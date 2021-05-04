2處山中花園「千株繡球花」怒放！穿浴衣整月免費入園，森林美景一網打盡

全台繡球花5月陸續開跑，而位於山谷的「薰衣草森林」也有專屬繡球花節，繡球花園搭配旋轉木馬夢幻指數破表，5/31前若身著浴衣或和服，還能免費入園，徜徉繽紛花海、吸收療癒芬多精。

圖／薰衣草森林臉書專頁

以紫色薰衣草田為最大特色的「薰衣草森林」，於台中新社及新竹尖石園區分別種有超過千株繡球花，粉藍繡球、藍色、紫色、桃紅色的飽滿花球唯美迷人，森林環境加持下花姿更顯艷麗。兩大園區繡球花季截至6/30，而5月底前穿浴衣或和服即可免門票入園，開放盡情賞花、搶拍日系美照。

圖／IG@abcd10082授權

其中台中園區還有旋轉木馬，吸睛的設施搭配季節限定繡球花超亮眼，實際還可到一旁的紫丘咖啡館購票乘坐，一次50元，體驗森林遊樂園區。園內另有秘境步道可以暢遊，5/9前還有獨家「螢光微旅行」，不僅可以搭乘旋轉木馬、吃冰淇淋、參與香草水手作DIY及螢光野餐，還能來場螢火蟲秘境夜間探險，每人800元，詳情請洽官網。

圖／薰衣草森林臉書專頁

薰衣草森林

2021繡球花節花期：即日起至6/30﻿尖石園區地點：新竹縣尖石鄉嘉樂村嘉樂129號﻿新社園區地點：台中市新社區中興街20號營業時間：週一至週五10:30-18:30；假日10:00-18:30﻿門票：每人150元（可折抵100元消費）；8歲以下、65歲以上20元﻿優惠活動：5/31前穿和服或浴衣到訪免費入園

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