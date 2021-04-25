快訊

早上人工增雨下午大雨 十幾分鐘紓解旱象有限

日職／吳念庭第3轟出爐 連8場比賽出現安打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台河畔美景餐廳特選！「台版塞納河」沒預約吃不到、「淡水小希臘」愜意漫步

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／IG@sh.yummy、@iucn333授權
圖／IG@sh.yummy@iucn333授權

在碼頭河畔邊的餐廳，有著露天的用餐環境，開闊的景色心情不自覺輕鬆了起來。陽光照耀下，波光粼粼的水面也營造不少浪漫氛圍，讓人有著置身國外的錯覺！

WOM Salone

安平河畔有棟吸睛的建築，外觀是宛如威尼斯的繽紛的彩色民宿，一樓沿著河畔則是間咖啡廳，絕美的氛圍像是走入法國咖啡廳那般迷人。最受歡迎令人駐足的美拍點是面河的戶外座位，如同台版塞納河愜意又浪漫。

圖／IG@sh.yummy、@rebeccaou.630授權
圖／IG@sh.yummy@rebeccaou.630授權

老闆娘是在地知名烹飪老師，除了美照拍好拍滿之外，也別錯過店內美食。挪威蛋糕、荷蘭鬆餅、肉桂捲都是必點餐點，其中肉桂捲還是師承自丹麥師傅。為了確保每個客人都能享用到限量甜點，店內採會員預約制，前往店家前務必私訊粉專預約，讓下午時光過的舒適又有品質。

圖／IG@sh.yummy、@weiwei8012授權
圖／IG@sh.yummy@weiwei8012授權

WOM Salone店家資訊

地址：台南市中西區中華西路二段12巷30號
電話：06-2998485
營業時間：10:00-18:00(週一、二公休)

貝隆餐酒館Belon Kaohsiung

高雄新光碼頭旁，有一間純白色的餐酒館，享用美食之餘，搭配著無敵海景、遊艇景致、絕美夕陽，讓用餐氣氛有著海島度假般的錯覺。

圖／IG@hochingshi授權
圖／IG@hochingshi授權

這裡主打的餐點「法國生蠔饗宴」一次能享有三種生蠔口味，黑珍珠、吉拉多、貝隆，其中吉拉多更是有著生蠔界的勞斯萊斯之稱，擠上一點檸檬、紅酒醋，更凸顯生蠔的鮮美。貝隆餐酒館地理位置方便，吃飽後還能到旁邊的新光水岸公園、高雄海洋流行音樂中心走走，不需跋山涉水即可享有一片秘境美景！ 

圖／IG@leeyuuuuuuuuuufood授權
圖／IG@leeyuuuuuuuuuufood授權

貝隆餐酒館店家資訊

地址：高雄市前鎮區成功二路39-1號
電話：0908-888382
營業時間：16:30-01:00

去年在馬倫巴Cafe

有別於淡水老街的熙來攘往，這家純白色的希臘風咖啡廳「去年在馬倫巴Cafe」位於老街的尾端，因此顯得特別寧靜。這家不限時咖啡廳，是淡水地區的秘密景點，沿著河畔一路散步，走累了就來一杯西西里咖啡，頗有身處希臘地中海的感覺。大片落地窗讓店內空間明亮舒適，也讓窗外的景緻一覽無遺。戶外空間有著紅磚打造的拱門，一眼望去淡水河畔景色映入眼簾，也讓步調與心境慢了下來。

圖／IG@iucn333授權
圖／IG@iucn333授權

去年在馬倫巴CAFÉ店家資訊

地址：新北市淡水區中正路233-1號
電話：02-2621-9198
營業時間：週一到週五14:00-2:00，週六、週日13:00-2:00

Pier5河岸特區貨櫃市集

今年四月，大稻埕碼頭貨櫃市集以全新風貌重新開幕，共有15間異國美食店家進駐，讓你從白天到黑夜，一路窺探淡水河岸美景！

圖／IG@sonia090909授權
圖／IG@sonia090909授權

這裏的環境由貨櫃屋、餐車組成，不僅有知名品牌金色三麥、士林人氣小吃家鄉碳烤雞排，還有日式、義式、台式料理，等著你來挖掘。怕熱的朋友建議日落時分前來，可以登上貨櫃屋上的座位，邊吹海風邊享用餐點，非常舒服！日落後更添浪漫氛圍，適合帶著情人小酌一杯，來場甜蜜約會。

圖／IG@biantie666授權
圖／IG@biantie666授權

Pier5河岸特區貨櫃市集店家資訊

 地址：大稻埕碼頭五號水門
營業時間：16:00-22:00（週一至週五）12:00-22:00（週六、日）

延伸閱讀：

少女心噴發！3大粉紅系餐廳「夢幻球池」、「馬卡龍系貨櫃屋」秒殺記憶體

最強跨界組合！「CAFE!N硬咖啡」聯手「珍煮丹、嵜本吐司」打造獨家新品

淡水 咖啡 市集 希臘 貨櫃屋 大台北旅遊 高雄旅遊 台南旅遊 熱門打卡

相關新聞

全台河畔美景餐廳特選！「台版塞納河」沒預約吃不到、「淡水小希臘」愜意漫步

在碼頭河畔邊的餐廳，有著露天的用餐環境，開闊的景色心情不自覺輕鬆了起來。陽光照耀下，波光粼粼的水面也營造不少浪漫氛圍，讓人有著置身國外的錯覺！

2021最新SUP立槳路線！全台「SUP絕美秘境」推薦，奇岩地景+海路景點必收

從去年一路哈燒到今年的SUP立槳體驗你玩過了嗎？透過板槳協調在潭域、河域、海域都能站著玩、坐著玩、躺著玩。小編把趣吧近30條SUP立槳體驗精選分類，無論你是想追日出日落的浪漫系旅人，還是想看奇岩地景、觀察生態的自然系夥伴，以下12條路線都能滿足你！

比臉還大的雞蛋糕！2021「人氣雞蛋糕」5選　一條貓貓燒、emoji造型可愛到捨不得吃

散步點心「雞蛋糕」金黃外皮酥酥脆脆，一口咬下還能嘗到輕盈綿密的口感，奶香味十足擄獲大小朋友的心。近年來不少攤商翻玩雞蛋糕外型，打造視覺味覺都驚艷的特色雞蛋糕。小編今天來盤點過去一年在社群大受好評的人氣雞蛋糕攤販，每一款外型都可愛到令人捨不得吃。

眼前就是火炎山！台灣4大「火紅系花海」好艷麗　一串紅、孤挺花、蜀葵花拍到飽

4月全台當季花況陸續抵達巔峰，今天特別集結分佈於北中南的三大追花景點，當中熱情如火的艷紅色系花海，作為美拍背景最為顯眼，大家找機會把握花期拍一波吧！ 宜蘭礁溪：孤挺花海 提到隱身鄉野的孤挺

周杰倫也搶住！全台5大「螢火蟲露營區」 盤點　一泊四食、南洋風泳池超享受

時序進入四月，除了海芋、油桐花等花海陸續綻放外，螢火蟲季也跟著報到，戶外的螢光閃閃勾勒出大自然最美風景，忽明忽滅像是繁星般璀璨。而根據氣候時序不同，最晚六月都有機會感受螢光熠熠的浪漫，以下整理全台5家「螢火蟲露營區」，在螢火蟲棲息地周邊住上一晚，進入一場夢幻又華麗的「螢河」美夢。

少女心噴發！3大粉紅系餐廳「夢幻球池」、「馬卡龍系貨櫃屋」秒殺記憶體

粉紅色是許多女孩們最愛的顏色，置身粉紅色的夢幻場景中，就彷彿成為女主角般浪漫！以下幾處聚會好去處，姐妹們快快筆記起來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。