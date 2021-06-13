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端午免出門！全台「在家旅遊」圖輯精選 補回2021錯過的黃金雨秘境、繡球花海...
台灣疫情嚴峻，全台升三級警戒後，各大景點活動陸續取消或延期，出外旅遊透透氣也成了短期內的禁忌。今天特別為大家精選5至6月當季熱門花海、端午節應景地點，雖然2021端午連假與往年截然不同，但防疫期間不返鄉、免出門，也能用精美圖輯，稍微補回彷彿被偷走的時光，一起靜待疫情穩定後再健健康康拍一波。
端午應景全台最大特色廟宇
配合端午節，除了可以居家吃粽子，特色寺廟主題公園也是歷年民眾連假出遊聖地，尤其雲林「五年千歲公園」內的巨大龍船可謂最應景必拍。值得慶幸的是，園區並不受季節影響，待今年解封、開園後仍能隨時暢玩，爸媽先筆記起來就對了。
當季最夯阿勃勒黃金雨
每逢5月中旬至6月，全台各地都會飄起新一波「阿勃勒」黃金雨，花況炸裂時最為耀眼迷人，尤其中南部坐擁不少「阿勃勒秘境」，每回曝光都迎來洗版潮。今年雖與實拍美照無緣，仍能透過在地人鏡頭下的景致，過過乾癮。
竹子湖繡球花季
台北年度盛事之一「2021竹子湖繡球花季」原訂5/22至6/20登場，因疫情升溫全面取消，但花海不忘絕美綻放。其中人氣最高的「高家繡球花第二園區」亦是經典必訪，花控們今年雖無法親眼欣賞嬌艷花姿，仍可相約明年準時出發。
畢業季最美鳳凰木
鳳凰木每年6月爆量開花，也被視為畢業象徵，今年許多畢業生的計畫、畢業典禮被疫情打亂，但火紅的花苞已搶先於五月中怒放，提醒大家盛夏的到來。
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