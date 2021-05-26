最美「黃金花雨」6月必看！全台8處阿勃勒景點　金黃花毯耀眼綻放

阿勃勒一串串的黃色小花隨風飄逸，吹落的花瓣就像金色雨滴一樣可愛又迷人。這個植物在17世紀時由荷蘭人引進台灣，其原產於印度和東南亞地區。一樣擁有熱帶氣候的台灣提供它良好的生長環境，也因此讓著個金色花卉在夏日耀眼綻放，點進這篇文章的你讓小編和你分享全台8個阿勃勒景點吧！





阿勃勒花期花語

阿勃勒開花的時間是五月中旬到七月上旬，六月份是最金黃茂盛的時候，溫暖的夏日從北到南都有機會看到耐熱又耐旱的阿勃勒，其中又以中南部有最多的賞花景點。其花語是金色之戀，象徵在愛的關心中超凡而珍貴的事物，是不是非常浪漫呢？





▲阿勃勒景點-新營阿勃勒小徑。 （圖／larrys9120922,Instagram）

阿勃勒在不同的國家裡備受歡迎與美名它是泰國的國花象徵著泰國皇室，也是去世的太皇普美蓬生前最愛的花朵。

隨風搖曳飄落的小花如細雨般飄落，在英文裡這個花卉叫做“golden shower tree”直譯就是黃金雨啦！





阿勃勒景點推薦

阿勃勒景點＃1

蘇厝河堤公園

▲阿勃勒景點-蘇厝河堤公園。 （圖／heapin963,Instagram）

台南蘇厝河堤公園曾文堤防處種滿阿勃勒樹金黃色花朵延綿而生，阿勃勒配上恣意生長的綠油草地形成蜿蜒的鄉間小徑。茂密滿開的阿勃勒樹在陽光照耀下飽滿鮮豔就像油畫裡飽和的筆觸一樣可人，可愛療癒的黃色小花雖然稱不上高雅的花卉，卻給人一種獨特而溫柔的風韻。





阿勃勒景點＃2

屏東榮譽國民之家

▲阿勃勒景點-屏東榮譽國民之家。 （圖／r.ii.s.a,Instagram）

屏東榮譽國民之家在夏日十分園區內的阿勃勒盛開，綿延近100公尺的阿勃勒隧道種植50顆左右的阿勃勒樹，平均樹齡超過10年開出來的花朵特別茂盛，形成絕美的金黃隧道和金黃花毯。屏東榮譽國民之家開放平假日參觀，來造訪的民眾須於門口登記才能進入園區。





阿勃勒景點＃3

台南市林森路

▲阿勃勒景點-台南市林森路。 （圖／himikochen,Instagram）

五六月日頭赤熱熱的台南有很多地方可以追阿勃勒，林森路二段一代便是熱門的賞花景點之一，沿著這段花雨小徑直走就是成大自強校區，距離成大18巷美食和南紡購物中心都不會太遠，這個景點步行十分鐘就能喝到有台南霸主手搖飲之稱的「波哥」！無論你是想拍美照還是吃美食都可以車票、住宿訂一訂出發去台南啦～





阿勃勒景點＃4

白河大山宮竹管厝

▲阿勃勒景點-白河大山宮。 （圖／davichijing79,Instagram）

說到台南白河許多想到的就是蓮花，但其實白河除了蓮花阿勃勒樹的美景也很是出名。這棟看起來平凡樸素的竹管厝平時不是特別起眼，但在五六月阿勃勒盛開之時一片橙黃配上這間復古味十足的竹管厝充滿詩意，看起來很像穿越到過去一樣別具復古風采。





阿勃勒景點＃5

南投福崗路

▲阿勃勒景點-南投福崗路。 （圖／fionaho0610,Instagram）

每年五六月福崗路一段上開滿阿勃勒綿延近一公里，這一代的阿勃勒樹還不是很高大要和花朵近距離合照不是問題。鮮豔的黃花配上馬卡龍色系的欄杆有種飽和療癒美滿的感覺。來到南投市區賞花的朋友也可以順道去吃正典牛乳大王的夾心冰、在地人私房的老蔡牛肉麵。





阿勃勒景點＃6

花蓮193縣道

▲阿勃勒景點-花蓮193縣道。 （圖／missjexica,Instagram）

花蓮193號到是許多單車車友口中的「台灣必騎道路」，北起花蓮新城鄉南至花蓮玉里鎮全長約110公里，有山線和海線路段沿線依著海岸山脈的邊緣而行。夏日瑞穗到樂合路段有著全縣最迷人的風景，金黃色的阿勃勒、橘紅似火的鳳凰木，搭配即將成熟的稻田，充分地展現了最怡人愜意的田園風光。





阿勃勒景點＃7

新營阿勃勒小徑

▲阿勃勒景點-新營阿勃勒小徑。 （圖／lissa_5566,Instagram）

新營阿勃勒小徑位在新營體育公園的網球場旁，小徑長約30公尺兩旁聳拔的阿勃勒行程金色隧道，飄落的花瓣也把地面撲滿。不想悶在室內？那就來新營阿勃勒小徑看看花走走公園讓自己放鬆也被美景療癒。





阿勃勒景點＃8

大林車站

▲阿勃勒景點-大林車站。 （圖／mcchen7582,Instagram）

嘉義大林車站的阿勃勒樹雖然沒有綿延隧道和數十公尺的黃金花毯，但這裡少少幾顆的阿勃勒卻成為攝影愛好者和網美網帥的拍照聖地。黃色花朵襯著這座日式木造的舊站長宿舍，像是點綴、像是互相照應映入眼簾也不覺這零散幾顆阿勃勒單調，反而給人別具特色的風雅。





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