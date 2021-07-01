預約明年4月福壽山「粉紅櫻花海」！下山再往宜蘭泡純淨美人湯

【圖／文：行遍天下】

海拔1956的梨山地區，除了部落高山茶與福壽山農場美艷的櫻花之外，今年更增添了許多藝術氣氛，我們循著台7甲線回到梨山市區，展開尋找「梨山地景藝術節-山間遊蹤」藝術品。

梨山地景藝術節作品「刻下，海拔1956」。

把梨山地景與部落風情當成創作靈感，邀來知名紙雕藝術家成若涵創作「刻下，海拔1956」，在部落弓箭編的穿透下刻劃貓頭鷹、織布與山脈；大型立體創作「魚．荃滿滿」則是泰雅部落藝術家林春節作品，把泰雅人首善捕魚生態概念的魚荃放大借鏡成時光隧道，取於山上山谷間植物生態栽植，創造出自然生態，巧遇藝術家現地解說，也讓我們在其間留戀往返不已。

「部落的水精靈」由部落衣料編織出逆流而上的魚群。

藝術創作「魚‧荃滿滿」，內為現地植物栽植。

與花林及溫泉相遇的好眠一宿

遊程的終點，當然要以好吃與好眠來當作完美句點，可以就近前往福壽山農場，體驗「千櫻園」內，6,000株櫻花同時綻放的粉紅泡泡時刻，已經好久不見的染井吉野櫻、昭和櫻、山櫻花等接力綻放，遠遠望去彷彿就像被粉紅花海包圍一樣。

福壽山農場千櫻園盛開一路到4月初，接續古邁茶園周邊櫻花也會持續至4 月底。

花海驚豔還沒結束，福壽山農場的蜜蘋果大餐也讓我們驚喜，使用福壽山農場自產蜜蘋果入菜，黑鑽蘋果雞湯、蘋果鱸魚球、冰梅蘋果雞肉串等各式精采入菜，足以讓人吮指回味。夜晚入住超級可愛蘋果屋或者舒適自在農場山莊內，都能彷彿在被山林環抱之下愉快好眠。

福壽山農場提供的蜜蘋果大餐，是季節限定美味。

若想讓旅行身軀更能舒暢暖身，也可從梨山下山至宜蘭員山，入住暖心又舒適的宜蘭力麗威斯汀度假飯店，在員山獨有的純淨美人湯暖泉中洗去長途暈車的不適感，在嶄新知味西餐廳裡品嚐新推出的地中海美食料理，且擁抱著品牌知名的天夢之床好品質沉沉睡去。

想要享受溫泉的，就下山回到宜蘭，入住好睡的宜蘭力麗威斯汀度假酒店。

剛推出的地中海料理自助餐，讓人秒出國。

僅有8間的兒童親子房，讓許多小孩著迷。





景點推薦

福壽山地景藝術節

網址：www.trimt-nsa.gov.tw

即日起至5/31（已結束）





地址：台中市和平區梨山里福壽路29號

電話：0800-073999

網址：www.fushoushan.com.tw

價位：千櫻園免費入園。山莊住宿宋莊四人套房平日3,200元，蘋果帳2人平日2,500元





地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段268號

電話：03-9232111

網址：www.westin-yilan.com

價位：豪華客房7,200元起





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