快訊

第6起家庭群聚 永和、松山餐廳列足跡 這些捷運站也入列

台中市副議長顏莉敏座車被撞 副議長與助理等3人頭暈背痛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台「六大眷村」懶人包！陸、海、空特色眷村，文創與網美共創歷史新風情

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

台灣六大眷村：

新北空軍三重一村

南投中興新村

台中光復新村

台南水交社文化園區

(明德新村)高雄再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區

屏東勝利星村

眷村是台灣特有的文化形態，也是民國38年撤退來台的榮民們安身立命的場所，一開始只是為了這些榮民們建築的社區，但隨著時代變遷，土地的價值與眷村的老舊驅使政府開始拆除眷村，並將原本的居民遷移至高樓大廈。於是原本屬於眷村的文化、餐食、習俗等等都隨之消逝，成為歷史的一部分，這無疑是讓人遺憾的事情。

圖片來源：IG@julia7376
圖片來源：IG@julia7376

還好，一群群文史工作者將眷村文化保存視為重要的工作，將屬於眷村的文物、居家擺設、歷史記憶通通整理、分類並重現於各個眷村之中，讓年輕一輩也能透過這些方式，認識屬於眷村的文化。當然，單純如此是不夠的，一些眷村更結合了時下頗流行的文創、網美的元素，並將之用於眷村的改造及園區內商店的風格，因此吸引了不少觀光客前來朝聖。

圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

以下介紹全台灣六個著名的眷村，讓大家了解一下這屬於過去的浪漫。

空軍三重一村

圖片來源：IG@yu_pei95
圖片來源：IG@yu_pei95

空軍三重一村為北部地區僅存的防砲眷村，基地保存有日治時期構築的防砲陣地及地下甬道遺跡，於民國95年登錄為歷史建築。原建築為民國43年陸續興建的眷舍，以防砲陣地為核心圍繞四周，後因眷村鄰近淡水河，常遭遇颱風、水患等天災毀損，經陸續改建，而形成今日所見樣貌。

圖片來源：IG@yu_pei95
圖片來源：IG@yu_pei95

空軍三重一村現今已成為眷村文化園區，不但有小劇場及放映室，還有展示眷村日常生活的故事館，當然文創小店自然也有幾間可以逛逛。比較特別的地方是通道聲光體驗及防洪樓原貌展示，相當值得一看，另外還設有兒童體驗室，頗適合親子同樂，也會是新北市民週末出遊的好選擇。

圖片來源：IG@yu_pei95
圖片來源：IG@yu_pei95

空軍三重一村

地址：新北市三重區正義南路86巷

營業時間：10:00-18:00

中興新村

圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

民國45年台灣省政府從台北疏遷來到南投的中興新村，同時在這裡實施了台灣的第一個都市計畫，仿造英國「新市鎮」模式設計，造就了全台獨樹一格的眷村文化歷史與特色建築，更曾經被票選為台灣最適合居住村落。

圖片來源：IG@reshieh
圖片來源：IG@reshieh

中興新村除了是個宜居的城鎮，美麗的林蔭大道與荷花池也是遊客們津津樂道的知名景點，而中興新村同時也擁有著無數讓人垂涎三尺的美食，從傳統的老胡麵館、王品桂花酸梅湯到市場裡的冰磚，通通都是中興新村的人氣美食，同時也是許多中興新村居民的回憶。想來這裡走走的人可以參考看看這裡的許多美食小吃，絕對不會讓你失望的！

中興新村

地址：南投縣南投市中興新村光榮北路1號

光復新村

圖片來源：IG@julia7376
圖片來源：IG@julia7376

位於霧峰區的光復新村，是早期台灣第一個新市鎮。昔日，光復新村為省政府教育廳、衛生處、印刷廠員工的眷屬宿舍。資金為美援提供，並用「花園城市」概念設計，將工作、居住區合一，設計低人口密度、高比率綠地的生活空間。

圖片來源：IG@julia7376
圖片來源：IG@julia7376

如今，光復新村經過社區活化再利用，再度給予當初的光復新村新的生命，並經由70位充滿理想的店主組成的小聚落青年夢想地，搖身一變成了文創藝術的眷村，可以在街道巷弄找到各種不同的裝置藝術，文創小店，讓光復新村再次帶著大家探索光陰足跡。

圖片來源：IG@feng0711
圖片來源：IG@feng0711

光復新村

地址：台中市霧峰區(光復新站)和平路2-3號

水交社文化園區

圖片來源：IG@sally22522
圖片來源：IG@sally22522

原水交社日式宿舍群區域，曾經是日治時期駐防臺南機場的臺南海軍航空隊，其官兵、眷屬之居所。2004年，臺南市政府以「原水交社宿舍群暨文化景觀」名稱指定古蹟，作為保存臺南眷村文化資產的重要據點。後於原址成立「水交社文化園區」，並規劃為八大主題館，於2019年12月25日開幕。

圖片來源：IG@penguin_7673
圖片來源：IG@penguin_7673

園區內不但有展演館、主題館、歷史館還有飛行親子館、眷村食堂與文學沙龍館，可以說是相當全面的一個園區。飛行親子館裡頭有許多小朋友最愛的飛機形象與體驗活動，當然文青們也能前去文學沙龍館感受眷村文學的薰陶，對歷史有興趣的遊客可以前去歷史館了解水交社的歷史與變遷，眷村食堂則提供道地的眷村料理，可以說是一個機能全面又好玩的眷村園區。

圖片來源：IG@penguin_7673
圖片來源：IG@penguin_7673

水交社文化園區

地址：台南市南區興中街118號

營業時間：9:00-12:00 13:00-17:00(週一、二休息)

再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區(明德新村)

圖片來源：IG@pinkdollann
圖片來源：IG@pinkdollann

高雄市眷村特色價值在於涵蓋陸海空三軍，海軍眷村主分布於左營、空軍眷村分布於岡山、陸軍眷村分布於鳳山。以海軍為大本營的高雄左營擁有全台灣規模最大的海軍眷村，當中明德新村因曾住過許多高階將領而有「將軍村」之稱。

圖片來源：IG@pinkdollann
圖片來源：IG@pinkdollann

現今文化園區主要以4大棟建物組成：「眷村時代館」訴說漂流及落定的烽火歲月，展出如勳獎章、逃難時的舊皮箱、砲彈箱米缸等；「眷村聚樂部」呈現來臺後軍區文藝與娛樂空間氛圍，展出如眷補證、紀念牌、《創世紀詩刊》等；「眷村．潮」則是介紹眷改後眷村所面臨的衝擊與轉變，並加入AR體感式再現眷村的新舊對比；「眷村共生基地」希望創造喜愛眷村文化的創作者，有一個可交流的平台，在基地空間中分享創作，園區也將不定期辦理創作坊及展演活動。

圖片來源：IG@pinkdollann
圖片來源：IG@pinkdollann

相對於其他眷村，臺灣眷村文化園區佔地最廣、展品也最豐富，喜愛眷村文化的人務必要來這裡走走。

再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區

地址：高雄市左營區2、3、4、5、10、11、12-1號

營業時間：11:00-17:00(星期一公休)

勝利星村

圖片來源：IG@iu0317
圖片來源：IG@iu0317

1927年日本陸軍飛行第八聯隊進駐屏東，合併先前的警察飛行班，1936年再擴編為第三飛行團，為了安置軍方人員，在附近興建大批官舍，戰後做為國軍眷村接收並再增建，自此讓屏東市區充滿了濃厚的眷村文化風情。

圖片來源：IG@yayunoo
圖片來源：IG@yayunoo

屏東勝利星村創意生活園區也被稱為全台最美的文創園區，不定期舉辦各種藝文活動，至今已有51多個品牌進駐，類型十分多元，包含餐飲業、服飾織品業、在地特色選物店、表演藝術、文學書坊、風格花藝等不同種類的店家。

圖片來源：IG@aj_foodie_
圖片來源：IG@aj_foodie_

而園區內品牌店家多元、文化性豐富，成為來到屏東必去的特色文創園區，另外還重現了眷村風情的旗袍、原民特色的手作織品、濃濃異國文化風的伊斯坦堡土耳其家飾品、瑞士防空洞收藏各式軍事老物等，來一趟勝利星村即可體驗這獨特人文的眷村氛圍。

勝利星村

地址：屏東縣屏東市青島街106號

圖片來源：IG@pinkdollann
圖片來源：IG@pinkdollann

眷村文化現今已成為逐漸褪色的泛黃照片，許多人也忘卻了這些為台灣奮鬥過的老兵們與特有的眷村文化。文創與網美終究是一時的行銷策略，若能將眷村文化變成重要的觀光資源，讓國內外的民眾都能接觸；並將這些文化寓教於樂，讓小朋友能和這些歷史做互動，也許眷村，能繼續存在於所有人心中。


延伸閱讀>>全台最美文創園區！來屏東「勝利星村」體驗清幽的日式氛圍

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

眷村 文創 觀光

延伸閱讀

眷村文化保存 高市府感謝立委扮眷改最佳推手

3立委關注眷村保存 今赴黃埔新村視察

遇到火災地震怎麼辦？ 眷村辦消防宣導教你正確應變

「阿迷藝術節」周六登場 來空軍三重一村逛復古市集

相關新聞

全台「六大眷村」懶人包！陸、海、空特色眷村，文創與網美共創歷史新風情

既熟悉又陌生的眷村文化頗讓人嚮往，在文創與網美的包裝下，屬於過去歷史記憶的美好卻從未消逝，讓我們一起走進眷村、認識這屬於台灣的特有風情吧！

新手也能輕鬆GET水上絕美照片！「SUP立槳運動」玩法分享　不會游泳也能體驗

發源於夏威夷的SUP立槳衝浪，自2000年左右在海外逐漸風行後，SUP風潮也吹進台灣，越來越多人開始嘗試並愛上，因為這可是一項「看起來很難，做起來相對簡單，照片拍起來還很厲害的水上活動」，不需要有過人

全台河畔美景餐廳特選！「台版塞納河」沒預約吃不到、「淡水小希臘」愜意漫步

在碼頭河畔邊的餐廳，有著露天的用餐環境，開闊的景色心情不自覺輕鬆了起來。陽光照耀下，波光粼粼的水面也營造不少浪漫氛圍，讓人有著置身國外的錯覺！

2021最新SUP立槳路線！全台「SUP絕美秘境」推薦，奇岩地景+海路景點必收

從去年一路哈燒到今年的SUP立槳體驗你玩過了嗎？透過板槳協調在潭域、河域、海域都能站著玩、坐著玩、躺著玩。小編把趣吧近30條SUP立槳體驗精選分類，無論你是想追日出日落的浪漫系旅人，還是想看奇岩地景、觀察生態的自然系夥伴，以下12條路線都能滿足你！

比臉還大的雞蛋糕！2021「人氣雞蛋糕」5選　一條貓貓燒、emoji造型可愛到捨不得吃

散步點心「雞蛋糕」金黃外皮酥酥脆脆，一口咬下還能嘗到輕盈綿密的口感，奶香味十足擄獲大小朋友的心。近年來不少攤商翻玩雞蛋糕外型，打造視覺味覺都驚艷的特色雞蛋糕。小編今天來盤點過去一年在社群大受好評的人氣雞蛋糕攤販，每一款外型都可愛到令人捨不得吃。

眼前就是火炎山！台灣4大「火紅系花海」好艷麗　一串紅、孤挺花、蜀葵花拍到飽

4月全台當季花況陸續抵達巔峰，今天特別集結分佈於北中南的三大追花景點，當中熱情如火的艷紅色系花海，作為美拍背景最為顯眼，大家找機會把握花期拍一波吧！ 宜蘭礁溪：孤挺花海 提到隱身鄉野的孤挺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。