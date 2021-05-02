全台「六大眷村」懶人包！陸、海、空特色眷村，文創與網美共創歷史新風情

台灣六大眷村：

新北空軍三重一村

南投中興新村

台中光復新村

台南水交社文化園區

(明德新村)高雄再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區

屏東勝利星村

眷村是台灣特有的文化形態，也是民國38年撤退來台的榮民們安身立命的場所，一開始只是為了這些榮民們建築的社區，但隨著時代變遷，土地的價值與眷村的老舊驅使政府開始拆除眷村，並將原本的居民遷移至高樓大廈。於是原本屬於眷村的文化、餐食、習俗等等都隨之消逝，成為歷史的一部分，這無疑是讓人遺憾的事情。

圖片來源：IG@julia7376

還好，一群群文史工作者將眷村文化保存視為重要的工作，將屬於眷村的文物、居家擺設、歷史記憶通通整理、分類並重現於各個眷村之中，讓年輕一輩也能透過這些方式，認識屬於眷村的文化。當然，單純如此是不夠的，一些眷村更結合了時下頗流行的文創、網美的元素，並將之用於眷村的改造及園區內商店的風格，因此吸引了不少觀光客前來朝聖。

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以下介紹全台灣六個著名的眷村，讓大家了解一下這屬於過去的浪漫。

空軍三重一村

圖片來源：IG@yu_pei95

空軍三重一村為北部地區僅存的防砲眷村，基地保存有日治時期構築的防砲陣地及地下甬道遺跡，於民國95年登錄為歷史建築。原建築為民國43年陸續興建的眷舍，以防砲陣地為核心圍繞四周，後因眷村鄰近淡水河，常遭遇颱風、水患等天災毀損，經陸續改建，而形成今日所見樣貌。

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空軍三重一村現今已成為眷村文化園區，不但有小劇場及放映室，還有展示眷村日常生活的故事館，當然文創小店自然也有幾間可以逛逛。比較特別的地方是通道聲光體驗及防洪樓原貌展示，相當值得一看，另外還設有兒童體驗室，頗適合親子同樂，也會是新北市民週末出遊的好選擇。

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空軍三重一村

地址：新北市三重區正義南路86巷

營業時間：10:00-18:00

中興新村

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民國45年台灣省政府從台北疏遷來到南投的中興新村，同時在這裡實施了台灣的第一個都市計畫，仿造英國「新市鎮」模式設計，造就了全台獨樹一格的眷村文化歷史與特色建築，更曾經被票選為台灣最適合居住村落。

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中興新村除了是個宜居的城鎮，美麗的林蔭大道與荷花池也是遊客們津津樂道的知名景點，而中興新村同時也擁有著無數讓人垂涎三尺的美食，從傳統的老胡麵館、王品桂花酸梅湯到市場裡的冰磚，通通都是中興新村的人氣美食，同時也是許多中興新村居民的回憶。想來這裡走走的人可以參考看看這裡的許多美食小吃，絕對不會讓你失望的！

中興新村

地址：南投縣南投市中興新村光榮北路1號

光復新村

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位於霧峰區的光復新村，是早期台灣第一個新市鎮。昔日，光復新村為省政府教育廳、衛生處、印刷廠員工的眷屬宿舍。資金為美援提供，並用「花園城市」概念設計，將工作、居住區合一，設計低人口密度、高比率綠地的生活空間。

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如今，光復新村經過社區活化再利用，再度給予當初的光復新村新的生命，並經由70位充滿理想的店主組成的小聚落青年夢想地，搖身一變成了文創藝術的眷村，可以在街道巷弄找到各種不同的裝置藝術，文創小店，讓光復新村再次帶著大家探索光陰足跡。

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光復新村

地址：台中市霧峰區(光復新站)和平路2-3號

水交社文化園區

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原水交社日式宿舍群區域，曾經是日治時期駐防臺南機場的臺南海軍航空隊，其官兵、眷屬之居所。2004年，臺南市政府以「原水交社宿舍群暨文化景觀」名稱指定古蹟，作為保存臺南眷村文化資產的重要據點。後於原址成立「水交社文化園區」，並規劃為八大主題館，於2019年12月25日開幕。

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園區內不但有展演館、主題館、歷史館還有飛行親子館、眷村食堂與文學沙龍館，可以說是相當全面的一個園區。飛行親子館裡頭有許多小朋友最愛的飛機形象與體驗活動，當然文青們也能前去文學沙龍館感受眷村文學的薰陶，對歷史有興趣的遊客可以前去歷史館了解水交社的歷史與變遷，眷村食堂則提供道地的眷村料理，可以說是一個機能全面又好玩的眷村園區。

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水交社文化園區

地址：台南市南區興中街118號

營業時間：9:00-12:00 13:00-17:00(週一、二休息)

再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區(明德新村)

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高雄市眷村特色價值在於涵蓋陸海空三軍，海軍眷村主分布於左營、空軍眷村分布於岡山、陸軍眷村分布於鳳山。以海軍為大本營的高雄左營擁有全台灣規模最大的海軍眷村，當中明德新村因曾住過許多高階將領而有「將軍村」之稱。

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現今文化園區主要以4大棟建物組成：「眷村時代館」訴說漂流及落定的烽火歲月，展出如勳獎章、逃難時的舊皮箱、砲彈箱米缸等；「眷村聚樂部」呈現來臺後軍區文藝與娛樂空間氛圍，展出如眷補證、紀念牌、《創世紀詩刊》等；「眷村．潮」則是介紹眷改後眷村所面臨的衝擊與轉變，並加入AR體感式再現眷村的新舊對比；「眷村共生基地」希望創造喜愛眷村文化的創作者，有一個可交流的平台，在基地空間中分享創作，園區也將不定期辦理創作坊及展演活動。

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相對於其他眷村，臺灣眷村文化園區佔地最廣、展品也最豐富，喜愛眷村文化的人務必要來這裡走走。

再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區

地址：高雄市左營區2、3、4、5、10、11、12-1號

營業時間：11:00-17:00(星期一公休)

勝利星村

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1927年日本陸軍飛行第八聯隊進駐屏東，合併先前的警察飛行班，1936年再擴編為第三飛行團，為了安置軍方人員，在附近興建大批官舍，戰後做為國軍眷村接收並再增建，自此讓屏東市區充滿了濃厚的眷村文化風情。

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屏東勝利星村創意生活園區也被稱為全台最美的文創園區，不定期舉辦各種藝文活動，至今已有51多個品牌進駐，類型十分多元，包含餐飲業、服飾織品業、在地特色選物店、表演藝術、文學書坊、風格花藝等不同種類的店家。

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而園區內品牌店家多元、文化性豐富，成為來到屏東必去的特色文創園區，另外還重現了眷村風情的旗袍、原民特色的手作織品、濃濃異國文化風的伊斯坦堡土耳其家飾品、瑞士防空洞收藏各式軍事老物等，來一趟勝利星村即可體驗這獨特人文的眷村氛圍。

勝利星村

地址：屏東縣屏東市青島街106號

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眷村文化現今已成為逐漸褪色的泛黃照片，許多人也忘卻了這些為台灣奮鬥過的老兵們與特有的眷村文化。文創與網美終究是一時的行銷策略，若能將眷村文化變成重要的觀光資源，讓國內外的民眾都能接觸；並將這些文化寓教於樂，讓小朋友能和這些歷史做互動，也許眷村，能繼續存在於所有人心中。





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