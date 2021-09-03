賞鯨、穿梭魔幻森林！「中秋節＆國慶日連假」玩法，3種idea教你超前部署

中秋節連假、國慶日連假要怎麼玩呢？今年中秋節連假放四天後(9/18~9/21)，就準備接著放國慶日連假(10/9~10/11)。讓小編帶你一探中秋連假、國慶連假有什麼好玩的、好吃的、好看的，一起去上山下海吧！





連假怎麼過3種idea任你選

中秋節連假玩法推薦

國慶日連假玩法推薦





中秋節連假好玩推薦

＃1上帝的部落-司馬庫斯

▲中秋節連假好玩推薦-上帝的部落司馬庫斯。 （圖／arielhu218, Instagram）

中秋節微熱的天氣到山間旅遊再適合不過，位在新竹尖石鄉的司馬庫斯部落與鎮西堡部落並稱為最高的泰雅族部落。在過去由於位處深山長期無電力供應，被大家稱為「暗黑部落」，但令人敬畏的神木和絕美的山林之美實在藏不著，成為山友口中必去的景點，隨著口耳相傳神木步道知名度打開，「上帝的部落」的美名名聞遐邇。

除了令人折服的大自然美景，司馬庫斯部落的共有財產至也非常特別，族人的土地、農作和民宿由族人共同經營，這些營收被族人作為共同基金，輔導孩子的就學和用作老人的福利金。族人覺得這樣不僅能凝聚彼此的共識一同努力，也能透過與自然共生共榮保護祖先留給他們的這一片土地。





＃2東北角海岸吹吹風露營

▲中秋節連假好玩推薦-東北角露營。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

有一種旅遊的浪漫叫做漫無目的，不趕著去景點拍照、吃美食，而是在一個愜意的地方好好享受度假的療癒。在東北角搭帳篷露營，感受野營給你的自在與貼近大自然帶來的能量。來東北角划著獨木舟迎接絕美的早晨，戴上面鏡浮潛看海中生物悠遊。疫後的旅行不再人擠人、不在趕時間，感受親近大自然帶給我們的治癒，去東北角吹吹風讓煩惱隨風而去～

▲中秋節連假好玩推薦-東北角露營。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

＃3深澳象鼻岩SUP立槳衝浪

▲中秋節連假好玩推薦-深澳象鼻岩SUP。（圖／sivanxie, Instagram）

在教練的帶領下在日出未明之時出發，透過板槳的協作划向水平線等待日出的來臨。在夏末秋初中秋節連假，不冷不熱的宜人天氣來到象鼻岩，除了遠眺拍照也可以用仰望的視角來看這個海中巨獸。結束被關到怕的三級警戒，我們可以隨著鹹鹹海風讓我們的身心放輕鬆。





＃4東海岸賞鯨體驗

▲中秋節連假好玩推薦-賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

去海島度假時有些人會安排賞鯨行程，但其實不用飛除國台灣就有很良好的鯨豚生態可以讓我們去探索。每年4~10月是賞鯨豚的黃金期，有黑潮流經的東海岸有豐富的漁獲資源與良好的生態，夏日海域溫暖穩定的狀態也就成為鯨豚的繁殖期，想看鯨豚的朋友不妨把握這段時間到宜蘭、花蓮、台東一探究竟。

▲中秋節連假好玩推薦-龜山島賞鯨。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

花蓮多羅滿賞鯨船有著與大海共生共榮的想法，在海洋紀錄片《男人與他的海》中提供船隻給團隊拍攝，而趣吧的花蓮賞鯨活動就是與多羅滿賞鯨公司合作，旅客參與活動的部分收益也會捐給「黑潮海洋基金會」做海洋鯨豚研究呦～





中秋節連假好看推薦

有多久沒有走進電影院好好看一部電影了呢？中秋節小編特選兩部電影給你分別是 «亂世浮生»與 «尚氣與十環傳奇»，這兩部電影將在9/3上映。

#1 «亂世浮生»

«亂世浮生»是一部榮獲奧斯卡金像獎最佳影片、導演、男主角、男配角、剪輯、原著劇本等六項大獎提名的劇作，首次播出是在1992年，並於今年九月重新上映。劇中透過故事探討種族、國籍以及性傾向等敏感題目，在那個時代背景下饒富爭議的話題將於今年九月搬上大螢幕再次展現。





#2 «尚氣與十環傳奇»

«尚氣與十環傳奇»由劉思慕主演，主角為漫威宇宙第一個亞洲英雄。故事敘述男主自幼接受父親文武的戰鬥式訓練因此精通武藝。為了逃離家鄉，改名換姓展開新生活，晃眼尖過了十年平靜的日子，直到過去再度找上門… 男主角能否會發掘十環的無敵力量，擺脫父親的控制與勢力呢？





中秋節連假好吃推薦

文旦、月餅、烤肉

文旦、月餅、烤肉就像是中秋節的黃金鐵三角缺一不可！中秋送禮已經不知道要選什麼禮盒了嗎？我們不妨邊送禮邊做愛心，選擇公益月餅幫助社福團體吧～

公益月餅推薦

* 蒙恩聽障烘焙坊

* 育成慈育庇護工場

* 勵馨基金會愛馨商店

* 唐氏症基金會-愛不囉唆





國慶日連假玩法推薦

＃1秋天來登高山湖泊-松蘿湖

▲國慶日連假好玩推薦-松蘿湖登山團。（圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

松蘿湖雲霧繚繞的夢幻氛圍讓這座高山湖有了「十七歲少女」的美稱，但想一親她的芳澤卻也不是能說走就立刻出發的！松蘿湖屬於進階的中級山，攀登前最好要有登其他入們中級山的經驗較為適合。晚上在湖畔旁扎營，享受以星空為幕、以草地為床的浪漫享受。

趣吧在規劃松蘿湖登山行程這個路線時，特別採用小包團(2~6人)的方式，不須與他人併團減輕須配合隊伍行進壓力，此外也不必背公器公糧還有專業嚮導帶你爬！





#2魔幻森林-塔曼山

▲國慶日連假好玩推薦-塔曼山魔幻森林步道。（圖／joanne.lii, Instagram）

塔曼山位於新北市烏來區和桃園市復興區的交界，是新北市第一高峰的塔曼山海拔標高2130公尺。原始的步道樹木有的攀倒、有的參天聳立，盤根錯節的路徑讓塔曼山有「魔幻森林」與「樹的國度」之稱，山林中的景致充滿«阿凡達»、«魔法公主»電影中的奇幻！





#3三五好友相揪聚會：東風夢幻露營

東風綠活是位在宜蘭冬山鄉的露營區，距離宜蘭火車站不遠，無論你是要開車造訪或搭計程車抵達都非常方便。不必自己大包小包就能輕鬆玩得免裝備露營，最適合好閨蜜、好朋友一起來享受。在趣吧推出的夢幻露營套裝中，除了幫你搭好純白系神殿帳篷，更精心安排宜蘭味料理餐桌、職人帶領的療癒手作，就是想讓你體驗最接地氣的玩法。





國慶日連假好看推薦

#1 «007生死交戰»

007系列電影即將推出第25部，對於忠實粉絲來說去電影院與其說是欣賞電影更像是去「朝聖」的。被視為年度大片的«007生死交戰將於10/1上映，影迷們預告片先給他看起來！





#2 «尖叫旅社4»

尖叫旅社這部充滿奇異幻想卻又搞笑可愛的動畫篇，即將於9/8推出第四集。不妨利用連假期間去電影院欣賞這部大人小孩都喜歡的動畫吧！





國慶日連假好吃推薦

秋天吃螃蟹：萬里蟹

秋季的螃蟹肉質之所以肥美，那是因為一年中進食所產生的能量都長在身上了，秋天是萬里蟹等待交配產卵前的季節，所以未產卵前的肉質與蟹黃蟹膏為一年中最為飽滿的時候！國慶連假就去萬里金山走走吃吃螃蟹吧！





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