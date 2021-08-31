寶可夢造型「神奇寶貝地瓜球」超吸睛！2021最夯排隊小吃，還有抹茶味的西瓜球

國民小吃再變身！台灣銅板價美食「地瓜球」為大小朋友都會愛的下午茶、逛街零嘴，除了經典的金黃色地瓜球，全台也陸續出現許多特色造型，黑色、三色配色應有盡有。而近期還有一家超夯品牌，憑藉超擬真西瓜紋路、寶可夢球造型搶攻IG版面，台中、高雄各有分店，最新一中店也將於9/1正式開幕，讓中南部粉絲新增一處朝聖地。

圖／IG@xs_foods授權

由南屯總店爆紅的「玖肆地瓜球」主打純手作、不添加人工色素，製成搶眼視覺的地瓜球，每日款式隨機出貨。其中最火紅的莫過於神奇寶貝球，即便不是寶可夢粉絲也會被超可愛的外觀吸引。官方強調一律使用天然食材染色，黑色採用竹炭粉、紅色來自火龍果、黃色為地瓜，紫色則為紫薯，味道吃起來與一般地瓜球一樣香。

圖／IG@chianghanc授權

而另一款打卡熱潮的主角為西瓜球，綠色特別採用抹茶粉製成，細細咀嚼還會有抹茶滋味，味道瞬間升級。所有類型小份30元、大份50元，由於人氣火爆，尚未正式營業就已有排隊人潮，日前也開放預訂購買，防疫期間也可提前私訊粉專，以免久候。

圖／IG@chianghanc授權

玖肆地瓜球

一中直營地址：台中市北區太平路22-6號（9/1正式開幕）

南屯總店地址：台中市南屯區南屯路二段86號營業時間：15:00-20:30

高雄地址：高雄市鳳山區文化西路68號營業時間：16:30-22:00

延伸閱讀：

．5大速食優惠整理！麥當勞、摩斯買1送1到9月，漢堡王「華堡免費吃」

．IKEA霜淇淋「買一送一」冰控要把握！10元超殺價爽嗑任一口味