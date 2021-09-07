誰說露營都要很克難？全台5款野奢露營　一卡皮箱當飯店住

【圖／文：行遍天下】

夏日的尾聲已經來到，連放了很長暑假的學生也陸續準備返回校園，但這個夏天還沒結束，雖然因為疫情錯過了很多好玩有趣的事情，但是走入山林、面向海洋來場舒適的夏日露營，絕對能一掃微封城那段時間的苦悶。不過誰說露營一定要弄得灰頭土臉？！《行遍天下》集結全台北中5間豪華野奢露營場地，只要帶上一卡皮箱，就能輕鬆體驗露營的樂趣、五星級飯店的享受。





歐風童話野奢露營趣 離台北市中心不到半小時

距台北市中心約30分鐘車程的拉波波村，是由喜愛戶外活動的暖東休閒有限公司總經理陳世智與好友們攜手打造，將原本是基隆市童軍暨生態遊學中心的場地，催生台灣風情的童話村露營地。

設備一應俱全，有2張雙 人床、桌椅以及野餐墊等小物。

在這裡，一年四季，一卡小皮箱就可輕裝入住！拉波波村中共有24頂從國外特別量身訂製的神殿帳，圍繞著整片方向的草地配置，每帳空間加起來約10坪大小，帳中皆設有冷暖氣、兩張氣墊雙人床、桌子、椅墊，以及可隨心放置戶外的露營椅。另外為了避免濕氣太重，帳篷後方另外設置一頂相連的「衛浴帳」，除能保有隱私外，也能住得舒適。

每帳都有獨立的衛浴空間，不用擔心洗澡的水氣入到帳篷內。

童軍結繩DIY活動，帶大家製作專屬的杯套，十分討喜。

除了享受園區內的設施外，入住的客人還可以參與暖東峽谷步道生態導覽、體驗手作活動，像是童軍繩結提袋DIY、藍染活動等，園內還有戲水池、軟式射箭、跳床、手足球台等設施。入夜之後，看著營火點亮漫天星空，親近大自然的渴望，是如此輕而易舉。

隱身在白沙灣旁的半島秘境，其特殊的岬角 形成生態豐富的潮間帶及遼闊無敵海景是此處最大賣點。





景點推薦

拉波波村

地址：基隆市暖暖區東勢街221號

電話：(02)2458-2688

網址：www.lapopo.com.tw

價格：夏季一泊三食輕奢露營，平日7,000元起、假日9,000元起（※一泊三食含輕食下午茶、半自助式峽谷晚宴、半自助式早餐）

備註：疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準





私人小島上獨享海景沙灘 在浪濤聲中入睡

說是私人小島，其實是位在北海岸上的一座半島海景沙灘，與其在海邊玩水消磨時光，何不來一場輕鬆愜意的海洋露營生活呢？由白沙灣育樂集團打造的免裝備露營勝地「半島秘境海景野奢營地」座落於麟山鼻遊憩區，結合濱海民宿、豪華露營地、露天戲水區和環島步道，無敵海景加上豐富的海濱生態，一開幕就成為IG打卡熱點，被許多人收入夢幻露營名單中。

隨著節慶變化應景的裝飾，像是七夕可以帶著情人一起前往喔！

園區內最受歡迎的莫過於免裝備就能入住的奢華露營區，帳型分為經典神殿帳型、半島蓮花帳型等，帳內配置彈簧床墊、移動式冷暖空調、電扇與夜燈，非常舒服。其中，位在M區的帳篷，一掀開帳簾直接擁有一整片遼闊的海景，懶懶地躺在帳中吹著冷氣，清晨可看到北海岸富貴角日出，傍晚眺望夕陽，晚上還可欣賞浩瀚無垠的滿天星斗，時不時寧靜的海面上更有國際郵輪從眼前經過，清新微鹹的海洋氣息，再加上這些奢侈的景色，絕對是其他露營地無法媲美的超級享受！

名人都愛，溫馨山谷中的豪華露營地。





景點推薦

半島秘境

地址：新北市石門區下員坑15號

電話：(02)2636-6757

網址：半島秘境

價位：經典神殿帳型、半島蓮花帳型皆平日4,500元起、假日5,500元起（均含早餐）

備註：疫情期間營區開放時間與設施餐飲等服務，以營區公佈的為準





隱密性高 連名人都選擇來度過不被打擾的私人假期

佔地約2萬坪的「野漾莊園」，原本是珠寶商的私人招待所，至今已轉型為豪華露營莊園。僅有一條小路前往，隱密性高受到許多名人的青睞，像是周杰倫、賈靜雯一家人，以及一些政商名人都曾選擇來這裡渡假，享受不被打擾的私人假期。

造型特殊的小樹屋，居高臨下可眺望整個山谷美景。

豪華帳棚、樹屋、木屋好難選擇，讓人也忍不住童心大發玩到不想下來。另外，座落在山谷C區的樹屋，因造型特殊宛如童話故事中的探險小屋，很受露營行家的喜愛，每種房型座擁不同天然美景，有選擇困難的人，不同房型各住一晚才能一解露營的癮吧！

挑高的豪華帳一點都沒有壓迫感，住起來舒服極了。

跳脫平常的煩惱，到這裡一起斑比跳一跳！





景點推薦

野漾莊園

地址：新竹縣橫山鄉福興村馬福89號

電話：0958-222-217

網址：www.yeyangglamping.com.tw

價位：1泊4食豪華露營，兩人房型11,800元起疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準





一泊４食的奢華露營生活 晚餐還有和牛可以吃

位於新竹橫山，座落青山環繞的山谷，傍著原始山林而建，營區高低錯落，每頂營帳都有不同風景，無需出門排隊，帳篷內就能舒服洗熱水澡。

日本A5和牛燒烤是夜晚的重頭戲！讓整個露營享受極了。(未成年請勿飲酒)

豪華的一泊四食饗宴在3點由下午茶打頭陣，餐食由一支專業廚師團隊精心準備，水果沾熱巧克力加上宜蘭蔥油餅，這套下午茶有甜有鹹，擺盤不輸五星級飯店。半自助式晚餐更是頂級，主餐是日本A5和牛燒烤搭配焗海鮮與九孔鮑，採冷藏手切處理的和牛，肉質軟嫩鮮甜！餐檯上還有東西式料理任君選擇，貼心主廚還準備入口即化的台灣味爌肉迎合長輩胃口。

感受最迷幻的野營鮮體驗，入村即像掉入人煙稀少的太空異世界。





景點推薦

斑比跳跳

地址：新竹縣橫山鄉福興村馬福89號

電話：0930-816-898

網址：斑比跳跳

營業時間：僅開放每周五、六、日住宿，採預約制(平日僅接受團體包場)

費用：豪華帳一泊三食費用：週五入住：2人9,800元，加1人加2,580元(12歲以下1,980元)週六、日入住：2人10,800元，加1人加3,580元(12歲以下2,380元)

備註：需自備浴巾與防蚊液





露營不只是設備好 這裡像是夢遊進太空裡

從2020年開始推出的「好夢里太空夢遊」計畫，讓露營不僅只有玩耍，結合特有的場域與沉浸式燈光投影，加上請來藝術大師的再造，讓入住「好夢里」區域的村民們，即將經歷一場太空漫遊奇幻旅程。

到了夜晚點起燈，月球突然亮起彷彿墜入太空世界。

入住的帳篷裡，沁涼空調早就涼爽地吹送著清風，於是即使炎熱酷暑也能悠悠哉哉地感受一應俱全的帳篷露營旅程，在巨人的餐桌大快朵頤著每日不同的季節料理，就著燈光搖曳與瀰漫著神祕氣氛的森林自然野派氣息，紅色紫色藍色光影變換，真的有種漫遊在太空宇宙間的奇異感。

好夢里園區內的3座樹屋都很值得爬上去冒險。

有著搖椅的「森林轉圈圈」帳是最受歡迎的選擇之一。

一卡皮箱帶著就能入住！這5間野奢露營推薦。





景點推薦

勤美學 好夢里

地址：苗栗縣造橋鄉豐湖村1鄰乳姑山15之3號

電話：037-561-561

網址：cmpvillage.tw

價位：勤美學好夢里，大人約4,725元起、3∼11歲兒童約3,675元起，接受單帳預約與團體預約。每次檔期價格不同請洽官網

備註：疫情期間園區開放時間與設施餐飲等服務，以園區公佈的為準





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