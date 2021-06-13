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端午免出門！全台「在家旅遊」圖輯精選　補回2021錯過的黃金雨秘境、繡球花海...

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@beckhamhong66授權、IG@liang_ming_授權、IG@3more_hi4授權
圖／IG@beckhamhong66授權IG@liang_ming_授權IG@3more_hi4授權

台灣疫情嚴峻，全台升三級警戒後，各大景點活動陸續取消或延期，出外旅遊透透氣也成了短期內的禁忌。今天特別為大家精選5至6月當季熱門花海端午節應景地點，雖然2021端午連假與往年截然不同，但防疫期間不返鄉、免出門，也能用精美圖輯，稍微補回彷彿被偷走的時光，一起靜待疫情穩定後再健健康康拍一波。

端午應景全台最大特色廟宇

全台首座最大寺廟主題公園「五年千歲公園」擁有73個景點，免費開放參觀，園內彩虹拱橋為最夯打卡場景。圖／IG@tpo5088授權、IG@liang_ming_授權
全台首座最大寺廟主題公園「五年千歲公園」擁有73個景點，免費開放參觀，園內彩虹拱橋為最夯打卡場景。圖／IG@tpo5088授權IG@liang_ming_授權

配合端午節，除了可以居家吃粽子，特色寺廟主題公園也是歷年民眾連假出遊聖地，尤其雲林「五年千歲公園」內的巨大龍船可謂最應景必拍。值得慶幸的是，園區並不受季節影響，待今年解封、開園後仍能隨時暢玩，爸媽先筆記起來就對了。

台南「麻豆代天府」的五彩巨龍為許多人的攻頂目標，攀上階梯即可居高臨下賞美景。圖／IG@tpo5088授權
台南「麻豆代天府」的五彩巨龍為許多人的攻頂目標，攀上階梯即可居高臨下賞美景。圖／IG@tpo5088授權

當季最夯阿勃勒黃金雨

每逢5月中旬至6月，全台各地都會飄起新一波「阿勃勒」黃金雨，花況炸裂時最為耀眼迷人，尤其中南部坐擁不少「阿勃勒秘境」，每回曝光都迎來洗版潮。今年雖與實拍美照無緣，仍能透過在地人鏡頭下的景致，過過乾癮。

台南蘇厝河堤公園季節限定夢幻金黃場景令人陶醉。圖／IG@beckhamhong66授權
台南蘇厝河堤公園季節限定夢幻金黃場景令人陶醉。圖／IG@beckhamhong66授權

蘇厝河堤公園曾文堤防處種滿阿勃勒大樹，花期時壯觀亮眼。圖／IG@beckhamhong66授權
蘇厝河堤公園曾文堤防處種滿阿勃勒大樹，花期時壯觀亮眼。圖／IG@beckhamhong66授權

故宮南院有棵阿勃勒大樹佇立院內，吸睛指數爆棚。圖／IG@bartpinyao授權
故宮南院有棵阿勃勒大樹佇立院內，吸睛指數爆棚。圖／IG@bartpinyao授權

嘉義六腳鄉的阿勃勒隧道5月底滿開，準時化作金黃國度。圖／IG@bartpinyao授權
嘉義六腳鄉的阿勃勒隧道5月底滿開，準時化作金黃國度。圖／IG@bartpinyao授權

新營阿勃勒步道為去年新興登場的秘境，每年五月底都開好開滿，盛開成50公尺長的黃金步道。圖／IG@beckhamhong66授權
新營阿勃勒步道為去年新興登場的秘境，每年五月底都開好開滿，盛開成50公尺長的黃金步道。圖／IG@beckhamhong66授權

竹子湖繡球花季

台北年度盛事之一「2021竹子湖繡球花季」原訂5/22至6/20登場，因疫情升溫全面取消，但花海不忘絕美綻放。其中人氣最高的「高家繡球花第二園區」亦是經典必訪，花控們今年雖無法親眼欣賞嬌艷花姿，仍可相約明年準時出發。

高家繡球花田第二園區去年花況極佳，走入任一角落都會被滿滿繡球花海包圍。圖／IG@3more_hi4授權
高家繡球花田第二園區去年花況極佳，走入任一角落都會被滿滿繡球花海包圍。圖／IG@3more_hi4授權

竹子湖「午後陽光繡球花田」水藍色、紫紅色花球唯美綻放，近期開放訂購繡球花束。圖／臺北市政府產業發展局提供
竹子湖「午後陽光繡球花田」水藍色、紫紅色花球唯美綻放，近期開放訂購繡球花束。圖／臺北市政府產業發展局提供

畢業季最美鳳凰木

鳳凰木每年6月爆量開花，也被視為畢業象徵，今年許多畢業生的計畫、畢業典禮被疫情打亂，但火紅的花苞已搶先於五月中怒放，提醒大家盛夏的到來。

高雄大湖番茄會社被譽為最美廢墟花海，廢棄古厝與百年鳳凰木形成超人氣景點。圖／IG@yunshow120授權
高雄大湖番茄會社被譽為最美廢墟花海，廢棄古厝與百年鳳凰木形成超人氣景點。圖／IG@yunshow120授權

嘉義仁義潭水庫種有一排鳳凰花樹，爆炸式盛開的景色宛如吹來紅色風暴。圖／IG@no1305/授權
嘉義仁義潭水庫種有一排鳳凰花樹，爆炸式盛開的景色宛如吹來紅色風暴。圖／IG@no1305/授權

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花海 熱門打卡 攝影景點 秘境 廟宇 端午節

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全台部落體驗一次看！疫後拜訪8大原住民部落　賞最美秘境、離島淨土

原住民文化是台灣相當重要的文化，擁有不同的內涵及特色，原住民珍貴的文化也漸漸受到重視及維護，今天小編要帶大家看看原台八個部落，分別哪些文化及特色活動可以體驗，跟著小編一起來了解原住民文化吧！ ※拜訪部落的同時，也千萬要注意原住民的文化及傳統，彼此尊重喔！

一起抗疫暑假去賞花！「2021金針花海」全台10大黃澄澄景點＋消暑玩法報你知

暑假期間許多遊客都會到花東去看金針花，但其實不必等到七八月就有花海悄悄綻放。金針花又稱萱草、忘憂草，是代表母親的植物之一，在母親節時分西半部的金針花海就已開的橙黃。台灣西部的金針花季在四月底到六月份，東部的則稍晚在暑期開跑，想看花的你跟著小編的腳步探索10個全台金針花海景點吧！

疫情快消散！全台6月活動先筆記　花海景點＋玩法總整理

六月萬物扶疏綠草紅花肆無忌憚的瘋長，台灣各地許多活動也隨之展開。夏日午後的蟬鳴和冰涼的剉冰不禁讓人想起學生時期的青春往事。每一個夏天都像再一次的青春，讓小編帶著你看看8個六月份旅遊活動推薦，玩衝浪、賞夏日花卉、熱血划龍舟，這個夏天一起揮灑汗水好好享受假期吧！

最美「黃金花雨」6月必看！全台8處阿勃勒景點　金黃花毯耀眼綻放

阿勃勒一串串的黃色小花隨風飄逸，吹落的花瓣就像金色雨滴一樣可愛又迷人。這個植物在17世紀時由荷蘭人引進台灣，其原產於印度和東南亞地區。一樣擁有熱帶氣候的台灣提供它良好的生長環境，也因此讓著個金色花卉在夏日耀眼綻放，點進這篇文章的你讓小編和你分享全台8個阿勃勒景點吧！

中南部「美食馬拉松」 搶先看！砂鍋魚頭、蛋黃酥全入肚

跟著 Amanda Lee 於 2021-02-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 章成麥芽餅 安平店、大人味 日.印咖喱、林聰明砂鍋魚頭檜木館。 IG：amanda_stw

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