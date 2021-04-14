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眼前就是火炎山！台灣4大「火紅系花海」好艷麗　一串紅、孤挺花、蜀葵花拍到飽

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@vivian06041、宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權、IG@chiao_deng授權
圖／IG@vivian06041宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權IG@chiao_deng授權

4月全台當季花況陸續抵達巔峰，今天特別集結分佈於北中南的三大追花景點，當中熱情如火的艷紅色系花海，作為美拍背景最為顯眼，大家找機會把握花期拍一波吧！

宜蘭礁溪：孤挺花海

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

提到隱身鄉野的孤挺花海，大家最為熟知的可能為雲林四湖的孤挺花園，但原來宜蘭礁溪也隱藏了一處種有8萬株孤挺球莖的秘境，每年只開放一個月，去年因疫情未開放，今年重新開園，白色、粉色及紅色的漸層花朵盛開得亮眼，預計這週為最佳觀賞期。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

久雅植科
地址：宜蘭縣礁溪鄉匏杓崙路98之5號
開放日期：即日起至5/2 每天09:00至16:00
門票：5人（含）1000元，可全額折抵

台中：中社觀光花市

圖／IG@vivian06041授權
圖／IG@vivian06041授權

台中中社花市為一年四季皆可賞花的觀光勝地，占地達6公頃，園內的一串紅日前滿開炸裂，佇立於艷紅的花田走道中央，穿件淺色衣裳超搭，前方還有火炎山，天氣晴朗時一併入鏡為人氣場景。不僅如此，現場也種有大波斯菊、黃波斯菊、鬱金香、鼠尾草、向日葵、玫瑰花，目前玫瑰園開得正美，黃、紅、白、粉、紫、桃色花苞交織十分吸睛，園區亦有精美的月亮造景、鋼琴裝置等，統統都能一起打卡。

圖／中社觀光花市-官網
圖／中社觀光花市-官網

中社觀光花市
地址：台中市后里區三豐路五段333號
門票：150元

台南學甲：蜀葵花季

圖／IG@hannahbabyya授權
圖／IG@hannahbabyya授權

台南學甲光華社區一年一度的「蜀葵花季」已開跑一陣子，有一丈紅別稱的「蜀葵花」長得高大，花比人高的美景為拍攝亮點，走在花叢中秒飛大人國。現場蜀葵花雖然無同步開花，但全區高達2公尺花海仍壯觀萬分，花期預計到5月上旬，本週去也可賞見百分百花況的鼠尾草、萬壽菊、雞冠花呢！

圖／IG@chiao_deng授權
圖／IG@chiao_deng授權

學甲蜀葵花季
地址：台南市學甲區光華里過港子65號
門票：入場免費

彰化員林：蜀葵花隧道

圖／IG@nana_hsiso授權
圖／IG@nana_hsiso授權

除了台南學甲，彰化的休閒農場「琉璃仙境」也有蜀葵花能賞，比人還要高的景色被網友形容猶如「愛麗絲夢幻隧道」，浪漫指數破表。而現場還有粉紅宮殿、白色教堂、電影魔戒哈比屋等，亦有大草皮可以溜小孩，加上可愛梅花鹿，休假時全家大小一起放電超療癒！

琉璃仙境
地址:彰化縣員林市香山路87號之11
開放時間：平日10:00-21:30、假日10:00-22:30
門票：200元（平日可折抵100元、假日可折抵50元）

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