，冰屋房型雖說是帳篷式但空間清新舒爽，而且冷氣超強，夏天絕對不用擔心露營露到中暑。基本的盥洗用品，還有水壺、茶包⋯⋯等都為旅人們一一細心備妥了，一卡皮箱就能入住。重點是一打開門就是無敵海景映入眼簾。白色大冰屋一旁還有特別的水管屋，雖然相較白色冰屋小，但住起來一樣舒適。

夏季消暑良方！住進奢華大冰屋。

夜裡在浪潮聲中睡著，早上睜開眼就是漸層的藍色天空與大海！愛琴海岸不僅能眺望一整片蔚藍大海，還是能將枋山最美金色夕陽盡收眼底的夢幻海角之宿，無論晨昏都浪漫無限。

園區有許多藤編躺椅，對應椰影搖曳與海景，超級愜意。





景點推薦

愛琴海岸海景休閒渡假園區

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段37號

電話：0982-327-261

網址：愛琴海岸海景休閒渡假園區

價位：平日3,100元、假日4,200元、泰式酸辣鍋380元、香辣川味牛肉370元

備註：早餐、冷氣、WIFI、電視、基本盥洗用品、水壺、茶包疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準





荒廢之地變身成夢幻露營莊園 面向大海發呆遠眺鵝鸞鼻燈塔

位於墾丁貓鼻頭公園旁的O'GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園，是墾丁最大的露營區，喜歡海的莊園主人多年前買下這一塊臨海的夢想之地，如今綠意盎然的營地景觀，到處種滿了椰子樹、林投樹、酒瓶蘭、雞蛋花、白水木、仙人掌⋯⋯還有為了減低風阻故意貼著地面種的中東海棗。

面向海，一醒來就能看見墾丁的大海。

除了夢幻般的露營車營地，O'GLAMPING還提供豪奢級的露營營位，每個都獨門、獨院、獨戶，無論情侶或一家人出遊能獨享私密安靜的渡假時光，而且每個營位都搭建在視野極佳的木平台上，佈置有大陽傘、餐桌椅、專用洗手台、鏡子，豪華外帳中還有冷氣，部分Villa型營位還附設發呆亭。

餐廳頂樓的休閒空間，可遠眺整個巴士海峽，遠遠還可看到鵝鸞鼻燈塔。





景點推薦

墾丁貓鼻頭露營莊園

地址：屏東縣恆春鎮下泉路90號

電話：08-886-6669

網址：www.oglamping.com

價位：B型豪華Villa-2人5,300元起

備註：含早餐、晚餐、寢具組、大小毛巾、帳篷、盥洗包、炊事屋，可額外增人上限為2位，帳篷皆可租借冷氣，需先向櫃檯購買儲值卡儲值500元，退房後依使用狀況多退少補。疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準





山林裡的鳳梨屋一卡皮箱就能入住 夢幻水鞦韆是必玩設施

從事營造、設計業的莊主把這處幅員廣大的山邊場域動手打造出最適合露營者前往的夢想之地，從喜愛動手打點一切的露營好手、到只想美美帶著小皮箱入住的貴婦露營場都設想周到。最讓人著迷的露墅Villa區域是附設有冷氣空調、好夢彈簧床與枕頭、桌椅一應俱全的野奢露營空間。其中露墅Villa茶花區更在帳篷外有著木屋客廳與完善設備的沐浴洗手間，寬敞的帳篷空間裡提供著Queen Size的雙人雙床墊，不用彎腰辛苦搭帳，進入空間裡就想好好耍賴談天說地。

只要帶著一卡小皮箱就能入住，鳳梨屋水上莊園很適合想體驗露營卻不想打理一切的人。

超級寬敞的帳篷內備品一應俱全，外面的客廳旁就有衛浴廁所設備。

這裡更有被網美稱為最夢幻打卡處的水鞦韆區域，需要小心翼翼走上小水橋才能坐上的水鞦韆，被工作人員票選為「沒盪水鞦韆不算來過鳳梨屋」，隨著風一陣陣在鞦韆上搖曳搖晃著，涼感水滴時不時噴灑盪在鞦韆上的遊客身上，讓人尖叫連連，那瞬間真有種回到童年純真時光的感受。鞦韆玩夠了，還可以坐上一旁湖畔靜止的透明獨木舟，乘著風欣賞四處飛舞的蝴蝶與湖裡的大魚，悠悠哉哉地享受渡假氣氛。

園區最受歡迎的水鞦韆，要盪得多濕自己決定！





景點推薦

鳳梨屋水上莊園

地址：宜蘭縣員山鄉中華村長嶺路195號

網址：wanglai1108.com

價位：露墅Villa附衛浴茶花園區大人平日8,800元起、假日10,800元起。含迎賓下午茶、專屬海陸套餐晚餐、早餐，導覽活動與夜間活動。

資訊：疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準





超夯露營車在宜蘭 還能遠眺蘭陽平原

以國外引發的Glamping豪華露營概念為基底，得天露營體驗區結合礁溪老爺酒店的無微不至服務，創造了一種是野營也是生活的渡假模式，只要帶著一卡皮箱就能展開最悠悠哉哉的露營體驗。在大草原裡一眼望去20台有著質感文青風的露營車正等著旅人光臨，分為上下舖、和式兩種房型的「家裡頭」，麻雀雖小五臟俱全，從外往內走，寬敞的客廳與洗浴空間讓旅行有了家的生活感，設計得巧妙的上下舖空間，是歡樂的聊天場域卻也能擁有各自的私人角落。

炎炎夏日躲進隱蔽山林間，在野奢露營車裡悠哉度日。（圖片提供：礁溪老爺酒店）

恰到好處的開窗角度，一張眼就是在自然裡。（圖片提供：礁溪老爺酒店）

當然幸福時光不僅止於此，在3天2夜的旅程中，即使當晚夜宿露營車的旅人也能暢快使用礁溪老爺的館內設施，於是在被驕陽烤暈的時候能去館內泡泡能一望蘭陽平原風光的無邊際泳池，想更通體舒暢則可以去洞天風呂用美人湯溫泉滋潤一下肌膚。

戶外野天風呂除泳池外，也設置有溫泉池、溫泉魚足湯。（圖片提供：礁溪老爺酒店）





景點推薦

礁溪老爺酒店得天露營體驗營

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

電話：03-988-6288

網址：www.hotelroyal.com.tw/chiaohsi/

價位：樂活假期3天2夜，住本館客房1晚送露營車1晚平日雙人16,800元起(另加10%)。含第一晚雙人洋式標準套房住宿乙晚，1泊2食、免費休閒與泡湯設施。第2晚雙人得天露營區體驗乙次，含海陸野營晚餐、活力元氣早餐。

備註：疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以飯店公佈的為準。





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