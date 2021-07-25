7/27降二級！全台9大國家公園「解封景點」一覽　登山看海放風不混亂

台灣疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣佈7/27起至8/9將調降為二級警戒，微解封有條件開放的戶外景點限制再度放寬。今天幫大家整理包含熱門陽明山、墾丁、太魯閣在內的「全台9座國家公園」防疫降級最新管制措施，開放、封閉景點及交通一次看。

7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒，國家公園規範。圖／指揮中心提供

陽明山國家公園

圖／溫紹良攝，陽明山國家公園管理處提供

配合防疫降級，陽明山國家公園7/27起將開放「開放型步道」及「戶外休憩點」包含涼亭、公共廁所等，但生態保護區、天溪園、室內的生態教育中心、冷水坑溫泉浴室、冷水坑泡腳池、獨立視聽室、飲水機維持封閉。停車位在50輛小客車以上的停車場（擎天崗、冷水坑 1 號、夢幻湖、小油坑停車場）進行總量50%上限管制，達容留數將會於官網即時推播，提醒民眾避免前往以免久候。

圖／陽明山國家公園管理處

太魯閣國家公園

考量遊客需求，太魯閣國家公園開放的太魯閣台地、布洛灣、天祥、合歡山4處遊客中心將從7/27起調整室內容留人數上限至50人，山月吊橋維持開放40%預約名額(100人)、熱門景點武嶺觀景台容留數調整為52人，開放合流露營區及綠水野營地，並實施實聯制、全程配戴口罩及維持社交距離。

步道方面可選擇匯德步道、崇德步道、太魯閣臺地步道、燕子口步道、九曲洞步道、小錐麓步道、得卡倫步道、大禮大同步道，登山型則有小奇萊步道、合歡群峰步道、石門山步道、綠水文山步道、屏風山步道維持開放。另外，遊客中心、布洛灣台地、3棟5間、山月村、天祥、神木與小風口等7處賣店將同步復業。

雪霸國家公園

圖／雪霸國家公園管理處官網

因應警戒降級，雪霸國家公園管理處的室內遊憩據點採實聯制及總量管制，戶外武陵遊憩區、雪見遊憩區、觀霧遊憩區皆有條件開放，但山屋、登山營地一律不開放。各停車場降低停車數減為原數量的50%，並可視現場狀況及服務品質適時彈性調整。

圖／雪霸國家公園管理處提供

墾丁國家公園

墾丁國家公園開放的戶外場域包含著名旅遊景點「貓鼻頭公園」、「鵝鑾鼻公園」、「社頂自然公園」等，但停車數減為原數量之50%，而生態保護區仍持續關閉。想念海的大家也有鬆綁玩法，墾丁將實施有條件開放各熱門沙灘，包括後灣、白砂、小狗灣、星砂灣、出水口右側(含小峇里)、後壁湖潟湖區、南灣、大灣、小灣、船帆石、風吹砂、漁村公園等熱點皆會落實人流管制，並需全程配戴口罩。|

圖／墾丁國家公園管理處官網

無法全程配戴口罩的水域活動原則不開放，但單人水域活動例如立槳、獨木舟、水肺潛水、衝浪、水上摩托車，若能符合不群聚、不頻繁接觸即可開放，惟活動前後須配戴口罩、不能群聚需保持社交距離。而為落實防疫規定，水上摩托車僅開放拖曳項目，乘客間須保持1公尺以上距離，立槳及獨木舟不開放2人以上共乘。

玉山國家公園

玉山園區降級不解封，包含山屋及生態保護區持續關閉，但是各遊憩據點的遊客中心、賣店、步道持續開放，戶外據點可容數開放100人，官方更表示有機會遇到野生動物，提醒大家開車務必小心，齊心維護生態。

圖／玉山國家公園管理處官網

金門國家公園

金門國家公園管理處7/27將開放室內景點、戶外遊憩據點及設施，但狹小空間（包含馬山坑道、南山頭坑道及瓊林養拙樓坑道）及施工之景點（包含湖井頭戰史館、船型堡、瓊林民防館、山后海珠堂及喜慶館）仍暫停開放。園區停車場之管制亦調整為原數量50%，進入展館務必遵守各項防疫規範。

澎湖南方四島國家公園

圖／海洋國家公園管理處臉書

位於離島的「澎湖南方四島國家公園」開放民眾可事先申請特別景觀區（包含玄武岩）海陸域環境教育活動、水域體驗活動，但人數將維持20人以下。東吉嶼東岸、東嶼坪嶼南岸、西嶼坪嶼北岸開放單人水域活動，例如水肺潛水、立槳及獨木舟活動，一人立槳及獨木舟，浮潛、游泳活動尚不開放。

圖／澎湖南方四島國家公園管理處官網

台江國家公園

圖／台江國家公園管理處官網

台江國家公園目前無因應二級指引宣佈最新調整措施，但以微解封時期為例，官方位於台南市四草與七股的兩處遊客中心分別限制進館人數上限為100人及20人，戶外遊憩據點如六控遊憩區、南灣遊憩區、觀海樓等停車場格數減為原數量之40%，生態保護區維持關閉。

東沙環礁國家公園

四面環海的「東沙環礁國家公園」為首座海洋型國家公園，為生態保育尚未對一般民眾開放觀光。若前往東沙島，必須先向海洋國家公園管理處及海巡署南巡局提出申請，經核准後才可登島。

圖／海洋國家公園管理處臉書

提醒大家疫情降級出遊，仍要積極配合全程戴口罩，遵守防疫指引之餘，記得保持社交安全距離、勿群聚，並勤洗手消毒，減低感染風險，共同抗疫。而各國家公園管理處皆將視現場狀況及遊客是否遵守防疫規定，進行滾動式調整。

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