新手也能輕鬆GET水上絕美照片！「SUP立槳運動」玩法分享　不會游泳也能體驗

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發源於夏威夷的SUP立槳衝浪，自2000年左右在海外逐漸風行後，SUP風潮也吹進台灣，越來越多人開始嘗試並愛上，因為這可是一項「看起來很難，做起來相對簡單，照片拍起來還很厲害的水上活動」，不需要有過人體能、高超的游泳技巧，熟習技巧後能保持優雅不狼狽，透過SUP還能探索秘境的景致風光，徜徉在水上的自由閒適，享受自然美景的環繞，在這些動人景致留下一張張美照，上傳IG，你就是最迷人的風景！

全台各地有不少合適的水域與活動課程，還沒體驗過的朋友，待盛夏來臨時，一起來體驗SUP的箇中滋味吧！

▴SUP絕對是一項看起來很難，做起來相對簡單，照片拍起來還很厲害的水上活動！／圖片來源：雄獅旅遊
▴SUP絕對是一項看起來很難，做起來相對簡單，照片拍起來還很厲害的水上活動！／圖片來源：雄獅旅遊

SUP是什麼？

SUP是一種以浪板與槳為工具，結合衝浪與帆船滑行原理的水上運動，場地可以是平靜的湖泊、河流，也可以是有浪的開放海域，需運用全身肌肉，也相當考驗核心肌群的穩定性。看似不易，實質上好入門，初階玩家都能放心嘗試，就連不會游泳者也可以參與，報名坊間體驗課程，還有專業教練指導，記得放鬆，找到平衡與施力用槳的技巧，從跪姿慢慢練習站起，享受在水面上巡航，熟悉之後就能體會坐著玩、站著玩，還是躺著玩都好玩的SUP迷人魅力。

單人、團體怎麼玩？親子同遊也沒問題

大部分SUP體驗，最少2人即可成行，若不想1人1板，不少業者也提供2人1板的選擇，甚至在較平靜水域，開放給滿4歲即可體驗的親子同樂行程，年齡上限最高75歲也能參與，可說是最親民的水上運動，就連家中愛犬都有機會一起在浪板上水面滑行。

單人1板可以享受1人的隨心所欲、雙人1板則需要齊心協力，考驗與隊友的默契。非常推薦自組一團結伴成行，拍照花樣更多，可以在海上排列隊形，手拉手、排成圈拍出獨一無二的紀念照，玩SUP還能增進感情。（年齡限制與攜帶寵物等規範依各業者略有不同，建議報名體驗前先行查詢）

▴SUP玩法多樣，三兩好友同行也能嘗試2人一板的默契／圖片來源：雄獅旅遊
▴SUP玩法多樣，三兩好友同行也能嘗試2人一板的默契／圖片來源：雄獅旅遊

▴SUP好上手的優點，相當推薦親友組同一起玩，拍起照來更有氣勢，還能創造獨一無二的回憶／圖片來源：雄獅旅遊
▴SUP好上手的優點，相當推薦親友組同一起玩，拍起照來更有氣勢，還能創造獨一無二的回憶／圖片來源：雄獅旅遊

新北-坪林SUP｜貼近自然,親子同遊,坪林親水公園｜平日、假日體驗

台灣哪裡可以玩？主題玩法

SUP除了具備以上優點，還有一優勢是能進行的水域侷限少，恰好在四面環海的台灣有了無限的發展空間，立槳衝浪開始在台灣流行後，許多縣市皆能找到適合SUP玩樂的地點，另外也發展出具台灣特色的玩法，若是初次體驗的朋友不妨找個絕美秘境享受美景自在，或是直擊各地特色熱門景點，像是金門遊戰地，或是在海上以不同視角欣賞澎湖花火節，都能創造難忘的回憶；進階玩家則可以嘗試開放水域或挑戰水上瑜珈，體驗更刺激、高難度的樂趣！

1.　美景秘境

在漂亮的地方進行SUP也是多數人想嘗試的一大吸引力，尤其台灣美景秘境超級多，以SUP方式遊歷，有機會看到台灣角落不同面貌，像是在遊南投日月潭上SUP環湖，可以欣賞湖光景色、在花蓮太平洋上，能飽覽清水斷崖的險峻與壯麗，也能在宜蘭賊仔澳，一窺特殊的七彩石秘密海灘，或是前往布滿奇岩怪石的台東馬武窟溪，乘著SUP穿梭在石縫之間，都是很獨特的秘境探索。

▴在漂亮的地方進行SUP也是多數人想嘗試的一大吸引力，另外，若想感受不同光影變化，還能挑選日出、夕陽體驗遊程，景致更浪漫／圖片來源：雄獅旅遊
▴在漂亮的地方進行SUP也是多數人想嘗試的一大吸引力，另外，若想感受不同光影變化，還能挑選日出、夕陽體驗遊程，景致更浪漫／圖片來源：雄獅旅遊

宜蘭-尚海｜SUP立槳衝浪體驗-賊仔澳七彩石秘密海灘一日遊

花蓮-由你玩｜清水斷崖立槳SUP

台東-盟哥｜馬武窟溪秘境SUP,獨木舟體驗

2.　特殊體驗

為了吸引玩家前來嘗試，不少業者推出結合在地文化的SUP體驗，像是金門戰地SUP，水域路線相當特別，水道兩旁早期為戰後留下的壕溝遺跡，感受古鹽埕的戰地風光，而澎湖SUP則是結合島上年度最夯的花火節，參與者在夜晚時滑著浪板來到海上，以不同以往的視角欣賞五花十色的璀璨煙火秀。

澎湖｜波賽頓海洋運動俱樂部-SUP漫遊嵵裡與海上花火

金門-亨式暢遊｜戰地SUP立槳體驗

３.　SUP進階玩法

對於有從事過SUP經驗的玩家來說，平靜水域的巡航已經滿足不了心中挑戰的欲望嗎？那麼可以考慮更高階的SUP玩法，選擇開放海域或有激流等水域環境，體驗稍微刺激的SUP衝浪與SUP競速，或是來試試近期很夯的SUP瑜珈，必須時刻保持平衡，讓身體在水上能維持穩定，才能將瑜珈動作做到位，因此更講求身心專注力，比陸地瑜珈難度高，每完成一次體驗，身體裡每個細胞就像是被激發後暢快淋漓。

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