全台「10處梅花鹿景點」一張圖搞定！免到奈良、北部就能看超萌小鹿

不用飛到日本奈良也能看小鹿們！台灣現在也有超多地方可以看小鹿，不僅開放遊客餵食牠們，還能直接近距離互動，每隻都超親民，直接坐在旁邊也可以！不過看見你手上的食物時，會朝你衝過來、或是拉你衣角等狀況（跟在奈良餵鹿時的情況一模一樣XD）現在跟著小編看下去全台賞鹿、餵鹿景點有哪些？一起小鹿亂撞吧～～～

全台賞梅花鹿景點。 圖／FunTime

宜蘭斑比山丘

宜蘭斑比山丘。 圖／IG, reshieh

說到賞梅花鹿景點，宜蘭冬山鄉的斑比山丘絕對榜上有名，是超熱門的IG打卡景點！不僅名稱讓人聯想到可愛的「小鹿斑比」，一到園區更是被眼前的插畫所吸引，每一隅都充滿小鹿設計元素，進入園區後，當活蹦亂跳的小鹿們出現在眼前，內心簡直要融化了～除了小鹿互動區，可以超近距離互動，向園區兌換飼料之後（小編偷偷說：鹿鹿們喜歡吃紅蘿蔔，想變成萬鹿迷知道怎麼做了吧XD！），就可以餵食唷～另外，還有斑比食堂、拉布市集與斑比選物紀念品區，讓你待上半天都沒問題！

地址：宜蘭縣冬山鄉下湖路285號

營業時間：10:00-17:00

門票：200元（含飼料一份），記得先上官網預約唷

行程推薦｜斑比山丘一日遊

從台北出發，帶你用一天的時間走訪宜蘭熱門的IG景點，例如蘭陽博物館，落地玻璃的建築設計，拍起來彷彿在雲端漫步；頭城老街的復古彩繪牆、彩虹玻璃隧道等，喜愛文創絕對不能錯過；午餐享用美味又天然的火鍋；緊接著本趟旅程的重頭戲－斑比山丘，療癒你的心；行程的最後帶你到中興文化創意園區欣賞藝術，為行程畫下完美的句點。完全不用規劃，只需要跟著吃跟著玩、盡情拍網美照～

路線：蘭陽博物館→頭城老街→老婆吃鍋→斑比山丘→中興文化創意園區

集合時間／地點：08:00台北火車站

價格：1,599元起

桃園山腳鹿場

桃園山腳鹿場。 圖／IG, uni850414

位在桃園蘆竹的「山腳路場．水鹿之家」，搭乘機捷到「A10山鼻站」，再步行約10分鐘即可抵達。下雨天不需要擔心會掃興，因為活動主要在室內，除了有梅花鹿，還有水鹿能夠近距離接觸，一人只需要250元，附有專人導覽解說、鹿場介紹、餵鹿吃草喝奶、牽鹿遛鹿，甚至還能和大小鹿們比賽賽跑XD，如果和鹿玩得差不多了，別急著走開，還有彩繪小鹿公仔的DIY體驗。非常適合親子出遊，可以讓小孩盡情放電～

地址：桃園市蘆竹區山富街137號

營業時間：週六、日10:00-17:00

門票：

1. 團客 上午場09:50-13:30（含中餐）$350；下午場14:00-16:30（不含中餐）$250

2. 散客 $200（可抵$150消費）

宜蘭張美阿嬤農場

宜蘭張美阿嬤農場。 圖／IG, mayurosu09

若是斑比山丘的入場人數額滿，別氣餒～因為宜蘭還有另一個梅花鹿天堂－張美阿嬤農場，不僅可以餵小鹿吃草和喝奶，園區亦設有溫室可以和小小鹿玩，下雨天不須擔心壞了興致。園內還有DIY體驗，像是蔥油餅製作或是拔蘿蔔等，還有另一種超卡哇伊的動物－水豚，頂著橘子的畫面真的超呆萌的啦XD，打卡按讚的話即可換飼料和水豚互動唷。介紹到這，還有一樣更誘人的事，只要加100元就可換上浴衣，超多款適任挑任選，也有男生與小孩的。打扮成日式造型跟鹿鹿們合影，園區的日式庭院作為背景，簡直就像在奈良渡假！

地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號

營業時間：09:30-17:30（週三公休）

門票：

1. 全票（含飼料、點心與茶飲）$200，現場購票即可

2. 全票（含飼料、點心與茶飲、DIY體驗）$350，需上粉絲專頁報名

3.和服租借大人$100、小孩$50

行程推薦｜張美阿嬤農場一日遊

張美阿嬤農場一日遊。 圖／kkday

用一天的時間帶你深入宜蘭農村生活，從台北出發，先帶你到張美阿嬤農場與梅花鹿玩、超多樣的DIY體驗，午餐帶你到宜蘭必吃美食－卜肉，再來到內城社區體驗乘坐鐵牛車，與瀏覽一路上的田野風光，最後再到可達休閒羊場，看完了可愛的鹿鹿們，換來餵食溫馴的小羊們，還有許多羊奶製品可以購買唷～

路線：張美阿嬤農場→味珍香卜肉店→宜農牧場→亞典蛋糕密碼館

集合時間／地點：08:50台北火車站、台北市區各大飯店

價格：1,500元起

宜蘭鄉間小路體驗農場

宜蘭鄉間小路體驗農場。 圖／IG, kaew.photo0731

上述提到了斑比山丘、張美阿嬤農場，宜蘭還有一處追鹿的好地點唷！那就是「鄉間小路體驗農場」，其實這是一間甜點咖啡廳，飼養著5隻梅花鹿與4隻來自北美洲的迷你驢，與可愛小動物們玩完之後，除了在園區內的咖啡廳休息，一邊享用美味可口的甜點與咖啡，一邊看著窗外的小鹿們走來走去。若季節對的話，還能見到絕美的落羽松、流蘇樹等美景；也可以前往隔壁的「星寶體驗農場」，認識三星蔥、體驗拔蔥、製作蔥派等，兩間農場聯合推出套票，一起玩更划算哦～

地址：宜蘭縣三星鄉東興路7-5號

營業時間：10:00-18:00

門票：全票$200

屏東鹿境梅花鹿生態園區

屏東鹿境梅花鹿生態園區。 圖／IG, leah50387

來到墾丁除了去海邊渡假，現在到「鹿境梅花鹿生態園區」餵食梅花鹿，也是必排的旅遊行程之一！園區不僅寬敞乾淨，還有許多網美牆、裝置藝術，好拍又好玩。每隻梅花鹿們都是超級溫馴，讓人忍不住想多餵牠們一些構樹葉啦（牠們超喜歡這種樹葉）～與小鹿互動前，可以先閱覽園區提供的梅花鹿介紹與注意事項，充分認識牠們後，互動起來更有趣唷。離開前記得到紀念品店逛逛，每樣看起來都好可愛、讓人失心瘋啊啊啊，通通想打包！

地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097之1號

營業時間：9:00-18:00

門票：全票$200

屏東阿信巧克力農場

屏東阿信巧克力農場。 圖／KLOOK

位於墾丁與屏東海生館附近的阿信巧克力農場，不只可以與梅花鹿們互動，還可以親手製作巧克力。與其他賞鹿景點的不同是，阿信巧克力農場還推出了「夜訪梅花鹿」，在星空下來場－尋找梅花鹿的旅程，每日只有兩場唷！除了梅花鹿，這座農場裡還有兔子和鵝等動物，園區也有可可豆的導覽解說、磨可可豆的體驗，巧克力試吃、香草精油等DIY體驗～

地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

營業時間：09:00-18:00（3/1～8/31）、09:00-17:30（9/1～2/28）

門票：全票$200（農場抵用券$80，可兌換飼料）、夜探梅花鹿$360

屏東墾草趣生態園區

屏東墾草趣生態園區。 圖／kkday

墾丁還有一處可以與梅花鹿近距離互動，如果你以為就這樣而已，那就大錯特錯了！雖然這裡的梅花鹿不比其他地方多，但園區還有兔子、羊，還有超萌的麝香豬與草泥馬，通通可以近距離互動，活躍的羊駝有夠可愛的啦～看見你手上有食物立馬醒來，還會跟前跟後的，這裡還有一隻愛逛街的鹿－斑比，如果在墾丁大街看到一隻梅花鹿，別懷疑就是斑比XD。如果想避開人潮，來這裡絕對是你的好選擇～

地址：屏東縣恆春鎮恆公路21-3號

營業時間：09:00-18:00

門票：全票$200

小琉球鹿粼梅花鹿園區

小琉球鹿粼梅花鹿園區。 圖／IG, xoo1719

去小琉球除了暢玩水上活動，還可以做什麼呢？小編今天要來介紹一個超夯、超新的景點，就是「小琉球鹿粼梅花鹿園區」，身為梅花鹿迷，當然要從本島餵到外島呀！不起眼的鐵皮屋外觀，卻是通往賞鹿天堂的必經之路，還有一條夢幻的紫藤花隧道，超級殺底片！園區不僅環境超乾淨，還有著許多品種的鹿、並分年齡飼養。當你手上拿著飼料，一群超級熱情又活潑的鹿圍繞著你時，真是甜蜜的負擔XD

地址：屏東縣琉球鄉復興路2之70號

營業時間：09:00-17:00

門票：全票$250

嘉義逐鹿部落

嘉義逐鹿部落。 圖／IG, y.c._hsiao

去嘉義阿里山出遊真的太超值了，超多好玩的旅遊景點這裡通通有，不僅可以欣賞美景，現在還能到「逐鹿部落」和梅花鹿接觸！一點也不怕生的梅花鹿們，看見人來就上前撒嬌，特別是看見遊客們手上的構樹葉，絕對緊跟著～導覽員會講解梅花鹿的習性，這樣寓教於樂的行程非常適合親子共遊，也很推薦參加部落的射箭體驗、搗麻糬、串珠DIY，或是享用鄒族風味美食唷～

地址：嘉義縣番路鄉梅花7路1巷1號

營業時間：週三四08:30-17:00、週五六日09-17:00

門票：全票$150

馬祖大坵生態樂園

馬祖大坵生態樂園。 圖／IG, eddiechinglun

除了台灣本島能看見梅花鹿，馬祖大坵島也是賞鹿的好地點。馬祖大坵生態樂園其實島上唯一一間民宿，也是唯一一家餐廳（大坵島是一座無人島），除了欣賞壯麗的海灣地形、藍眼淚，追鹿也是這裡的重點行程，島上任由小鹿亂竄，曾經整座島上有幾千隻，那個畫面真是壯觀啊！有的站在峭壁上、有的躲在樹叢間，彷彿在和梅花鹿們玩躲貓貓XD還有這裡的特色料理－烤蜈蚣雞，也別錯過唷！

看完這些「台版奈良」景點，知道下次賞鹿要去哪了嗎？記得與鹿互動時要小心，梅花鹿生性較膽小，請遵守園方規定，以免驚嚇了牠們！若是確定好要前往哪個景點，許多商家都有提供門票優惠，會比在現場買更划算唷～

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