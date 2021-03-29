平地阿里山櫻花海、台南「粉紅雨」步道！全台4處花旗木夯點免費拍

台灣中南部日前吹起全新粉色陣雨！有桃紅陣雨樹、泰國櫻花等別名的「花旗木」每年三、四月步入花期，近期積極盛開中，成為許多攝影好手及花控的賞花首選。今天為大家盤點全台4處最夯「花旗木景點」，不僅有爆量綻放的粉紅步道，還有鐵道秘境、一貫道道場尬花海的美景，通通能夠免費拍，等著民眾一一解鎖！

彰化：源泉派出所

圖／IG@chiang_jinlun授權

彰化有處新興打卡熱點，隱身二水鄉152縣道源泉段旁、源泉派出所附近。約30株花旗木種在自行車道兩旁，並與台鐵集集線緊緊相依，吸引許多人特別造訪等待火車呼嘯而過，以拍下有粉嫩花朵點綴的鐵道風景。夢幻景致也被盛讚猶如平地版阿里山的櫻花海，不必上山即可賞花加追火車，只要在自行車道上抓好角度就能拍出同框美景，切勿為拍照闖入鐵軌禁區，以免發生危險。

圖／IG@vivian06041授權

台南：金砂花旗木步道

圖／IG@babe_nini授權

台南時下最火紅的美拍據點，莫過於西港區的「金砂花旗木步道」。位於舊糖廠鐵道旁的花旗木延綿數百公尺，花瓣一併怒放時像極了櫻花，讓人沐浴在耀眼迷人的粉紅風光，整齊規劃好的鄉村步道搭配小鎮風情更是療癒。此外，不少人也會搭配「漁光島藝術節」順遊，豐富的行程一定讓各位拍爆手機、相機記憶體。

高雄：神威天台山道場

圖／IG@pipi1025授權

高雄六龜為花旗木朝聖地之一，其中神威天台山道場除了是全亞洲最大的一貫道道場，園區內也種有「平地櫻花」適合駐足遊賞。壯觀的黃金城內有多座莊嚴的聖殿建築，沿路也可看見許多石像，加上花旗木大爆發的模樣，秒飛日本既視感。值得一提的是，占地300公頃的道場依山傍水，休假時不妨全家大小一起遊走湖畔、賞花踏青，即可偷得完美的半日閒。

高雄：楠梓德民新橋

圖／網友顏伯勳授權、網友吳明標授權

高雄楠梓的花旗木景點可謂攝影愛好者的聚集地，在楠梓土庫德民新橋下，能近距離收穫花朵與鐵軌場景；站在橋上則可攝下俯瞰視角的「火車尬花旗木」，兩處皆浪漫指數破表，根據不同的構圖也能賞見不一樣的特色。由於花旗木花期較長，花況可維持約一個月，4月中下旬前別忘了衝一波！

延伸閱讀：

．屏東縣民公園「日落市集」絕美快閃！3大市集推薦，賞夕陽、逛文創攤位

．白雪皚皚？嘉義最長「苦楝花隧道」盛放 台北「星巴克花海」好亮眼

．全台20處「孩童免費入園」連假優惠！13大森林遊樂區、宜蘭農場、樂園...