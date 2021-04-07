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首屆「金門星光節」登場！71座燈飾任拍，展出重點、交通攻略一次看

欣傳媒 / 欣傳媒
攝影／欣傳媒資料庫
攝影／欣傳媒資料庫

首次舉辦的「金門星光節」自3月28日起閃耀開幕，「傳藝風華燈區」和「動物星光燈區」共展出71座燈飾作品，每天下午6點準時亮燈至晚間9點半，將金門的夜晚點綴得熱鬧非凡。

在燈光的點綴下金門別有風情；攝影／欣傳媒資料庫
在燈光的點綴下金門別有風情；攝影／欣傳媒資料庫

金門星光節地圖；攝影／金門縣政府觀光處提供
金門星光節地圖；攝影／金門縣政府觀光處提供

金門星光節活動資訊

活動日期：110年3月28日（日）～ 110年5月30日（日）
每日點燈時間：18:00-21:30
活動地點：金門瓊林聚落、蘭湖周邊

如何前往金門星光節會場

瓊林聚落 傳藝風華燈區

1. 公車搭乘藍1路線於「瓊林聚落站」，或搭乘5、5A路線於「瓊林風獅爺站」下車，步行約3分鐘即可抵達。2. 自行駕車導航定位在「忠義廟」（金門縣金湖鎮瓊林121號），再依現場指示停放汽機車。

蘭湖周邊 動物星光燈區

1. 公車搭乘藍1於「社福館站」下車，依照現場指標便可抵達。2. 自行駕車導航定位於「金門縣社會福利館」。（金門縣金湖鎮瓊徑路35號），再依現場指示停放汽機車。

蘭湖周邊的動物星光燈區童趣可愛；攝影／欣傳媒資料庫
蘭湖周邊的動物星光燈區童趣可愛；攝影／欣傳媒資料庫

2021金門星光節　雙展區熱鬧開展

星光節展場範圍囊括瓊林聚落以及蘭湖周邊，展場之間短短800公尺距離，以串接光廊相連，在繽紛的光影下，金門得以呈現不同以往的全新樣貌。

瓊林聚落：最吸睛的主燈就在傳藝風華燈區

主燈金藝求精、神來一筆；攝影／欣傳媒資料庫
主燈金藝求精、神來一筆；攝影／欣傳媒資料庫

位於「傳藝風華燈區」的瓊林保護廟前的2座主燈，「金藝球精、神來一筆」與「世代輪轉、雄鎮海門」，由交通部觀光局委託「莊明憲花燈藝術創作空間」製作。高達4公尺的「金藝球精、神來一筆」，代表金門擁有豐富的歷史風土資源和盛行的閱讀書寫風氣。

主燈世代輪轉、雄鎮海門；攝影／欣傳媒資料庫
主燈世代輪轉、雄鎮海門；攝影／欣傳媒資料庫

近一層樓高的「世代輪轉、雄鎮海門」則呼應「2021自行車旅遊節」，由台灣觀光大使「喔熊組長」帶著大家欣賞金門和台灣各地風光，領略全台之美。欣賞完美麗的主燈後，可沿著舞台旁的印月池一路瀏覽36組小型傳統花燈，並在瓊林苑觀賞「牛年生肖」、「匠人風格」與「2021自行車旅遊節」等三大主題花燈共23組。

動物星光燈區於蘭湖周邊閃亮登場

此區花燈由「藍永旗花燈藝術工房」打造，有象徵打開閱讀任意門、走進書本異想世界的「潘朵拉之書」，以及海上渡假勝地「冒險島樂園」和空中要塞「天空之城」等多個主題。另外還有絢爛繽紛燈光裝飾，使蘭湖周邊成為夜間迷幻基地。

星光節表演節目　亮點介紹

蘭湖舞台　週末假日系列演出

4月25日前每週星期五、六、日的晚上7:30，金門星光節安排在地表演團體及金曲歌王流氓阿德、超級偶像總冠軍朱俐靜、台灣新生代抒情饒舌歌手高爾軒和婁俊碩、最火紅的獨立樂團告五人、金曲創作小天后孫盛希等藝人於金門縣社會福利館前廣場（金門縣金湖鎮瓊徑路35號）進行表演，卡司十分堅強，演出內容絕對精彩可期！錯過開幕當天的無人機演出也別懊惱，4月每週五、六日及清明連假晚間8:25分，只要當天候許可，都可以在蘭湖周邊欣賞精湛的無人機表演！

地址：金門縣金湖鎮瓊林里199號

4月12日前，每日16:30開始在金湖鎮台灣銀行前則設有夜市攤位！雖然「2021台灣燈會」受新冠肺炎疫情影響停辦，但在金門政府爭取之下將部分作品移展至金門，以花燈點亮金門，讓這座獨特的島嶼在夜晚更加璀璨多采。現在就開始安排金門旅遊計畫，親臨現場感受不同以往的金門。

在燈會會場也將進行互動小遊戲，參加AR集章換好禮活動，集滿章即可至服務台兌換精美好禮一份，數量有限送完為止！

更多「金門星光節」相關訊息

金門觀光旅遊網：https://kinmen.travel/zh-tw/event-calendar/details/2819

樂遊金門FB：https://www.facebook.com/kinmentour

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/192383

觀光 燈會 連假

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