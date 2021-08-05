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不愛看書也想去！北南3座「最美圖書館」　清水模建築、森林系景致美翻

聯合新聞網 / 行遍天下
當圖書館的用途不再只是看書而已，夠美夠舒適更讓人流連忘返。
當圖書館的用途不再只是看書而已，夠美夠舒適更讓人流連忘返。

【圖／文：行遍天下】

小時候對於圖書館的記憶，就是準備拼考試以及睡覺的地方，只要椅子舒適就好，但是現在圖書館不斷進化，一個比一個美，讓閱讀不再只是遨遊知識，陳列紙本的空間設計更融合年齡需求，更別說與所在的自然地景融合一塊，就是要讓人除了閱讀，更要流連忘返。

乘著飛揚書頁遨翔閱讀世界　踏進超美的圖書館打卡去

2021年初啟用的台南市圖書館新總館，由台、荷建築師團隊共同打造，採用銀級綠建築標準，並將舊時代的記憶以現代方式展現，連結台南的歷史與展望。

大廳的主視覺藝術品「陣風Gustof Wind」凝結書頁隨風飛揚的瞬間，象徵圖書館傳達思想自由以及閱讀的快樂。
大廳的主視覺藝術品「陣風Gustof Wind」凝結書頁隨風飛揚的瞬間，象徵圖書館傳達思想自由以及閱讀的快樂。

藝術空間、烹飪教室、獨立書店、咖啡館、Maker創客工廠⋯⋯這座多功能藝文殿堂，建築外觀靈感源自台南日常，金黃色格柵具有阻熱效果，紋路仿老屋花窗，由下而上出挑的結構讓寬闊的騎樓成為了可以遮陽避雨的最佳休閒空間。走進大廳，主視覺藝術品「陣風Gustof Wind」，由英國藝術團隊保羅．考克斯基Paul Cocksedge創作，凝結書頁隨風飛揚的瞬間，象徵圖書館傳達思想自由以及閱讀的快樂。

來這邊必拍的樓梯天井，要從上往下拍更有錯置感。
來這邊必拍的樓梯天井，要從上往下拍更有錯置感。

屏東美學在建築內外也展現淋漓盡致　新舊融合圖書館讓人流連忘返

以新舊融合的方式改造圖書館，更融入與時俱進的設計：與自然共生，不砍一棵樹；友善全年齡、多族群，一樓以孩童及銀髮族的需求設計書架高度，4樓多元書區設置石板屋展示原住民文化；納入科技，變身更「智慧」的圖書館，有說故事機器人、RFID智慧還書架、得來速還書車道。最重要的，圖書館不再只是一棟硬體建築，而是孕育文化的有機體。

透過玻璃將陽光、綠意引入室內，走在大廳廊內就像是走入森林中。
透過玻璃將陽光、綠意引入室內，走在大廳廊內就像是走入森林中。

戶外的空間也讓人能感到放鬆。
戶外的空間也讓人能感到放鬆。

清水模建築挑空設計全台最美之一　政大校園內美到令人流連忘返的圖書館

校園裡有圖書館天經地義，但有一座美到令人流連忘返的圖書館就很幸福，在政大的指南校區裡，一棟層退式清水模建築優雅地佇立在湖邊。

全台最美圖書館之一，其中一座就是政大達賢圖書館。
全台最美圖書館之一，其中一座就是政大達賢圖書館。

館內挑空展示區可以看到層層羅列的書牆，俯瞰視野開闊、仰望高挑通透，皆十分壯觀。離主建物不遠湖面上有一棟「湖濱悅讀小屋」則是保留純粹的閱讀空間，安靜悅讀區只能讀書自修，不能使用電子產品。「人本、生態、創意」是新校區的規劃理念，達賢圖書館正是其中的要角。

達賢圖書館挑空設計十分壯觀。
達賢圖書館挑空設計十分壯觀。

　

景點推薦

台南市立圖書館新總館

地址：台南市永康區康橋大道255號

電話：06-303-5855

網址：tnpl.tn.edu.tw

營時：週二 ~ 週六08:30 ~ 21:00（週日至17:30閉館、週一休館）

　

屏東縣立圖書館總館

地址：屏東縣屏東市大連路69號

電話：08-736-0330

網址：@ptclib

營時：09:00~21:00（每週一休館）

　

政治大學達賢圖書館

地址：臺北市文山區萬壽路36號

電話：02-8237-7000

網址：@dhl.lib.nccu.edu.tw

營時：週一 ~ 六08:00 ~ 21:45（湖濱小屋12:00 ~ 21:45）

　

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