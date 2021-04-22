2021最新SUP立槳路線！全台「SUP絕美秘境」推薦，奇岩地景+海路景點必收

從去年一路哈燒到今年的SUP立槳體驗你玩過了嗎？透過板槳協調在潭域、河域、海域都能站著玩、坐著玩、躺著玩。小編把趣吧近30條SUP立槳體驗精選分類，無論你是想追日出日落的浪漫系旅人，還是想看奇岩地景、觀察生態的自然系夥伴，以下12條路線都能滿足你！

路線1-必拍奇岩地景

2021最新SUP立槳推薦＃1

深澳象鼻岩

▲2021最新SUP立槳推薦-深澳象鼻岩。（圖／sivanxie, Instagram）

深澳在長期的風蝕與海蝕作用下形成海石門、海蝕洞等...特殊的地質景觀，讓此處被選為台灣36秘境之一，其中最具地方代表性的就是海中巨象—象鼻岩。讓我們划著SUP立槳去尋找這隻大象，隨著海波平衡身體帶著期待和前所未有的新鮮與刺激感來去海中冒險吧！

2021最新SUP立槳推薦＃2

龍洞立槳X跳水X浮潛

▲2021最新SUP立槳推薦-龍洞立槳。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

龍洞岬是東北角最知名的岬灣，除了能透過SUP享受陸上無法近距離欣賞的海蝕岩海蝕崖景色，還可以在這體驗刺激的跳水和浮潛體驗。在清晰的海水中能看五顏六色的珊瑚礁和熱帶魚，感受大自然的美好和前所未有的感動，用你的眼睛和教練的防水相機幫你記錄夏日美好的回憶！

2021最新SUP立槳推薦＃3

澎湖小門嶼SUP+海上魔毯

▲2021最新SUP立槳推薦-澎湖小門嶼SUP。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

每一個夏天都像再一次的青春，而我們的青春回憶就要用熱血來注入呀！這個夏天來到澎湖的你除了看花火節吃仙人掌冰，想留下熱血回憶的你也可以來小門嶼划SUP，看麥當勞形狀的拱門橋還有壯麗的玄武岩地形，並在海中玩海上魔毯漂漂樂和你的旅伴大打水仗！

路線2-海路才能到的秘境

2021最新SUP立槳推薦＃4

南方澳玻璃沙灘

▲2021最新SUP立槳推薦-南方澳。（圖／水行者立槳俱樂部）

南方澳情人灣附近有一處沙灘，傳說是海盜停泊之地因此稱之為「賊仔澳」，賊仔澳在過去曾是當地人的垃圾場，丟在這的玻璃瓶與碎玻璃，經過海水長年的沖刷水打磨成小玻璃圓石，在陽光照耀下像多彩寶石一樣美麗。而這番景緻透過陸路難以抵達，從南方澳沙灘下板在美景的伴隨下航向這個神秘的秘境吧！

2021最新SUP立槳推薦＃5

烏岩角藍色啤酒海

▲2021最新SUP立槳推薦-烏岩角藍色啤酒海。（圖／水行者立槳俱樂部）

烏岩角SUP以超長的滑行距離，和充滿浪花和泡沫的藍色啤酒海著名。趣吧安排6人一版的大型龍舟版，加上部分的動力支援讓抵達秘境的3小時縮為40分鐘，讓來沐浴在陽光和大海下的你可以在烏岩角秘境有更多的停留時間。遠航體驗航程沿線經賊仔澳、內埤蔚藍海岸，最後抵達絕美的礫石海灘為旅程劃下完美句點。

2021最新SUP立槳推薦＃6

高雄旗津SUP探索海蝕洞

▲2021最新SUP立槳推薦-高雄旗津。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

已經划過SUP想玩一些進階版的路線嗎？高雄旗津除了剉冰和海產，還有一片神秘海域，擁有像是迷宮般的海蝕洞灣和蜿蜒的水道。近距離接觸岩壁欣賞大自然的鬼斧神工，挑戰你玩SUP立槳的技術極限。

路線3-划進天然生態教室

2021最新SUP立槳推薦＃7

新北坪林北勢溪

▲2021最新SUP立槳推薦-新北坪林北勢溪。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

不必跑太遠市郊就能玩SUP立槳，在坪林北勢溪上游玩水上活動，享受頓離城市的美好在原始純粹的環境裡釋放壓力，讓我們的生活透過旅行、隨著水波重整一下。在依山傍水的北勢溪能觀察飛翔與憩歇的水鳥，每年4~5月參加下午時段SUP立槳體驗的朋友還能賞螢看眼前飛舞的星河。

2021最新SUP立槳推薦＃8

新北福隆立槳輕鬆划

▲2021最新SUP立槳推薦-新北福隆立槳輕鬆划。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

喜歡生態旅行的你可別錯過福隆SUP體驗，在教練的教導與陪伴下，第一次玩SUP也能安心暢玩並欣賞山青水綠的景色、探索雙溪河口豐富的生態，來去福隆看蜻蜓飛舞、青蛙鳴叫、魚兒悠遊，享受被美景與小動物療癒的水上時光。

路線4-換角度賞經典美景

2021最新SUP立槳推薦＃9

小琉球SUP體驗

▲2021最新SUP立槳推薦-小琉球SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

到小琉球除了吃賓士包、買麻花捲，跟著教練暢遊小琉球南島最多海龜的海域，在這邊划SUP彷彿置身國外的熱帶島嶼，在繽紛的珊瑚礁和可愛熱帶魚的陪伴下於海中享受陽光炙熱和海水沁涼。沿路上還提供全程攝影服務，讓你把美麗留下、把美照帶回家。

2021最新SUP立槳推薦＃10

南投日月潭

▲2021最新SUP立槳推薦-南投日月潭。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

一人一板在湖中讓大山360度環繞你，在平靜的水面上感受湖面碧綠、山色藏青。簡單好懂的SUP立槳活動在教練的指導下，大人小孩都能一起玩！到日月潭除了去伊達邵吃美食，沿著自行車道環湖騎自行車，你也可以試試這個水上活動體驗。

路線5-日出夕陽絕美玩法

2021最新SUP立槳推薦＃11

花蓮清水斷崖

▲2021最新SUP立槳推薦-花蓮清水斷崖。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

清水斷崖位在清水山東側，綿延21公里的絕美海岸線是花東最令人難忘的風景。到水中踏上SUP立槳360度享受大自然的鬼斧神工，欣賞高達800公尺的斷崖山壁。推薦想來此體驗的你可以選日出場次，等待紅暈染遠方的海平線，再慢慢擴散到天空變成溫暖的枇杷黃。

2021最新SUP立槳推薦＃12

台南漁光島

▲2021最新SUP立槳推薦-台南漁光島。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

安平夕照被列為台灣八景之一，在媲美藍月牙灣的海域中划著SUP立槳，享受夕陽西下暖陽灑落水面，在那波光淋漓的浪漫氛圍裡，用難忘的體驗在漁光島為夏日註記上最特別的回憶。

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