全台河畔美景餐廳特選！「台版塞納河」沒預約吃不到、「淡水小希臘」愜意漫步

在碼頭河畔邊的餐廳，有著露天的用餐環境，開闊的景色心情不自覺輕鬆了起來。陽光照耀下，波光粼粼的水面也營造不少浪漫氛圍，讓人有著置身國外的錯覺！

WOM Salone

安平河畔有棟吸睛的建築，外觀是宛如威尼斯的繽紛的彩色民宿，一樓沿著河畔則是間咖啡廳，絕美的氛圍像是走入法國咖啡廳那般迷人。最受歡迎令人駐足的美拍點是面河的戶外座位，如同台版塞納河愜意又浪漫。

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老闆娘是在地知名烹飪老師，除了美照拍好拍滿之外，也別錯過店內美食。挪威蛋糕、荷蘭鬆餅、肉桂捲都是必點餐點，其中肉桂捲還是師承自丹麥師傅。為了確保每個客人都能享用到限量甜點，店內採會員預約制，前往店家前務必私訊粉專預約，讓下午時光過的舒適又有品質。

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WOM Salone店家資訊

地址：台南市中西區中華西路二段12巷30號電話：06-2998485營業時間：10:00-18:00(週一、二公休)

貝隆餐酒館Belon Kaohsiung

高雄新光碼頭旁，有一間純白色的餐酒館，享用美食之餘，搭配著無敵海景、遊艇景致、絕美夕陽，讓用餐氣氛有著海島度假般的錯覺。

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這裡主打的餐點「法國生蠔饗宴」一次能享有三種生蠔口味，黑珍珠、吉拉多、貝隆，其中吉拉多更是有著生蠔界的勞斯萊斯之稱，擠上一點檸檬、紅酒醋，更凸顯生蠔的鮮美。貝隆餐酒館地理位置方便，吃飽後還能到旁邊的新光水岸公園、高雄海洋流行音樂中心走走，不需跋山涉水即可享有一片秘境美景！

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貝隆餐酒館店家資訊

地址：高雄市前鎮區成功二路39-1號電話：0908-888382營業時間：16:30-01:00

去年在馬倫巴Cafe

有別於淡水老街的熙來攘往，這家純白色的希臘風咖啡廳「去年在馬倫巴Cafe」位於老街的尾端，因此顯得特別寧靜。這家不限時咖啡廳，是淡水地區的秘密景點，沿著河畔一路散步，走累了就來一杯西西里咖啡，頗有身處希臘地中海的感覺。大片落地窗讓店內空間明亮舒適，也讓窗外的景緻一覽無遺。戶外空間有著紅磚打造的拱門，一眼望去淡水河畔景色映入眼簾，也讓步調與心境慢了下來。

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去年在馬倫巴CAFÉ店家資訊

地址：新北市淡水區中正路233-1號電話：02-2621-9198營業時間：週一到週五14:00-2:00，週六、週日13:00-2:00

Pier5河岸特區貨櫃市集

今年四月，大稻埕碼頭貨櫃市集以全新風貌重新開幕，共有15間異國美食店家進駐，讓你從白天到黑夜，一路窺探淡水河岸美景！

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這裏的環境由貨櫃屋、餐車組成，不僅有知名品牌金色三麥、士林人氣小吃家鄉碳烤雞排，還有日式、義式、台式料理，等著你來挖掘。怕熱的朋友建議日落時分前來，可以登上貨櫃屋上的座位，邊吹海風邊享用餐點，非常舒服！日落後更添浪漫氛圍，適合帶著情人小酌一杯，來場甜蜜約會。

圖／IG@biantie666授權

Pier5河岸特區貨櫃市集店家資訊

地址：大稻埕碼頭五號水門營業時間：16:00-22:00（週一至週五）12:00-22:00（週六、日）

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