北有「塩田千春」、南有「奈良美智」！2大最夯展覽看點一覽

隨著警戒降級，愈來愈多的園區、場館也隨之重啟，美術館就是其一，逛展覽早已成為許多民眾的日常習慣，趁著這次好不容易迎來的「藝術Reopen」，我們就來看看目前最夯也分別位於南北兩端的兩大展覽有什麼看點吧！

塩田千春：顫動的靈魂

《去向何方？》（圖片來源／台北市立美術館）

「塩田千春：顫動的靈魂」自5月1日起於臺北市立美術館展出，原定於8月29日閉展卻因碰上疫情攪局，停擺了近兩個月，相信也打亂了許多民眾的看展計畫，因此，北美館向展出藝術家與合作機構協商與爭取後，將展期延長至10月17日，讓民眾不會錯過近距離接觸作品的機會。

走進展場，千絲萬縷的絲線緊密地交纏，幻化成一件又一件觸動心弦的藝術作品，這正是塩田千春的代表作，而每一件作品也皆是塩田人生中每一次悸動、衝擊的展現，塩田的作品以具現無形的回憶、焦慮、幻夢、寂靜而著稱，她探詢普世問題如身分認同、界線、與存在等，觸動觀者深層的情感，企圖牽引觀者穿越無以名狀的雜緒念想，在她織羅出的維度中展開身心靈的旅程。以白線細密纏繞的船列所組成的《去向何方？》，導引觀者踏上探索的路途；《不確定的旅程》則以滿佈 300 平方公尺空間、糾纏交織的紅線表現人與人之間錯綜複雜的關係狀態，映照 出藝術家內心世界；《靜默中》來自於藝術家童年記憶中一場大火後棄置現 場的焦黑鋼琴，千絲萬縷的黑線串起寂靜卻清晰的記憶與感受；《集聚──找尋目的地》，以紅線懸置空中、層疊遞進的大量行李箱，遙想人們懷抱著什麼生活想望而遠走他方？

《靜默中》（圖片來源／台北市立美術館）

《集聚──找尋目的地》（圖片來源／台北市立美術館）

此展覽可說是塩田長期藝術生涯所探索命題「不在中的存在」（presence in absence）之縮影，她不斷使那些不具物理存在，卻在在引動生命的事物和能量無所遁形，展覽副標「顫動的靈魂」即直指藝術家所希冀傳達，這份難以言喻卻洶湧的感受。

「塩田千春：顫動的靈魂」由日本東京森美術館（Mori Art Museum）館長片岡真實親自策劃，為塩田千春創作生涯至今最大型且全面性的展覽，包含數件大型裝置，另有雕塑、行為藝術錄像、攝影、素描以及舞台設計及其相關圖稿等，邀請觀眾細細體驗藝術家25年來超過100件觸動人心的創作。因此，若你已迫不及待地探索塩田千春如夢似幻的靈魂漩渦，快點上網預約，慢一步可是會被別人搶走名額哦！

《展場資訊》塩田千春：顫動的靈魂

展期：2021.05.01-10.17

開放時間：09:30 - 17:30 （週六延長至20:30）

展覽地點：台北市立美術館【一樓 1A、1B 展覽室】

展覽票價：全票30元；優惠票15元

（全面採取網路預約制，不開放候補與現場報名，每次開放兩週時段提供預約，預約資訊請見北美館官網）

若想更清楚了解塩田千春的人生故事、創作歷程，歡迎報名欣講堂「走進塩田千春的靈魂與創作」（非官方）

奈良美智特展

（圖片來源：主辦單位–文化總會、高美館）

《奈良美智特展》結束了在北藝大關渡美術館的巡迴展首站後，第二站來到了港都高雄，將於 2021 年 7月 24 日至 10 月 31 日移師高美館展出，展出內容涵蓋日本當代藝術家奈良美智自1980年代迄今跨度超過30年的經典創作元素與亮眼新作，包含關渡美術館展出的53件展品，26幅新作，共展出繪畫、素描、攝影、雕塑等79件作品，而除了有為台灣創作的新作《朦朧潮溼的一天 Hazy Humid Day》、首度海外展出的《月光小姐Miss Moonlight》外，高雄場更是加碼26件全新作品，其中包含1幅今年初完成的繪畫、8幅今年初來台佈展隔離期間創作的素描，以及繪於紙板上的《山子姊姊 Yamako Sister/older》與《山子妹妹 Yamako Sister/younger》，還有奈良親自拍攝的《旅行的山子 Traveling Yamako》系列15件攝影作品。

而這次台灣巡迴展最重要的作品之一、同時也是奈良美智為了這次展覽特別創作的《朦朧潮濕的一天》，將作為高雄《奈良美智特展》主視覺。奈良美智曾表示，這幅作品蘊含了他對台灣的感情，也是多次造訪熱帶氣候的台灣之後，以感性去理解，透過畫筆留下記憶中不變的自然與氣候。在畫完這幅畫之後，他發現比過去更能冷靜地接受自己的缺點和弱點，「可以說是現在的我最好的作品，真正的水準，也是最真實的自己。」這幅畫對奈良美智來說意義重大，展現出的不只是奈良美智對於台灣的情感，更用畫表達了他無法以語言表達的內心狀態。

（圖片來源：主辦單位–文化總會、高美館）

為期3個月的《奈良美智特展》，讓民眾得以一睹那擁有圓滾滾大眼的女孩背後堅定而溫暖的能量，早已是世界級的奈良美智，其作品在拍賣會場上的價格已然不斐，動輒「億」起跳的藝術品現在就能免費欣賞，就如同奈良美智曾說「比起個人藏家，我更希望能收藏在那種能讓大家都看見的地方。」能夠將作品真摯且溫暖的情感傳遞出去，正是當下疫情社會所需要的。

《展場資訊》奈良美智特展

展期：2021.07.24-10.31

開放時間：09:30 - 17:30，夜間場17:30-20:30

展覽地點：高雄市立美術館 105展覽室

展覽票價：免費

（全面採取網路預約制，不開放候補與現場報名，每次開放兩週時段提供預約，預約資訊請見高美館官網） 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/196027