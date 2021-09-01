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海上天堂路、天空階梯、皮克斯沙雕！盤點全台「免門票景點」中秋連假也適用

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／新北市政府提供、南迴藝術季臉書專頁、福容大飯店福隆提供
圖／新北市政府提供、南迴藝術季臉書專頁、福容大飯店福隆提供

9月中秋連假即將來臨，隨著疫情稍微降溫，不少人都期盼能安排輕旅行放鬆身心。今天為大家精選全台4大絕美景點，不論是海上天堂路、最美公路上的地景藝術，抑或是年度盛事皮克斯造型沙雕，一律都能免費拍個過癮，即日起也能避開假日超前部署搶拍去。

新北：三芝海中央平台（9/11開放）

空拍視角俯瞰三芝淺水灣芝蘭公園的「望海平台」，遼闊藍海與海上平台美不勝收圖／新北市政府提供
空拍視角俯瞰三芝淺水灣芝蘭公園的「望海平台」，遼闊藍海與海上平台美不勝收圖／新北市政府提供

位於新北三芝淺水灣芝蘭公園的「望海平台」未啟用就火速躥升為話題主人公。經重新整修改建的海上觀景平台，美度不輸澎湖天堂路，波浪造型護欄與終點婚戒意象的造景也為景觀升級。站在延伸至大海的步道上，民眾能將海天一線美景盡收眼簾，為北部看海、賞夕新亮點，9/11起正式開放。

新北最新地標預計9/11正式啟用。圖／新北市政府提供
新北最新地標預計9/11正式啟用。圖／新北市政府提供

基隆：福隆沙雕季（預計中秋登場）

2021福隆沙雕季預計9月中秋登場。圖／福容大飯店福隆提供
2021福隆沙雕季預計9月中秋登場。圖／福容大飯店福隆提供

每年於「福隆海水浴場」舉辦的夏季盛事「福隆國際沙雕藝術季」最初原訂5月開展，因應疫情及煙花颱風影響多次延後，最新預計於中秋時期正式登場。今年首度以迪士尼旗下皮克斯動畫為主題，打造18座沙雕作品，其中最吸睛的莫過於4公尺主雕「玩具總動員沙雕」，胡迪、巴斯光年、三眼怪等經典角色走出電影世界，等待粉絲打卡。

2021福隆沙雕季將推出多達18座皮克斯電影沙雕作品。圖／福容大飯店福隆提供
2021福隆沙雕季將推出多達18座皮克斯電影沙雕作品。圖／福容大飯店福隆提供

宜蘭：漢本觀海平台（已開放）

漢本觀海平台的七彩鞦韆為宜蘭最新夯點，鞦韆盪至高處時懸空的感覺十分刺激，眼前還有海天一線的美景。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
漢本觀海平台的七彩鞦韆為宜蘭最新夯點，鞦韆盪至高處時懸空的感覺十分刺激，眼前還有海天一線的美景。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

宜蘭最南端的漢本海灘日前變身成最新觀海秘境「澳花 漢本海洋驛站」，經改造的海巡署安檢所注入彩色美感，而新興「IRIS艾莉絲鞦韆」也讓民眾能體驗海景第一排的快感及療癒。鞦韆每人每次50元，若想秉持0元打卡也可走到漢本海灘的徒步區，免費欣賞無邊無際的大海。

花蓮：2021南迴藝術季（活動截至11/14）

2021南迴地景藝術季「通往天堂的階梯」延伸性天梯透過錯視手法打破地域限制。圖／南迴藝術季臉書專頁
2021南迴地景藝術季「通往天堂的階梯」延伸性天梯透過錯視手法打破地域限制。圖／南迴藝術季臉書專頁

「2021南迴地景藝術季」8/7開展後吸引許多人朝聖，現場共有14組絕美藝術作品橫跨「最美公路」南迴邊境，遍佈11處地點。其中位於大武南濱休憩區的「通往天堂的階梯」讓人彷彿一起延伸至另一端，千禧曙光紀念園區沙灘上的大腳作品「行走的意識」與巨型藍白拖「湖・南」亦成了南迴熱門限定地景。

2021南迴地景藝術季《潮‧南》作品以台灣最具代表性的藍白拖為設計理念。 圖／台東縣政府文化處
2021南迴地景藝術季《潮‧南》作品以台灣最具代表性的藍白拖為設計理念。 圖／台東縣政府文化處

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