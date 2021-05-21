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「2021極點慢旅」3大自行車路線報名開始！收藏美景趁現在

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

2021是自行車旅遊年，為推廣在地觀光並帶動自行車產業的發展，吸引更多遊客參與自行車旅遊活動，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南管理處）舉辦「2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動」，今年活動嚴選3大經典路線，分別為「浪漫雙教堂自行車慢遊活動」、8月29日的「雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，以及9月25日的「極點慢旅-極西點國聖港燈塔自行車騎遊活動」。

圖片來源：布袋鎮公所
圖片來源：布袋鎮公所

「浪漫雙教堂自行車慢遊活動」將帶領參加車友從嘉義布袋的高跟鞋教堂出發，騎乘至台南北門的水晶教堂，歡迎夫妻、情侶及即將步入禮堂的新人們，組團穿著婚紗或情侶裝報名參加，感受白色雲嘉南景點中最浪漫的幸福氛圍。而「雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，從口湖遊客中心出發，途經雲林縣口湖鄉及四湖鄉濱海景點，體會討海人的日常、魚塭、濕地、沿海風情；騎遊在四湖黑森林自行車道，彷彿身歷德國黑森林的悠然之中。壓軸登場的是，9月25日的宛如台版撒哈拉沙漠「極西點國聖港燈塔自行車夕陽騎遊活動」，活動現場還有小騎士交通安全營（兒童考駕照），騎完後可以順道大啖新鮮美味在地海產，親子同樂享受自行車旅遊樂趣。

圖片來源：雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)
圖片來源：雲嘉南，好好玩!!!(雲嘉南濱海風景區)

活動於5月12日開始報名，每場活動各有領騎嘉賓小禎（胡盈禎）、佩甄、小嫻(黃瑜嫻)與騎士們互動外，活動現場還結合觀光圈在地美食與農特產品市集，報名更贈送物超所值的「Light up Taiwan」獨家設計款「喔熊單車小帽」，連續報名參加3場活動者，還可收集到雲嘉南3面專屬獎牌。另外，11月30日前自行到訪極西點國聖港燈塔，並參與掃碼打卡認證活動，即可獲得免費極西點國聖港燈塔自行到訪證書，是非常值得收藏的解鎖紀念禮物。旅遊作家943則呼籲出遊民眾別因為身在戶外就降低防疫警覺，還是要戴好戴滿口罩，勤洗手並用酒精消毒，保持社交距離。

圖片來源：雲嘉南濱海風景區
圖片來源：雲嘉南濱海風景區

活動報名資訊，請上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁或Accupass活動通報名網站（https://bit.ly/3oaHOEJ）查詢。


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