「2021極點慢旅」3大自行車路線報名開始！收藏美景趁現在

不用飛到日本奈良也能看小鹿們！台灣現在也有超多地方可以看小鹿，不僅開放遊客餵食牠們，還能直接近距離互動，每隻都超親民，直接坐在旁邊也可以！不過看見你手上的食物時，會朝你衝過來、或是拉你衣角等狀況（跟在奈良餵鹿時的情況一模一樣XD）現在跟著小編看下去全台賞鹿、餵鹿景點有哪些？一起小鹿亂撞吧～～～

2021-05-18 13:00