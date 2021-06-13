端午免出門！全台「在家旅遊」圖輯精選　補回2021錯過的黃金雨秘境、繡球花海...

暑假期間許多遊客都會到花東去看金針花，但其實不必等到七八月就有花海悄悄綻放。金針花又稱萱草、忘憂草，是代表母親的植物之一，在母親節時分西半部的金針花海就已開的橙黃。台灣西部的金針花季在四月底到六月份，東部的則稍晚在暑期開跑，想看花的你跟著小編的腳步探索10個全台金針花海景點吧！

2021-06-01 11:01