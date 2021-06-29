全台高山湖泊、高海拔踏青景點推薦！ 解封後的夏天就上山消暑去

炎炎夏日每每在外都流得滿身大汗，悶熱的天氣、直逼30度的高溫讓人實在想到就懶得出門QQ怕熱的你不擔心！往山裡去就會涼一點～FunTime帶你進高山避暑，躲熱辣辣的豔陽，享受宜人的氣溫、優美的景致，讓你的夏天照樣很充實～

高山湖泊

一說到高山湖泊，相信有許多人會想到的是台東的嘉明湖、宜蘭大同的加羅湖與松蘿湖、太平山的翠峰湖，以及位在全台最美高山草原線「能高安東軍縱走」的花蓮白石池。小編接下來要介紹幾個冷門一點，但如同雲霧飄渺的仙境、美艷動人的高山湖泊！

苗栗｜泰安翠池

苗栗｜泰安翠池。 圖／IG, frane.jian

苗栗泰安翠池位於台灣第二高峰的雪山上，海拔高達三千多公尺，不只是台灣最高，且終年冷冽、不乾涸的冰斗湖。若是想看到這片幽靜的池水，可是要費一番苦勁的，登上主峰後走1公里的碎石坡才能下到翠池，不僅如此，還會遭遇大霧及強風，可說是難上加難，因此翠池在泰雅語中為「Siron Hagai」，意思是石頭水池，但當你抵達之後，眼前的美景絕對值得～

小編提醒：記得需先點此連結申請入山以及此連結申請入園哦～

嘉義｜阿里山水漾森林

嘉義｜阿里山水漾森林。 圖／IG, crw5300

除了遊歷經典的阿里山景點，水漾森林也是阿里山必看的美景之一。海拔約1800公尺，因為大地震而造成的堰塞湖，倒塌的樹木長期泡在池水，讓這座高山湖更多了一份滄桑的美。然而想到達這裡並不是件容易的事，路途遙遠且崎嶇難行，平時若沒有登山習慣恐怕不適合。雖然需要跋山涉水，但山嵐縹緲、雲海翻騰，這片人間仙境絕對能撫慰你的心！

小編提醒：記得需先點此連結申請入山哦～

花蓮｜萬榮七彩湖

花蓮｜萬榮七彩湖。 圖／IG, miiachang0905

這座高山湖泊高達2280公尺，因為陽光照射的斑斕景致而得「七彩湖」此名，不僅是布農族人心中的聖地，也是布農族的重要獵場，在未開發前被稱作「鹿池」，擁有壯闊的高山峻嶺、茂密的原始森林、珍貴的野生動物等自然環境。小編建議可以從南投水里搭4－5小時的車至登山口，再步行約4小時就可抵達～也是個具有挑戰性的高山湖，想前往的朋友請先評估自己的體力哦！

小編偷偷說：有不少的登山達人甚至挑戰走全台最長林道的丹大林道（超過100km）抵達七彩湖，太敬佩了！另外，記得需先點此連結申請入山哦～

高雄｜桃源天池

高雄｜桃源天池。 圖／Wikimedia

前面介紹的三個都有些困難度的，如果沒有登山經驗的朋友們也想一覽高山湖泊的美景呢？來！海拔約2280公尺的桃源天池，這座高山湖也適合新手，直接開車至「中之關停車場」之後再開始步行，全程約3.5公里，多半的路段都算平緩好走，大概2.5小時能走完，可以悠哉地欣賞沿途風景呢～到達之後，仔細看看天池是否看似一顆愛心呢？它還有著「高山之心」之稱唷！

高海拔踏青

台灣有許多座森林遊樂區都地處在海拔較高的山上，風景優美、空氣清新、觀光資源豐富，很適合當夏季避暑的旅遊景點，但是這些景點可能有些人已經去膩了～所以小編接著要介紹的是一些比較冷門的踏青景點，也是不錯的選擇唷！

南投｜石門山步道

石門山是一座連新手也能輕鬆攀登的百岳！海拔雖然為3236公尺，但路線非常平易近人，大部分都是木棧道與石階，不只平坦且開闊，來回大約1小時，是個男女老少都適合的登山步道唷～眼底盡收山巒景致，有機會還能欣賞到日出、雲海和銀河呢！也可以一起打包合歡山主峰，體力若是不錯的話，也能一路往合歡東峰挑戰哦。

南投｜奇萊南華

南投｜奇萊南華。 圖／IG, baniweition

如果身為登山新手，但想再攻下一座百岳的話，那你一定要把奇萊南華列入清單！位於南投和花蓮交界的奇萊南峰、南華山（又稱能高北峰），被稱作「最親民的台灣百岳」。路途優美，登上能高草原後看見一望無際的翠綠山頭，頓時讓人感到心曠神怡！

花蓮｜羊頭山

花蓮｜羊頭山。 圖／IG, irvingg.yc

介紹了兩個新手級路線，挑戰完後想往難度高一點的，那就來試試看羊頭山吧～身為「縱橫四辣」裡的小辣，雖然被稱作百岳裡的老么，但路線也可不輕鬆呢，總長約11公里，如果真的決心要攻下它的話，還必須一大早就出門哦！路途上可能會一直呈現「我是誰、我在哪」的疑惑，雖然很辛苦，但一見到山頂上的雲海，所有的疲累也跟著煙消雲散～

小編提醒：體力不錯的朋友們可以一起攻下畢祿山，來趟畢羊縱走！記得需先點此連結申請入山以及此連結申請入園哦～

今年夏天就往山裡去吧～雖然上山的路程有些辛苦，但當你抵達到山頂，眼前壯闊的美景映入眼簾，疲憊感瞬間消逝，滿滿的感動與成就感湧上心頭，一切的辛勞都很值得呢～最重要的就是，在山上怎麼拍都超好看！！

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