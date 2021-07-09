季節限定！ 6處「金黃稻浪美景」好療癒　防疫解悶來場線上旅遊

全國防疫提升至第三級警戒以來，已經過1個多月，隨著每日確診數逐漸下降，不少人已按耐不住想出門放風，但目前疫情仍未全面獲得控制，每日仍有確診案出現，因此還請大家先乖乖待在家防疫，在非常時期透過線上旅遊，一樣能看見美麗景色，如此一來不僅達到防疫效果，也能一解想出門的煩悶心情。

每年一期、二期稻作收成時間，各地田野可見結滿成熟稻穗的金黃色稻田，而往年每到稻穗收成前，FB、IG等社群媒體就會出現許多療癒的金黃稻浪景色，今年受疫情影響，在防疫優先的情況下，改來場線上賞景吧！這裡特別尋找中部幾處以金黃色稻田為主題的照片，陪大家一起度過在家防疫鬱悶的日子。

彰化竹塘

竹塘這處雙色稻田非常吸睛，這裡有著黃綠兩配色稻田以及一顆百年歷史的大榕樹點綴著大地，不管平面拍攝或空拍都超美，自從在IG上爆紅後，吸引大量遊客慕名而來，不過此處可是季節限定，之後記得做好功課再前來，才能拍到你想要的照片唷。

圖片來源：IG@imma_pon

彰化大村紅橋

免跑花東！彰化版的「玉里客城鐵橋」在大村就能看到，雖然背後無縱谷相襯，但同是紅橋、鐵道加上稻田組合而成的田野風光，看起來也非常療癒，再搭上藍天白雲，看著看著心情不自覺就放鬆了。

圖片來源：攝影師徐世超

台中外埔忘憂谷

無論是插秧時翠綠稻田；成熟時療癒的黃金稻浪；休耕時期一整片粉.白色波斯菊花海，抑或是黃色油菜花田佈滿整個忘憂谷的美麗景色，都讓人印象非常深刻，療癒指數非常高，疫情過後來訪時，也別忘了與忘憂巴士一起合影！

圖片來源：攝影師徐世超

台中大里伯朗大道

S型小徑、小磚房、金黃色稻田，如畫作般的景致，讓人在這塊平凡的田野有著非凡的感受，看似普通，走在鄉間小路上卻有滿滿愜意感受，大里伯朗大道在IG上爆紅後，常被旅人規劃進景點之一，不過此處四季景色帶給人非常不同的感受，若想拍成熟的金黃色稻田可得看準季節。

圖片來源：IG@bb211019

台中九張犁車站

九張犁車站為今年正式通車的台中捷運其中一個站體，雖是中捷裡人潮進出最少，被戲稱為最冷清的車站，但這裡最特別的就是車站外頭被稻田包圍的景色，用稻麥當前景拍照也別有一番風味。

圖片來源：攝影師徐世超

苗栗鄭漢步道

位在育達科大旁，以C型鐵道聞名的景色，總吸引不少攝影師、鐵道迷前來取景，鄭漢步道算輕鬆好走且環境清新幽靜，視野又非常棒，能俯瞰一整片平原及火車行經腳下，讓人感到格外放鬆。

圖片來源：攝影師徐世超

沒想到鄉間隨處可見的稻田也能被拍得這麼有意境，雖然目前仍在防疫警戒中，不過可以將以上景點先收藏，若今年二期稻作收成前，疫情已完全獲得控制，到時再出發也不嫌晚！





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