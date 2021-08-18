南台灣濱海風光！ 台61線西濱快速道路 潟湖、鹽田美景一次飽覽

聯合新聞網 / 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

號稱「窮人高速公路」的台61線西濱快速道路，北起新北市八里區、南至台南市七股區，其中末端的七股段，穿越台南西部濱海區域，這裡不但擁有被劃為生態保護區的濕地、還有浩瀚無際的潟湖，前者可欣賞水鳥在紅樹林間自由翱翔；後者則能感受當地特有的養蚵奇景，讓台61線西濱快速道路成為親近南台灣濱海風光的最速捷徑。

穿越台南西部濱海區域的台61線西濱快速道路，能欣賞到最親近南台灣濱海風光。
穿越台南西部濱海區域的台61線西濱快速道路，能欣賞到最親近南台灣濱海風光。

台61線西濱快速道路也能看見當地特有的養蚵奇景。
台61線西濱快速道路也能看見當地特有的養蚵奇景。

一覽七股西濱鹽份地帶瑰麗美景

這趟西濱七股自駕遊從台61線最南端出發，自南173甲縣道接台61線前，先從引道右側拐進海寮紅樹林，這裡除了有觀鳥亭可供賞鳥外，也是雲端空拍台61線綿延巨龍的絕佳取景點，不但能將七股溪大橋納入畫面，還可眺望遠方七股潟湖壯闊景致，不過要特別注意，濕地與潟湖均屬空拍禁飛區，空拍機不得越線，必須在禁飛臨界線以外，利用不同運鏡仰角捕捉畫面。

濕地與潟湖上方是空拍禁區，在起飛前要注意。
濕地與潟湖上方是空拍禁區，在起飛前要注意。

接著直上台61西濱快速道路，朝北一路奔馳，車窗外鹽田、漁塭、濕地、紅樹林快速流動，如電影膠卷一幕幕的暫存於記憶深處，尤其當夕陽西沈的那一刻，景色更是美的動人⋯⋯，沿途最值得一覽的奇景，莫過於青鯤鯓扇形鹽田了，其實一般人很難從平地上窺得其扇形輪廓，只能站在南25-1縣道旁的照片解說牌前遙想鹽田面貌，若有空拍機即能將扇形鹽田全貌，並將其納入旅途的記憶行囊。

青山漁港旁的青鯤鯓扇形鹽田建於1977年，不同於傳統鹽田，以鹽工宿舍為核心，採放射狀向大海延伸而呈扇形狀。
青山漁港旁的青鯤鯓扇形鹽田建於1977年，不同於傳統鹽田，以鹽工宿舍為核心，採放射狀向大海延伸而呈扇形狀。

西寮鹽灘地為一大面積廢棄鹽灘地，鹽灘內的鹵水會隨降雨多寡、日曬周期 而產生變化，不同時段產生不同景致，號稱台版天空之鏡。
西寮鹽灘地為一大面積廢棄鹽灘地，鹽灘內的鹵水會隨降雨多寡、日曬周期 而產生變化，不同時段產生不同景致，號稱台版天空之鏡。

自台61線292K處下快速道路，轉南18縣道即可抵達，原本純樸靜謐的馬沙滿小漁村，因天馬行空的3D彩繪而成為打卡熱點。
自台61線292K處下快速道路，轉南18縣道即可抵達，原本純樸靜謐的馬沙滿小漁村，因天馬行空的3D彩繪而成為打卡熱點。

位於七股溪出海口旁的茂密生態秘境是海寮紅樹林，設有觀鳥亭，此處以海茄苳為主，林中有許多水鳥棲息，是賞鳥的好去處。
位於七股溪出海口旁的茂密生態秘境是海寮紅樹林，設有觀鳥亭，此處以海茄苳為主，林中有許多水鳥棲息，是賞鳥的好去處。

台灣本島最西端的國聖燈塔，以鐵塔方式建造，高度約32.7公尺，燈塔立於滾滾黃沙的沙丘上，地形荒涼猶如沙漠。
台灣本島最西端的國聖燈塔，以鐵塔方式建造，高度約32.7公尺，燈塔立於滾滾黃沙的沙丘上，地形荒涼猶如沙漠。

　

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