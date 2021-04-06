4月全台活動推薦！10大景點＋玩法總整理，澎湖花火節、抹茶綠地毯快朝聖

春季溫暖舒適的氣候最適合去旅行了！除了拜媽祖、看花賞螢、參加花火節，4月份還有哪些期間限定的花卉和活動可以體驗？無論是想來場親子放電、情侶放閃，還是姐妹去放鬆的旅行，都快來看看以下10個最適合的四月份旅遊活動推薦！

四月份旅遊活動推薦＃1

媽祖遶境

▲四月份旅遊活動推薦-媽祖遶境。（圖／calvin_ares19,Instagram）

媽祖遶境就像台灣最大的嘉年華一樣，在每年農曆三月被信眾們熱鬧慶祝，農曆三月份的媽祖誕辰對應國曆月份差不多就是四月。被Discovery Channel列為世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖繞進今年將在4/9出發，而前進路線不定的「粉紅超跑」白沙屯媽祖遶境也將於4/11開始繞進活動，還沒參與過這個盛事的你可以搭著趣吧的一日遊專車，去體驗看看特殊的宗教文化。

四月份旅遊活動推薦＃2

客家桐花祭

▲四月份旅遊活動推薦-貓狸影城桐花樂園。（圖／_a.raw_,Instagram）

嘉義以北和宜蘭花蓮的山區，在四五月份常可看見白色的桐花點綴綠樹，尤以新竹、苗栗一帶的客家庄更為密集茂盛，中部白雪紛飛的春日雪景，成為四月份旅遊不可錯過的美景。

時間回溯兩三百年前，客家人入山開墾，滿山片也的桐花樹在過去是中部丘陵裡最重要的經濟作物之一，桐木可做成家具、木屐、火柴棒，桐油則可刷在紙傘上來加強防水功能。生命力強韌的油桐花也被用來描述在過去有限的環境條件下，堅毅樸質、勤誠工作的客家人。聽完桐花的小故事想知道台灣哪裡可以賞桐花嗎？點點下面的連結吧！

四月份旅遊活動推薦＃3

澎湖花火節

▲2四月份旅遊活動推薦-澎湖花火節。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

澎湖花火節將在4/22開跑，為期兩個月的澎湖花火節今年共計舉辦23場煙火秀，準備迎來十週年的澎湖國際海上花火節，今年特別與LINE聯名打造LINE FRIEND煙火和無人機表演，活動期間將於每週一、每週四釋放煙火，不想在岸上人擠人欣賞的你，可以划著SUP到海景第一排享受聲光震撼、搭期間限定花火包船享受春夏的微奢華享受。

四月份旅遊活動推薦＃4

賞螢火蟲

▲四月份旅遊活動推薦-雲仙樂園賞螢火蟲。（圖／wulai_rice_cake, Instagram）

用眼睛看、用耳朵聽、用心深度感受，腳底走過的樹葉是溼滑的還是數日未雨的沙沙作響？山林裡帶著小燈泡飛行的螢火蟲光點是何其浪漫又充滿生命力？坪林山區除了有喜愛濕潤環境的螢火蟲，也有同樣愛水的白鷺鷥、黃頭鷺、彩鷸可以看，想來場春夏生態之旅嗎？帶著你的家中小寶貝出發吧！

四月份旅遊活動推薦＃5

涼爽露營趣

▲四月份旅遊活動推薦-東風綠活夢幻露營。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

四五月涼涼的天氣還不需要開冷氣，到海邊和山林裡來場露營體驗，以星空為被、以大地為床，享受都市沒有的放鬆。躺在草地上感受身體的肌肉都被大地給支撐，讓大地把它的能量分享給你。

沒有自己裝備的朋友可以試試免裝備露營，不必自己搭收帳也不用準備露營的裝備，降低入營門檻讓我們更能親近大自然，輕鬆享受放鬆而不被打擾的假期。

四月份旅遊活動推薦＃6

竹子湖海芋季

▲四月份旅遊活動推薦-陽明山竹子湖財福海芋田。（圖／yulissa_hsieh, Instagram）

「白白凈凈的湖面 在海芋的季節 開滿著美若天仙的海芋」每次說到海芋小編的大腦就會自動哼起蕭敬騰的«海芋戀»。想到竹子湖看海芋的朋友，搭公車或計程車就能抵達，還可以體驗在濕田、乾田裡親手採海芋非常好玩也十分浪漫。到此一遊的你還可以把附近的小油坑、北投溫泉、夜景咖啡廳排在一起，在微涼的四月來陽明山享受輕旅行一日二日遊最合適不過！

四月份旅遊活動推薦＃7

台灣文博會

▲四月份旅遊活動推薦-台灣文博會藝文散策。（圖／台灣文博會粉絲團,Facebook）

去年因疫情停辦的文博會今年將在華山、松菸、花博園區於4/16~4/25盛大舉辦，2021的年度主題是數據廟，其意義是想表達臺灣是一座由各種微小相信所匯聚的島嶼，人們因為相信與共創進而產生「文化共信」的價值。結合科技文化並強調「儀式、體驗、流程」，將臺灣多元繽紛的文化現象，匯聚成臺灣的自信與魅力並推向國際。幾年度更有美國、法國、義大利、西班牙、日本、韓國、泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、香港、澳門等地的參展者，共計超過500個設計品牌參展，對於文創設計的朋友別忘了來走走喔！

四月份旅遊活動推薦＃8

老梅綠石槽北海岸走走

▲四月份旅遊活動推薦-來去老梅綠石槽走走。（圖／shengkai_travel, Instagram）

被CNN票選為台灣8大秘境之一的老梅綠石槽，在每年3~5月換上季節限定的抹茶綠地毯，隨著海浪拍打而搖曳的水草們成了春季北海岸如詩如畫的美景，長期受侵蝕的火山礁岩也成了似波浪狀的溝槽，看完海天一線的蔚藍天空與療癒的綠色海石槽再到附近的海景咖啡廳享受午後的休閒時光吧！

四月份旅遊活動推薦＃9

划獨木舟看馬祖藍眼淚

▲四月份旅遊活動推薦-划獨木舟看馬祖藍眼淚。（圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

說到馬祖你第一個會想到的是什麼呢？除了戰地風情和過往的歷史人文，小編想到的就是藍眼淚。離開城市的街燈走到靜謐的海邊，來去一賭藍眼淚的風采。前往東莒划著透明獨木舟出海，看藍光在暗夜裡乍現，藍色的星河流過舟底，船槳划過湛藍大海，在難忘美好的獨木舟體驗裡由星星為你指路～

四月份旅遊活動推薦＃10

賞薰衣草

▲四月份旅遊活動推薦-賞薰衣草。（圖／journey_backpack,Instagram）

2~5月是薰衣草的花期，位在苗栗頭屋的葛瑞絲香草田開滿了紫色的薰衣草，小巧雅緻的園區供遊客免費參觀，園區還有提供免費的花束給遊客拍照，逛完後還可以在販賣部看到許多薰衣草的盥洗用品。

推薦來欣賞薰衣草的朋友看完紫色花海後，可到車程僅5分鐘的雅聞玫瑰園走走，園區中玫瑰花綻放最旺盛的時候就是每年4-5月以及11-12月，想春季賞花的朋友可以來苗栗頭屋一次搜集兩種美麗的花卉美照。

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