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少女心噴發！3大粉紅系餐廳「夢幻球池」、「馬卡龍系貨櫃屋」秒殺記憶體

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／南風微甜、圖／Uniqorn cafeFB官方粉絲團、圖／IGparadise_group_tw官方帳號
圖／南風微甜、圖／Uniqorn cafeFB官方粉絲團、圖／IGparadise_group_tw官方帳號

粉紅色是許多女孩們最愛的顏色，置身粉紅色的夢幻場景中，就彷彿成為女主角般浪漫！以下幾處聚會好去處，姐妹們快快筆記起來。

南風微甜

通往墾丁必經之路，沿途會經過這間紅白相間的貨櫃屋「南風微甜」，外觀有著馬戲團帳篷的風格，想不到走進店內一看是間絕美冰淇淋店呢！進到店內別有洞天，空氣中瀰漫著甜甜的香味，淡藍色與淡粉色的搭配，有著馬卡龍的夢幻配色，每個角落拍起來都像是電影女主角。

圖／南風微甜FB官方粉絲團
圖／南風微甜FB官方粉絲團

店內主要販售冰品甜點與飲品，繽紛色彩吸睛又好拍。季節限定聖代「瑪麗蓮夢露的粉紅裙擺」，以雪花冰為基底鋪上滿滿的新鮮草莓，再搭上一球meji的草莓冰淇淋，以奶油花裝飾點綴。「貓王的麥克風」花生雪花冰，搭配焦糖口味爆米花與棉花糖，最後甜筒橫躺在雪花冰上超霸氣。在藍天白雲的南國氣氛中，來上一杯聖代特別消暑。

圖／南風微甜FB官方粉絲團
圖／南風微甜FB官方粉絲團

店家資訊

地址：屏東縣恆春鎮恆公路716-15號
營業時間：12:00~19:00(週三公休)
電話號碼：08-8882682

美滋鍋

深夜想吃鍋，可以試試這家營業至早上6點的粉紅系夢幻「美滋鍋」。這間來自新加坡的網美火鍋店，不僅有粉紅色系夢幻用餐空間，餐點也主打養生美容湯底，就是要讓女孩們揪團吃起來也無負擔！從門口到店內各處，每處都能感受到「美滋鍋」的少女氣息。候位區有著拍照牆，讓等待用餐時也可大拍美照不無聊，進門就能看到由粉紅玫瑰組成的「粉紅泰迪熊」，以及露天座位的「櫻花區」，都是必拍IG熱點。

圖／IGparadise_group_tw官方帳號
圖／IGparadise_group_tw官方帳號

圖／IG@yuanxi_0507授權
圖／IG@yuanxi_0507授權

美滋鍋的湯底特別推薦「膠原蛋白美容鍋」、「滋補養生香辣鍋」。前者以豬骨為基底，整鍋都是滿滿膠質，後者則辣而不嗆，口感溫和又順口。即日起至5/9還有期間限定的「帝皇龍蝦泡飯湯鍋」，由龍蝦、干貝、豬骨等高級食材熬煮8小時的奢華湯底，還吃得到龍蝦肉！

圖／IGparadise_group_tw官方帳號
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店家資訊

地址：台北市松壽路12號 (Att4fun 7樓)
營業時間：11:00-上午2:00
電話：02-77378758

Uniqorn cafe

馬來西亞咖啡廳「Uniqorn cafe」進駐師大商圈，粉紅色主題搭配滿天雲朵，與百隻獨角獸娃娃，陪吃度過慵懶的午後！店內每個角落都是時尚大片，一樓有英倫電話亭、復古電視區、獨角獸吧台，地下一樓還有粉紅泡泡球池、粉紅籃球區，共5大主題打卡點，等著塞爆你的記憶體。

這裡的甜點款式也超級浪漫，「大理石蛋糕」有著絕美的花紋，讓人捨不得吃。超人氣的「馬卡龍摩天輪」特別選用減糖款，共有草莓、藍莓、檸檬、百香果四款水果口味，色彩繽紛又好拍。

圖／Uniqorn cafeFB官方粉絲團
圖／Uniqorn cafeFB官方粉絲團

圖／Uniqorn cafeFB官方粉絲團
圖／Uniqorn cafeFB官方粉絲團

店家資訊

地址：臺北市大安區師大路59巷11號
營業時間：8:00-23:00
電話：(02)2366-1156

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