比臉還大的雞蛋糕！2021「人氣雞蛋糕」5選　一條貓貓燒、emoji造型可愛到捨不得吃

散步點心「雞蛋糕」金黃外皮酥酥脆脆，一口咬下還能嘗到輕盈綿密的口感，奶香味十足擄獲大小朋友的心。近年來不少攤商翻玩雞蛋糕外型，打造視覺味覺都驚艷的特色雞蛋糕。小編今天來盤點過去一年在社群大受好評的人氣雞蛋糕攤販，每一款外型都可愛到令人捨不得吃。

台北｜一條貓貓燒

圖／IG網友fei__fei__授權

如果你是貓奴，那這條貓貓燒絕對不能錯過！隱身在西門町巷弄旁的「一條貓貓燒」是近半年來網路上人氣極高的雞蛋糕攤販，把大眾喜愛的貓咪變身長條形狀的特色雞蛋糕，貓咪舉起雙手投降的模樣讓人會心一笑。一條貓貓燒的雞蛋糕口感綿密軟Q，整體吃起來蛋糕味香氣十足，販售的三款口味囊括巧克力、起司以及煉乳，巧克力口味偏苦甜、起司中規中矩，至於煉乳則是最多網友推薦，輕輕一咬煉乳爆漿的濃郁口感超滿足。 圖／IG網友fei__fei__授權

售價：$35/條 （3條$100）

地址：台北市萬華區漢中街25號

台北｜福甜屋

圖／福甜屋IG

「福甜屋雞蛋糕」是位於捷運雙連站周邊的人氣攤商，日式文青風格的攤販讓人眼睛為之一亮，其販售的雞蛋糕以貓頭鷹造型為主，貓頭鷹呆萌的模樣配上嘟嘟嘴的俏皮表情，可愛到讓人捨不得享用。福甜屋雞蛋糕強調純鮮奶無添加、不加油不加水、選用日本上白糖製成，口感鬆軟蓬鬆，蛋糕香氣濃厚，販售的口味包括原味、鹹蛋黃、起司、巧克力、伯爵紅茶、伯爵柚香等，其中又以鹹蛋黃與牽絲起司最多網友推薦，一袋共有五個，價格落在45至55元左右。除了雞蛋糕外，還有三款飲品可以選購，作為下午茶或散步點心超合適。

圖／福甜屋IG

地址：台北市大同區南京西路25巷38號

台北｜281雞蛋糕

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有別於一般傳統雞蛋糕以顆粒為主體，「281雞蛋糕」以一片式形狀在社群媒體上擁有超高討論度，比臉還大的份量拍照起來相當壯觀，吸引不少老饕搶吃。281雞蛋糕口感酥酥脆脆、餡料豐富，口味包括起司、芝麻、巧克力等多達數10種。其中人氣品項起司口味加入起司片與乳酪絲，創造出濃郁鹹香滋味；巧克力則帶有濕潤口感，嘗起來像是布朗尼的風味，微苦不死甜相當涮嘴。另外還有鮮肉、鮪魚等特殊口味的雞蛋糕，甜鹹交融的風味意外好吃。281雞蛋糕依照口味價格落在35元至65元，下次路過一定要買來拍照打卡。

圖／IG網友dt.foodie授權

地址：台北市信義區吳興街281巷口號12號旁

桃園｜NIHO組合雞蛋糕

圖／你好雞蛋糕IG

「NIHO組合雞蛋糕」（你好雞蛋糕）是近期桃園中壢相當火紅的雞蛋糕攤販，以速食食品為主題翻玩雞蛋糕造型，打造出像是甜甜圈、冰淇淋、漢堡、薯條等造型的雞蛋糕，宛如emoji符號一般趣味，拍照起來更是療癒！NIHO組合雞蛋糕販售多種口味的雞蛋糕，原味中規中矩，口感酥脆香甜，另外還有煉乳、牛奶卡士達、OREO餅乾、熱狗起司、乳酪起司可以選擇。NIHO組合雞蛋糕不定時出沒在各大市集，有興趣的朋友可追蹤官方IG。

圖／你好雞蛋糕IG

圖／你好雞蛋糕IG

圖／你好雞蛋糕IG

地址：桃園市中壢區和平街56號

高雄｜Mini Egg 雞蛋糕

圖／IG網友kfoodie_k授權

「Mini Egg 雞蛋糕」是近期在高雄聲量極高的雞蛋糕攤販，今年3月試營運就在網路上引發討論，超Q外型的「牙齒造型雞蛋糕」令人眼睛為之一亮。Mini Egg 雞蛋糕老闆娘每日新鮮現打麵糊、不定時推出各式口味，如經典奶油卡士達、抹茶卡士達、牽絲起司等，販售的雞蛋糕外酥內軟，每一口都能吃到濃郁奶香與綿密又帶有扎實的口感，一份五顆價格落在50至60元左右。據了解，Mini Egg 雞蛋糕老闆娘過去曾有15年的牙助經歷，因一個念頭、一個衝動而開啟了擺攤人生，結合自己熟悉的專業孕育而生的雞蛋糕不只美味，更是一個夢想的起點。

圖／IG網友kfoodie_k授權

地址：高雄市左營區左營大路53號

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