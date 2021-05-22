中南部「美食馬拉松」 搶先看！砂鍋魚頭、蛋黃酥全入肚

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作者：Funliday-Amanda Lee

跟著 Amanda Lee 於 2021-02-19 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 章成麥芽餅 安平店、大人味 日.印咖喱、林聰明砂鍋魚頭檜木館。

章成麥芽餅 安平店 | 10 分鐘

這次行程是從台南➡️嘉義➡️彰化➡️台中➡️台南結束。 先到安平買網購已經排到三月才能宅配到貨的章成麥芽餅，一到店門口就看見兩三組人馬載著一箱箱封裝好的麥芽餅準備離去，那時還有點擔心該不會又要撲空了吧（因為前一天到店時店員告知最近為了趕網路訂單的關係，實體店面只會少量出貨），還好最後有順利買到☺️ 店面有提供試吃，推薦原味、黑糖口味，它們的麥芽餅不會黏牙，但購買後一定要注意它的保存方式才能在一個月內都能品嚐到它罪惡的美味～

大人味 日.印咖喱 | 2 小時

上次去完嘉義才聽說有一間咖哩很好吃，所以這次就決定到嘉義的第一站就去；大人味咖哩一天限量35份，份量會拆成午、晚餐兩個時段來販賣，因為店內位置不多只有十個位置，想在開店就吃到必須提早去排隊哦，很特別的一點是它這間的店休居然是六日，所以上班族可能比較難吃到😢 我們這次在開門前半小時到店，剛好成為了第一輪的最後一組，但因為這樣等前八個客人拿到餐點才輪到我們，前後加起來的等候時間就一個半小時了，所以建議若有吃早餐的習慣可以先吃一點墊胃才不會等到很餓。 一開始會上微甜的麥茶及麻油蔬菜湯，再來才是主食，這次我們點了牛肋及香料炸雞，咖哩不是很重口味的那種，牛肋煮得軟嫩入味；但讓人驚豔的是它的炸雞，外面不是像一般的炸雞裹著厚厚的粉再下去炸，而是外皮薄脆、肉質多汁的炸雞，搭配薑黃飯及咖哩停不下來阿🤤🍛

林聰明砂鍋魚頭檜木館 | 1 小時

第二站是上次吃過一次就列入來嘉義必吃的林聰明！ 雖然是星期五中午人潮依舊不減，等了30幾號才順利進去，這次乖乖點了沙鍋菜+魚肉，因為上次點了魚頭發現魚頭是對牙套不友善的食物👀若不太會吃魚頭的人也能直接放棄努力點魚肉🥳

木木彡 mumushan.dessert | 1 小時

吃完兩個鹹食後當然第三站就是甜點，說到甜點嘉義真的有很多間選擇，這時候就覺得胃不多裝阿（其實已經吃很多了），在眾多選項中挑了這間，因為它的芋泥巴斯克看起來實在是太好吃了。 蛋糕我們點了貝禮斯奶酒生乳酪、蜂蜜脆餅生乳酪還有芋泥巴斯克，這三個我只推芋泥巴斯克，另外兩個對我來說不太濃郁；芋泥巴斯克的芋泥看起來其實佔蛋糕的一小小部分，但吃下去芋泥的香氣卻能在主打濃厚風味巴斯克起司蛋糕中完美結合，喜歡芋泥和巴斯克的朋友絕對不能錯過這塊蛋糕阿😋 飲料的話分別點了熱奶茶、熱拿鐵，拿鐵的咖啡味還蠻濃的，但比較可惜的是它沒有可以換燕麥奶的選項，不過這間沒有強制一人需點一杯飲品，算是蠻佛心的。

不二坊 (僅此一家 別無分店) | 20 分鐘

對於蛋黃酥很講究的我唯二認證的店家！ 另一間是基隆連珍的蛋黃酥，這兩間都是不用等到中秋節平常就都會買回去自己吃的店（到底有多愛吃）；不二坊的蛋黃酥外皮酥脆、紅豆餡紮實不死甜，蛋黃又十分飽滿，回家回烤過更好吃～～ 這間是全台唯一的店，沒有分店僅此一家，到的時候是下午四點多，門口大概只有不到10位在排隊，第一次自己來買很幸運地等不到15分鐘就買到了，網路很多人都說排隊排超過一個小時以上…，不過據說都是因為代購轉賣賺差價的人太多了導致排隊時常需要排很久，但不管是買幾顆都是同一台收銀在處理所以若遇到代購狂人可能要有耐心一點才能吃到。 有分6/15/20顆的購買選項，一顆售價$40，15/20顆都有禮盒包裝，一個人最多可以買120顆，店裡的員工包裝的速度算是很有效率，店內只收現金不能刷卡哦！

延伸閱讀：南嘉中║Food tourism in WEST 美食馬拉松（上）

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咖哩 蛋糕 拿鐵

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