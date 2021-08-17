彷彿月球表面！從雲端欣賞台灣的美　攝影達人鏡頭下的獨特美景

【圖／文：行遍天下】

疫情已降至二級，上次出門感覺已經是很久以前的事情，既然能夠出門，就把口罩戴好，隨機來趟公路小旅行。而旅程中最重要的一件事之一就是拍下當地獨特美景照片，除了從地面上拍攝外，近年來流行的空拍，更能捕捉到難得的畫面，就來聽聽這些攝影達人分享從雲端欣賞台灣美麗的道路風景心路歷程，看看他們是怎麼拍出這些獨一無二的影像。

攝影達人 張書豪

愛貓、愛玩車，書中商業攝影影像負責人，10年以上的商業廣告攝影資歷，也曾任行遍天下特約攝影記者、JR凱洛廣告、ELLE活動特約攝影的書豪，接觸空拍是因為想記錄自己生活的軌跡，平常也會開車到處走走，特別喜歡日出時到山上，四下無人、很安靜，只有大自然的聲音。他說：「那時的光線很美，像燦光寮山就是我很喜歡的路線。空拍好玩之處就是，你永遠不知道，飛起來看到的景象，是不是你想像中的樣子，有時平淡無奇的一條路，原來從空中看超美。所以空拍最大的困難是飛到漂亮的景會捨不得回來，總想多拍幾張，但電池時間有限，常常快沒電才降落，真的很驚險。」

清晨光線柔和優美，展現草山與公路蜿蜒之美。

攝影達人張書豪。

攝影達人 Ayen Lin

正職為媒體工作者的Ayen，熱衷於拍攝各種有故事的人事物，因為工作關係曾造訪雲林西螺，訪問西螺大橋建造的故事。在1953年完工通車的西螺大橋，是當時西螺鎮長李應鏜花了多年時間四處陳情終於誕生，曾是遠東第一大橋，橋底下為台灣最長的河川–濁水溪，因其溪流夾帶大量泥沙、長年混濁而得名。2021年上半年台灣遭遇罕見的乾旱，豐沛的濁水溪河床裸露只剩下涓涓細流，用空拍機在空中俯瞰望下的角度可以同時看見西螺大橋的構造與濁水溪的肌理，融合成一張特殊的公路風貌影像，不禁讚嘆大自然的鬼斧神工與先輩們的篳路藍縷。

久旱不雨的西螺大橋，一圈圈河床呈現乾涸與濕潤的邊界，這只有空拍才能好好欣賞到如此般美景。

攝影達人Ayen Lin。

攝影達人 楊為仁

旅遊美食攝影經歷逾20年、也是行遍天下南部特派員資深記者的楊為仁，近3年才開始接觸空拍。他說：「在這段不算太長的空拍過程中，讓我瞭解熟悉器材與謹慎誤貪的重要性，飛行中電量不足務必返航，千萬不要有再拍一下就好的僥倖心態，否則早晚『炸機』！空中視角雖與地面視角不同，但光線和構圖仍是決定作品好壞的兩大因素，前者靠天吃飯，天氣好、風光就美;後者則取決於鏡頭後的那顆腦袋，包括三分法、黃金切割、對角線構圖等，都可以應用，例如這張攝於西濱的漁塭，就是利用簡單的三分法，呈現一畦一畦的漁塭，若從地面取景，就得不到這樣的視角效果。」

台南沿海地帶的生命力，就從魚塭的野蠻生長透出畫面。

攝影達人楊為仁。





行遍天下 走訪台灣美景

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