周杰倫也搶住！全台5大「螢火蟲露營區」 盤點　一泊四食、南洋風泳池超享受

時序進入四月，除了海芋、油桐花等花海陸續綻放外，螢火蟲季也跟著報到，戶外的螢光閃閃勾勒出大自然最美風景，忽明忽滅像是繁星般璀璨。而根據氣候時序不同，最晚六月都有機會感受螢光熠熠的浪漫，以下整理全台5家「螢火蟲露營區」，在螢火蟲棲息地周邊住上一晚，進入一場夢幻又華麗的「螢河」美夢。

新北三峽｜皇后鎮森林

圖／皇后鎮森林官網。

三峽「皇后鎮森林」在Google上有近3000則好評，堪稱是全台最享受的露營地之一，加上地理位置方便，吸引不少親子遊客前去，山林間的優美環境更曾吸引影視劇組在此取景。皇后鎮森林園區小巧精緻，除了能踏青、喝下午茶、烤肉、野餐、騎單車外，還提供一營一車位的露營服務，每個露營營位皆提供接電與洗滌槽設施、舒適的乾溼分離衛浴空間、24小時供應熱水，營位還可無線上網相當方便；另外，怕冷怕雨的遊客也能選擇「露營車」住宿服務。皇后鎮森林「森林螢光季」即日起開跑，每周都有安排近距離觀察螢火蟲的活動，讓孩子在森林裡學習，徜徉在大自然的教室裡。

圖／皇后鎮森林官網。

圖／皇后鎮森林官網。

圖／皇后鎮森林官網。

圖／IG網友orangechiajung授權

地址：新北市三峽區竹崙里竹崙路95巷1號

桃園復興｜培雅境休閒露營區

圖／取自愛露營 培雅境休閒露營區臉書粉專。

桃園「培雅境休閒露營區」是位於海拔500公尺高的露營勝地，取名源自於原住民泰雅族語「月亮」，提供遊客一處白天可賞日出雲瀑、晚上可見滿天星空的療癒場域，在這一年四季皆有活動，1至3月有櫻花季、4月底到5月則有螢火蟲季接棒，6至9月滑水道、戲水池好玩又消暑，還有全年皆開放的探索設施，適合全家大小造訪。培雅境休閒露營區「螢火蟲季」今年將於4月20日展開至5月10日，屆時營區周圍林間小徑會聚集翩翩飛舞的螢火蟲，成了園區內最美的螢河大道。

圖／取自愛露營 培雅境休閒露營區臉書粉專。

圖／取自愛露營 培雅境休閒露營區臉書粉專。

圖／取自愛露營 培雅境休閒露營區臉書粉專。

圖／IG網友ethanchuang授權

地址：桃園市復興區羅浮里羅馬路一段301之6號

新竹橫山｜野漾莊園

圖／野漾莊園臉書粉專

前身為「斑比跳跳」的「野漾莊園」從去年爆紅到今年，新址比舊址上大3倍，占地近6公頃，一年四季都迷人，置身在山林間的場域舒壓又療癒，連天王周杰倫都曾慕名造訪。野漾莊園擁有多達39間不同主題的帳篷與小木屋，囊括「純白系豪華帳棚」、「夢幻系童話樹屋」，還有置身在充滿異國風情的「合掌屋」，甚至配有獨立衛浴、五星床墊與一泊四食的精緻餐點；莊園內還有南洋渡假風的泳池，讓旅人感受舒適愜意的度假氛圍。每年螢火蟲季節，野漾莊園也能輕易瞧見螢光閃閃，讓這處網美級的露營景點更添魅力。

圖／野漾莊園臉書粉專

圖／野漾莊園臉書粉專

圖／昆凌IG

圖／野漾莊園臉書粉專

地址：新竹縣橫山鄉福興村馬福89號

苗栗通霄｜飛螢農莊

圖／飛螢農莊臉書粉專

苗栗「飛螢農莊」是相當高人氣的露營勝地，座落於海拔300公尺山巒間，包夾在大山間的露營區清幽愜意，周邊擁有豐富的生態資源，每年3月中旬～11月 為「露營賞螢」季節，提供古道探索、覓猴、聽鳥、賞螢、野溪抓蝦、泡 茶聊天、戲水、看夕陽日落，春秋時節，山澗水邊螢火蟲飛舞處處，彷彿就要點亮整個山谷，是放鬆心情，休閒渡假的好去處。

圖／飛螢農莊臉書粉專

圖／飛螢農莊臉書粉專

地址：苗栗縣通霄鎮11鄰126號

台中東勢｜東勢林場遊樂區

圖／IG／dongshiforestgarden

有「台中陽明山」之稱的「東勢林場遊樂區」佔地225公頃，每年螢火蟲季都會吸引不少遊客入住，是中部地區最夯的賞螢景點，每到4月時，入夜後的園區內處處可見滿天星的螢火蟲，螢光閃爍的景象迷人又浪漫，隨手拍都像是一片螢河地毯。東勢林場遊樂區每年螢火蟲季都會規劃不少相關活動，包括日夜間導覽、探索賞螢領地等，遊客可選擇入住大安露營中心或是森林渡假會館，感受不同住宿體驗。

圖／IG／dongshiforestgarden

圖／東勢林場遊樂區臉書粉專

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

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