漫步閃亮螢光海！全台7個「賞螢景點」2021螢火蟲季精選

在台灣，其實一年四季都能見到螢火蟲的蹤跡。只是每個品種出沒的時間點不一樣，以3~9月來說，是黑翅螢、黃胸黑翅螢出沒的季節；7~9月則是可以陸續看到黃緣螢、臺灣窗螢；10~12月在高海拔地區也可以觀賞到山窗螢、橙螢、雪螢及神木螢等。螢火蟲的棲息地需同時滿足水質乾淨無污染、低光害、食物充足等條件，所以遊客前來賞螢，務必做到以下注意事項哦！

拍照切勿使用閃光燈，減少光害對螢火蟲的影響。請用紅色玻璃紙包覆於手電筒外再照明，賞螢時請保持安靜，誤觸碰螢火蟲不要抓螢火蟲回家不要留下垃圾

一般來說，每天晚上的6點到8點是最佳賞螢時段，如果氣溫較低，或是大雨過後就不太會出現，所以大家出發賞螢之前，也別忘記確認當地天氣及做好防蚊哦！

圖：雄獅旅遊內容資料庫

新北│平溪菁桐站

平溪菁桐車站是平溪線的終點，老車站充滿著懷舊復古的氛圍，也因此吸引了許多電視劇、電影來此取景，也有許多遊客到此一遊、逛逛老街。如果在賞螢季節來此的話，可以走到車站對面的廢棄煤礦廠址，在傍晚太陽下山後，就能夠見到螢火蟲帶著光飛舞著，如果運氣好的話，在鐵道周邊樹叢也是可以發現螢火的足跡唷！

地址：新北市平溪區菁桐街52號

新北│皇后鎮森林

位於三峽的皇后鎮森林，是北部熱門的五星級營區，交通方便，且園區及露營產地規劃完善，是很多爸媽會帶小朋友且來遊玩的熱門親子景點。尤其在螢火蟲季，這裡的營位可是一位難求，如果要來此露營並賞螢火蟲的話，可是要提早預訂。除此之外，這裡也有游泳池、可愛動物區及健行步道，很適合與賞螢火蟲一起安排一日或兩日行程。

門票：$100/人（3歲以下免費）地址：新北市三峽區竹崙里竹崙路95巷1號營業時間：平日10AM~6PM；星期六9AM~9PM；星期日9AM~8PM（周三公休）官方網站：http://www.queen-village.com/index.html

圖：雄獅旅遊內容資料庫

花蓮│池南國家森林遊樂區

花蓮的鯉魚潭就位於池南國家森林遊樂區內，這裡有著豐富的自然資源與生態環境，因此成為非常好的賞螢秘境。在四、五月份，池南森林遊樂區也與鯉魚潭商圈及花蓮當地民宿業者合作，在無光害的夜空下搭配螢火蟲生態解說，讓遊客一起體驗在花蓮池南的夜晚。

營業時間：8AM~5PM門票：全票(平日/假日)40/50元，半票(平日/假日)25元地址：花蓮縣壽豐鄉池南村林園路65號

圖：雄獅旅遊內容資料庫

台中│東勢林場遊樂區

東勢林場的平均溫度在20~25度之間，氣候宜人，很適合夏日來此旅遊避暑。一年四季都有花卉可以觀賞，也有豐富的生態資源，在每年的四、五月就是螢火蟲季，高峰時期可達2、30萬隻，非常壯觀。每到賞螢旺季，東勢林場也會推出一系列的相關活動，像是賞螢導覽、露營、住宿等方案。

圖：雄獅旅遊內容資料庫

南投│惠蓀林場

惠蓀林場是中興大學的實驗林場，距離清境農場車程約一小時，面積廣達七千公頃，且森林涵蓋了溫、暖溫、亞熱三帶的不同特色，園區內也規劃了多條森林步道，可以體驗到不同的林場生態。來此賞螢的絕佳景點就在山茶巷、茶道、涉水步道，可以自行前往，也可以報名林場內的導覽，享受在森林間的點點螢光。

地址：南投縣仁愛鄉新生村山林巷1號電話：049-294-2001官方網站：https://sites.google.com/huisun-nchu.com.tw/home/開放時間：7:00~22:00

圖：阿里山國家風景區管理處

嘉義│阿里山

阿里山有著得天獨厚的自然生態環境，從春末到冬初都有不同種的螢火蟲可以欣賞，種類多達42種，就佔了全臺灣的三分之二，更是全臺觀賞螢火蟲絕佳的地點。在這裡共有11處最佳賞螢地，分別為太興社區的飛瀑步道、瑞峰社區的竹坑溪步道、南天巨屏；瑞里社區的野薑花步道；仁壽社區的水社寮車站、圓潭生態園區；光華社區的賞螢步道；里佳社區的賞楓步道、風流洞步道；公興社區的土匪山生態園區及茶山社區的屯阿巴娜步道。上阿里山來賞螢，就如同漫步在星空中如此浪漫。

官方網站：https://www.ali-nsa.net/zh-tw/explore/ecology

阿里山有許多可以賞螢的園區，可參考此賞螢地圖；圖：阿里山國家風景區管理處

屏東│墾丁社頂自然公園

社頂自然公園就位於墾丁國家公園內，因為恆春半島氣候較炎熱，因此賞螢的時間較全台各地長，每年4月至9月是螢火蟲最多的季節，這裡的生態多樣，整個國家公園內的螢火蟲多達20個種類，因此被入選為「全台十大賞螢地點」。除了賞螢火蟲之外，也有許多遊客來到社頂自然公園賞鷹、找尋野生梅花的蹤跡。

地址：屏東縣恆春鎮墾丁里社興路186-1號電話：08-8861321

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