小琉球「海島伴手禮」推薦！在地人都愛的麻花捲、超Q凍凍果、澎湃干貝醬..

熱辣辣的夏日浪潮即將來襲，準備往海島度假去，小編帶你漂到小琉球～除了潛水欣賞海底世界、大啖海鮮美食，變成名副其實的海人外，回程時當然要買爆伴手禮！現在follow小編一起看看小琉球有哪些必買伴手禮！

麻花捲

王老師手工麻花捲

王老師手工麻花捲。 圖／IG, jenyu09

說到小琉球伴手禮第一個鐵定就是麻花捲，琳瑯滿目的麻花捲店家，每間都有各自的特色美味，小編今天想介紹的是王老師手工麻花捲，是小琉球的麻花捲創始店，秉持手工製作～酥脆卡滋的口感、外層撒上糖粉，越吃越唰嘴，口味眾多任君挑選，不只有經典原味，還有黑糖、椒鹽、海苔、梅子等，每種都有各自的擁護者，實在很難說哪款最好吃，像小編自己就是椒鹽口味的忠實粉絲～

小編偷偷說：店家有夠大方給試吃的啦～可以試過每種口味，喜歡再買，真是超佛心！

地址：屏東縣琉球鄉三民路84號

營業時間：08:00-19:00

龍鑽麻花捲

龍鑽麻花捲。 圖／IG, likefoodlikedrink

另一間人氣紅不讓、連在地人都推薦的龍鑽麻花捲，口味更是多達9種，不只經典原味、黑糖、梅子、海苔和胡椒鹽，還多了煉乳、咖啡、起司和芝麻，特別是煉乳和胡椒鹽口味，獲得一致好評，好吃程度可是經過大批網友認可的呢！若是來到小琉球不知道買什麼，買龍鑽麻花捲準沒錯XD

地址：屏東縣琉球鄉中正路168-3號

營業時間：08:00-17:00

寶哥麻花捲

寶哥麻花捲。 圖／寶哥麻花捲粉絲團

這間就不需要小編冗言贅詞介紹了吧！一搜尋小琉球麻花捲，寶哥麻花捲絕對是榜上有名，知名度超級高。除了必買的麻花捲，販售常見的那幾種口味之外，還多了草莓與香辣；而新品「米麻花」更是推薦你來嚐鮮，以營養價值更高的糙米製成零嘴，不僅好吃又健康，口味有微甜的招牌、濃郁香氣的花生芝麻與蒜香、清爽鹽味的玫瑰鹽、完全無調味的原味，超多選擇滿足全家大小～

地址：屏東縣琉球鄉杉板路106-1號

營業時間：08:00-17:30

蜜仔蕃薯糖

蜜仔蕃薯糖。 圖／小琉球蜜仔番薯糖

將將將將～小琉球的隱藏版美食就是這一樣，也是最道地的小琉球點心！位於民營碼頭附近的蜜仔蕃薯糖，是島上唯一一間蕃薯糖專賣店，番薯糖其實就是地瓜酥，地瓜的香氣結合甜滋滋的蜜糖，香甜卻不膩口，口感既酥脆又不黏牙，讓人越吃越上癮，這款古早好滋味可別錯過啦。口味目前有五種，原味、黑糖、腰果、南瓜子和蔓越莓，不僅創意又美味呢～

地址：屏東縣琉球鄉民生路65-1號

營業時間：10:00-15:00，17:00-20:00（週四公休）

鄭記琉球香腸

鄭記琉球香腸。 圖／IG, weiming

從1954年創立至今，飄香超過一甲子的好滋味，來到小琉球可是必吃、必買之一，絡繹不絕的人潮不只有觀光客，連島上居民都愛不釋手！所有香腸皆純手工製作，除了位於老街上的攤位，可以吃到熱騰騰的現烤美味香腸；也有禮盒專賣店，若是在島上吃不夠，也可以將原味香腸、黑胡椒香腸、飛魚卵香腸和糯米腸打包帶回家，想吃多少就切多少。

地址：屏東縣琉球鄉中山路204號

營業時間：07:00-21:00

卡布敦啤酒Captain Beer

卡布敦啤酒Captain Beer。 圖／卡布敦啤酒粉絲團

小琉球限定！小琉球限定！小琉球限定！（因為很重要，所以說3次）卡布敦啤酒有兩種口味，一種為經典生啤酒，喝起來清爽又順口，另一種為水蜜桃口味，清甜的水蜜桃香，讓微苦的生啤酒多了一番甘甜，能滿足不少女性的味蕾～想買這款啤酒的話，除了島上的店家與超市之外，部分民宿也買得到唷～

小編偷偷說：將兩罐口味上下疊在一起就是小琉球的地圖囉！

銷售據點

1. 全家便利商店（琉球白沙店）：屏東縣琉球鄉民生路2-6號

2. 風光名產店：屏東縣琉球鄉民生路60號

▲更多服務據點請上官網查詢

鬼頭刀魚酥條

鬼頭刀魚酥條。 圖／琉球區漁會粉絲團

由琉球鄉漁會所推出的鬼頭刀魚條，也是小琉球的特色伴手禮之一，來到小琉球必買（就像到淡水要買魚酥一樣的概念XD）！每年的4-7月是鬼頭刀的旺季，為了能整年都享用這番美味，漁民將牠們乾燥製成酥條，甘甜的魚鮮味，佐上椒鹽、蒜、糖等調味，海味的香氣配上鹹脆的美味，拿來作為下酒小點剛剛好啦，也有辣味可以選擇唷！

地址：屏東縣琉球鄉本福村中山路231號

營業時間：08:00-17:00

烏金干貝醬

烏金干貝醬。 圖／烏鬼洞6號－海濤客粉絲團

來小琉球就是要帶海產伴手禮回去，那麼除了零食點心之外，還有什麼該買呢？當然就是小管醬和干貝醬，在烏鬼洞6號的海濤客就買得到囉～除了前面兩醬為這間伴手禮店的招牌，更厲害的烏金干貝醬在這也能買到，用料超級彭湃，保證高CP值，使用新鮮漁獲與食材現炒現做，除了開胃又下飯，就連單吃也都好過癮，拿來送禮更是適合，不只精美的外盒包裝、內容物也超級好吃，收到的人一定滿意啦～（小編也好想要嗚嗚）

小編偷偷說：這裡也有其他海產伴手禮，碳烤魷魚片也是不錯的選擇唷！小琉球的街道上亦有許多魷魚片小舖，不妨多看看、多試吃比較唷～

地址：屏東縣琉球鄉琉球段12號（烏鬼洞6號）

營業時間：09:00-16:00

小琉球烏鬼凍凍果

小琉球烏鬼凍凍果。 圖／小琉球烏鬼洞鮮採凍凍果粉絲團

夏天玩水~結束後當然要來點冰冰涼涼的點心！位在烏鬼洞的小琉球烏鬼凍凍果，如同它的店名，將新鮮水果冷凍起來，不加任何一滴水，保有水果的原汁原味，甚至還能嚐到果肉，不僅用料札實、天然好吃，重點是很便宜！口味有洛神花、芒果、桑葚、百香果和檸檬，下次來到小琉球時記得來吃個幾支再走，尤其夏天來支超爽der，沁涼消暑呀～

地址：屏東縣琉球鄉信義路49-1號

營業時間：09:00-17:00（週三休息）

小琉球脆捲

小琉球脆捲。 圖／阿庭無油脆捲專賣店粉絲團

脆捲是小琉球的獨家名產，要買就要買這間，位在港口附近三民路上的「阿庭無油脆捲專賣店」，是唯一的創始店！使用頂級的越光米製成，低糖、無油好健康，是個老少咸宜的點心，由於數量不多，動作慢了點就有可能撲空唷～口味有原味、黑楓糖、芝麻和芋香四種，又香又脆，甚至越吃越香，一不小心就嗑完一包啦～

地址：屏東縣琉球鄉三民路5巷22號

營業時間：09:30-20:00

海龜ㄉ故事

海龜ㄉ故事。 圖／海龜ㄉ故事粉絲團

海龜ㄉ故事是間以海龜為主題的紀念品專賣店，不少旅客來到小琉球遊玩是為了目睹可愛的海龜們徜徉在海洋中，但這些海龜是千千萬萬不可觸摸的唷，不僅犯法得罰錢，可能還會傷害到了海龜。有了這間紀念品專賣店，你也能帶走可愛的海龜娃娃或是海龜的周邊商品，做紀念或送人都適合～

地址：屏東縣琉球鄉民生路84號

營業時間：10:00-22:00

到小琉球渡假的季節即將來臨，你準備好大玩特玩一番了嗎？下次說到小琉球伴手禮，就知道不是只有麻花捲啦！還有超多小琉球的獨家伴手禮可以選擇，多挑幾款回家跟親朋好友一起分享～

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