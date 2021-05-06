繡球花季開跑啦！全台「10個繡球花景點」 夢幻花海一次盡情欣賞

終於等到繡球花開的季節了，有沒有跟小編一樣去年沒有拍到繡球花又苦等一年的呢？這次這次！真的要抓緊時間去賞繡球花啊～這次小編為大家整理出台灣各地能賞繡球花的景點，快帶著朋友、另一半一起拍到記憶體爆炸，洗版洗到讓別人羨慕！

高家繡球花田（陽明山）

超美花海盡收眼底

高家繡球花田（陽明山）。 圖／FunTime

陽明山只要一到假日就會湧現人潮，現在開了繡球花人潮變得更多了！！！但再怎麼人擠人都還是澆不熄想看繡球花的心啊～竹子湖每到5月下旬開始就有「繡球花花海」的美稱！陽明山真的是台北後花園，交通方便簡單易達、登山步道完善，各種顏色的繡球花皆有，難怪許多人都會慕名而來！

陽明山水車寮步道。 圖／Flickr

一下車會先到達的是高家繡球花田，是北台灣最大的繡球花田，共三個園區，分別為有水車寮、水尾，以及佔地8,000坪的萬里園區，感覺就像踏入秘境般的夢幻。以前花農種植繡球花是為了販賣，近幾年帶入了觀光人潮，大量種植後才有如此繁多的繡球花讓大家觀賞！

小編提醒：園區沒有開放採花，若攜帶寵物不可落地，否則算一個人的入場費唷！

花季：5/10~6/20（4/20開放）

地址：

【水車寮第一園區】竹子湖路

【水尾第二園區】竹子湖海芋大道

入園費用：$100／人

開放時間：5:00-19:00（5:00-8:00需預約）

交通方式：捷運石牌站轉乘小8公車在「竹子湖派出所站」、「湖田橋站」下車

大梯田花卉生態農園

來一趟就能欣賞所有色系的繡球花

大梯田花卉生態農園。 圖／FunTime

同樣是在陽明山，除了上述的地點之外，還有大梯田花卉生態農園可以賞繡球花，比起竹子湖、水車寮步道，這裡的規畫更加完善，因為是梯田的地形，繡球花之間的距離較大，步道也較寬敞，比較不容易踩踏到繡球花，也因為這樣的地形，在拍照的視覺效果上，像是繡球花一層又一層的圍繞在你的上方，讓你拍照拍得無法自拔啊！因為走到園區需要走一段石子斜坡，園區又蠻大的，建議穿著舒適好走的鞋子哦～

花季：五月至七月

地址：台北市北投區竹子湖路33-7號

入園費用：$100／人（可抵消費）

營業時間：7:00-18:00

交通方式：捷運石牌站轉乘小8公車在「海芋大道水尾站」下車

大賞園繡球花田

融入整片繡球花

大賞園繡球花田。 圖／IG, scencesss

陽明山還有一處非常適合賞繡球花的地方，那就是位在竹子湖的大賞園繡球花田，這裡視野非常寬闊，不僅能將整片的繡球花海拍進照片裡，還能盡收小油坑的山嵐景致，許多女生都會來這裡拍照，甚至還有新娘特地來這取景呢！在繡球花花季之前，這裡可是有一大片的海芋，網友們都超級推薦來這裡採海芋；目前繡球花季已經開跑，現在以白色繡球最多，預計五月中後五顏六色的繡球花會逐漸盛放！

花季：五月至七月

地址：台北市北投區竹子湖路67-7號

入園費用：$100／人

營業時間：07:30-18:00

交通方式：捷運石牌站轉乘小8公車於「風架口站」下車後步行7分鐘

高家繡球花（萬里）

佔地8000坪的繡球花海

高家繡球花（萬里）。 圖／IG, mayz100

近年萬里也成為一處炙手可熱的賞繡球花景點，名稱很眼熟對吧～沒錯就是在陽明山超知名的高家繡球花園，其第三園區就位在萬里，只是這座園區更厲害、更壯觀，腹地8000坪的大花海，放眼望去全是一顆又一顆的粉嫩繡球花，五彩繽紛地齊聚在這，彷彿置身在夢幻的童話世界中，園區還設有盪鞦韆、小橋與小溪等造景，就是要讓每位旅客盡情拍照，把記憶卡拍爆！

花季：5/10~6/20（4/20開放）

地址：新北市萬里區大坪路32-6號

入園費用：$100／人

營業時間：5:00-19:00（5:00-8:00需預約）

苗栗花露農場

猶如童話故事的夢幻場景

苗栗花露農場。 圖／IG, chichi.yo

這個季節來到苗栗除了可以賞浪漫五月雪－油桐花，也可以到位於卓蘭的「花露農場」賞繡球花！滿坑滿谷的繡球花綻放著，宛如踏入了夢遊仙境的故事當中，農場有花教堂、大草皮、森林小火車、貓頭鷹樹屋、魚池等造景，不僅超好拍，也是個讓小孩盡情放電的好地方，待上半天不是問題～若是玩到肚子餓了沒關係，農場裡頭有餐廳可以用餐，可以用門票折抵餐費，之後在園區內走走逛逛，像是精油主題館也很好逛唷～

花季：四月至七月

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里43-3號

入園費用：$200／人（可抵消費）

營業時間：平日9:00-17:00、假日8:30-17:00（週三公休）

武陵農場

高山農場 得天獨厚的自然環境

武陵農場。 圖／武陵農場粉絲團

武陵農場不只冬季有梅花、櫻花，春季有浪漫的紫藤花，夏季有繽紛的繡球花，秋季則是楓紅和落羽松，是個一年四季都值得造訪的旅遊勝地，路途即使較遠，但眼前的美景仍讓大批遊客感到相當值得。由於位處高海拔、氣溫較低的環境，所以此處的繡球花開得甚至比平地還美麗，每朵更碩大飽滿、也更粉嫩，因為花期較短一些，所以大家要盡早安排，把握時間上山才有機會賞到唷～

花季：六月至七月

地址：台中市和平區平等里武陵路3-1號

入園費用：

平日：全票$130，一般優待票（軍公教、原住民、學生）$100，優待票（65歲以上、兒童）$80元，免票（榮民等）酌收$10保險費

假日：$全票160，一般優待票（軍公教、原住民、學生）$130，優待票（65歲以上、兒童）$80元，免票（榮民等）酌收$10保險費

營業時間：7:00-21:30

武陵農場一日遊

如果不是自行開車上武陵農場的話，交通蠻不方便的。可以參加武陵農場一日遊的行程，來回專車接送、專人介紹武陵農場的風景，武陵農場櫻花季的時候可是想買都買不到呢！

台灣花鳥園（休園中）

溫帶花園天堂

台灣花鳥園。 圖／IG, acebh520

位於新竹關西的台灣花鳥園可以說是全台第一座平地溫室花園，園區內會依據季節變化種植不同的花卉，讓你一年四季都能欣賞到如此美麗的花朵！目前正值繡球花季節，園內更是有上萬朵的繡球花，宛如置身在城堡般的花園裡，園區內還有餐飲服務，邊賞花邊喝下午茶絕對是最佳選擇了！

花季：五月至七月

地址：新竹縣關西鎮石光里3鄰76巷7號

入園費用：全票$200，優惠期間$150（可抵消費）

營業時間：

10:00-17:00，週一至週五休園，週一、二遇連續假日則照常營業

※園區目前仍在休園整理中，開園資訊請見園區官方FB

雪霸休閒農場

上萬朵繡球花齊放

雪霸休閒農場。 圖／IG, luke_liu.tw

來到位於新竹縣五峰鄉的雪霸休閒農場，首先會見到雲海咖啡廳前的繡球花，正值花開時期，每一朵繡球花都開到飽滿又大顆，走在步道上兩側皆被繡球花包圍，讓人非常興奮！除此之外，這裡也有提供住宿，和咖啡廳，若是不想要人擠人，來雪霸休閒農場賞繡球花是一個新選擇，不僅如此，還能眺望雪霸山嵐景色、遼闊夜色下觀賞閃爍星空，如此美麗的風景這裡通通有，真的太超值了～

小編提醒：目前不能攜帶寵物入園唷！

花季：六月至七月

地址：新竹縣五峰鄉桃山村民石380號

入園費用：免費

雪霸國家公園一日遊

雪霸國家公園經典一日遊行程：雪霸國家公園觀霧→雪霸休閒農場午餐→張學良故居。該行程有來回專車接送、專人帶你走跳雪霸國家公園，想深入探索雪霸國家公園，不妨也可以參加看看一日遊的行程唷！

杉林溪森林生態渡假園區

休閒度假又能賞花

杉林溪森林生態渡假園區。 圖／IG, miaminiworld

杉林溪森林生態渡假園區雖然路途稍微遙遠了一些，但由於位於山上，花季較長，想避開人潮的賞花的話，可以趁著週末來這裡一趟，這裡算是中部地區規模較大的賞花景點，園區內的繡球花品種眾多讓你可以一次看得夠，你以為只有這樣了嗎？才不呢～這裡還能欣賞螢光飛舞，白天看繡球花，晚上看螢火蟲，實在太完美了！

花季：六月至八月

地址：南投縣竹山鎮溪山路6號

入園費用：原價$300／人，優惠期間全票$250／人

交通方式：搭火車至台中火車站步行約10分鐘至干城站→轉乘員林客運（路線6871）至杉林溪森林生態渡假園區

官網：杉林溪森林生態渡假園區>>

杉林溪森林一日遊

杉林溪森林經典一日遊行程：帶你認識杉林溪公路知名的「生肖彎」，專人簡介每一個彎所代表的生肖。帶你探索忘憂森林，走入秘境中。最後帶你到妖怪村商圈逛逛，結束杉林溪森林一日遊。

青山農場

東部賞繡球花景點

青山農場。 圖／Flickr

東部的朋友們也能賞繡球花！位在台東太麻里的青山農場，農場擁有一片私人的花木園區，主人相當用心在整理花卉，每年春天可以賞櫻花， 四月有百合花，五六月有繡球花，八九月有金針花，相當豐富！相較北部陽明山上的繡球花，青山農場的繡球花較為低矮，但盛開的程度也不輸其他景點，趁著假期來安排一趟東部之旅，欣賞繡球花吧～

花季：六月至七月

地址：台東縣太麻里鄉大王村佳崙17鄰196號

入園費用：$40清潔費（不能抵園區消費）

營業時間：09:00–21:00

官網：青山農場>>

繡球花真的長的好可愛，整片的繡球花又有不同的美，介紹完台灣各地賞繡球花的地點，讓小編都想先衝一波了，真的不要再猶豫了，不然錯過就要再苦等一年了啦！

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