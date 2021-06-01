一起抗疫暑假去賞花！「2021金針花海」全台10大黃澄澄景點＋消暑玩法報你知

暑假期間許多遊客都會到花東去看金針花，但其實不必等到七八月就有花海悄悄綻放。金針花又稱萱草、忘憂草，是代表母親的植物之一，在母親節時分西半部的金針花海就已開的橙黃。台灣西部的金針花季在四月底到六月份，東部的則稍晚在暑期開跑，想看花的你跟著小編的腳步探索10個全台金針花海景點吧！





金針花海景點＃1

花壇虎山巖

▲金針花海景點-花壇虎山巖。 （圖／molly888666,Instagram）

照片裡這片美麗的金針花海位在彰化花壇虎山巖寺旁邊，虎山巖寺是彰化的三級古蹟廟宇主祀觀音菩薩，是彰化十分具有宗教與歷史意義的地方。廟口有免費的停車處和兒童設施，能讓想來這邊拍美照的網美網帥，或親子家庭都很適合。





金針花海景點＃2

太麻里金針花海

▲金針花海景點-台東太麻里金針花季。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到賞金針花就一定會提到的太麻里金針花海，高密度的金針花就像黃金花毯一樣療癒可人，尤其是雙乳峰和忘憂谷一帶是東部賞金針花的必去景點，小編特別推薦大家走到雙乳峰頂的曙光亭和千禧亭，這兩處涼亭有絕美視野可以看到一大片花海絕對是拍照打卡不能錯過的地方。





金針花海景點＃3

六十石山

▲金針花海景點-六十石山。 （圖／edenwong0202,Instagram）

六十旦山海拔約800公尺是酷夏避暑賞花的好地方，站在滿座山頭的花卉裡映著藍天白雲和錯落的幾間農舍就像置身在畫裡一樣。六十石山是小編小時候第一次看金針花海的地方，那片美景和那份感動回憶起來彌足珍貴，這個夏天想再去一次再被大自然感動一回～





金針花海景點＃4

沐心泉休閒農場

▲金針花海景點-沐心泉休閒農場。 （圖／chiahsin0530,Instagram）

台中新社的沐心泉休閒農場位在海拔600~900公尺的山區，制高點可望向台中港、酒桶山、大雪山，浪漫的日出雲海、霓虹夜景也能於此盡收眼底。沐心泉休閒農場最具看點的季節除了五到八月的金針花，還有二月的櫻花季、夏日的賞螢季、以及冬天的白雪木，各式花卉綠植輪番上陣，想貼近大自然的朋友別錯過這個讓人心曠神怡的好地方。





金針花海景點＃5

梅山橫山屏休閒園區

▲金針花海景點-梅山橫山屏休閒園區。 （圖／_a.raw_,Instagram）

▲金針花海景點-橫山屏休閒園區。 （圖／shibahalulu,Instagram）

除了花東，位於台三線267公里附近的梅山鄉橫山屏休閒園區也有金針花可以賞，這一個佔地2.2公頃的免費賞花景點是嘉義玉虛宮的廟產，在近幾年種植金針花並作規劃後，成了嘉義地區深受旅客喜愛的花海景點，此處不只是種植金針花也種植桃木、野薑花、油桐花等...花草樹木。





金針花海景點＃6

赤柯山金針花海

▲金針花海景點-赤柯山金針花海。 （圖／ruru1419,Instagram）

赤柯山金針花海位在花蓮玉里，夏日從七月一路綻放到十月份，其中八月中到九月中是綻放最盛的時候，成片溫暖橘黃充滿活力。賞完這片金針花海的你還可以到市區吃碗玉里麵，到附近的金剛大道、項鍊海岸工作室和親不知子步道走走。





金針花海景點＃7

頭社金針花海

▲金針花海景點-頭社金針花海。 （圖／molly888666,Instagram）

頭社金針花海位在日月潭魚池鄉，是全台唯一培育水田金針花的地方，3公頃的金針花海種著不同品種的金針花，花季每年有兩波分別是每年5-6月(七彩金針)和9-10月(金針花季)，賞完花還可以去日月潭遊湖、划SUP、吃原住民小吃～





金針花海景點＃8

知本天山農場

▲金針花海景點-知本天山農場。 （圖／fazhana_bnb,Instagram）

雖說東台灣的金針花開的比較慢，但這片知本天山農場的金針花因品種不同在4~7月份就盛開了！造訪完位在知本的天山農場，可以去溫泉區泡溫泉、吃美食，再去距離不遠的太麻里車站拍如同灌籃高手劇中的平交道日系美照。





金針花海景點＃9

嘉德萱草金針花園區

▲金針花海景點-嘉德萱草金針花園區。 （圖／peyta0808,Instagram）

位在花蓮吉安鄉的嘉德萱草園區屬平地金針花園，種植許多不同品種的金針花，除了常見的橙色還有特別的粉色、紅色金針花，賞完花後還可以去吉安慶修院和附近的翡翠谷走走享受一下冰涼溪水。





金針花海景點＃10

台中港旅客服務中心

▲金針花海景點-台中港旅客服務中心。 （圖／jay_19930518,Instagram）

台中港旅客服務中心的金針花海和多數西部花海一樣屬底海拔，在每年四月底花季就開跑花期一路持續到七月初，比起許多金針花海台中港旅客服務中心的種植面積不大但五萬株金針花說實在得也很夠看。來台中港旅客服務中心賞花的一大優勢就是這邊非常好停車開車族免頭大，還可以順遊附近的三井OUTLET和高美濕地！





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